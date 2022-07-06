13 секретов стиля Блейк Лайвли, к которым она шла годами. И в итоге засияла ярче солнца

Блейк Лайвли — одна из немногих голливудских знаменитостей, у которых нет стилиста. И тем не менее ее считают модной иконой. В гардероб актрисы входят брючные костюмы, откровенные мини-платья, пастельные и неоновые вещи. Блейк умеет подчеркнуть свои достоинства с помощью одежды и знает, как сразить публику наповал.

Мы в ADME решили выяснить, какие модные приемы Блейк Лайвли помогают ей так ярко светить на голливудском небосклоне. А в конце статьи добавили для вас небольшой бонус.

1. Она выбрала несколько фирменных укладок и чередует их

0000292 / Reporter / East News , Invision / Invision / East News

Завитые волосы теплого пшеничного оттенка она, как правило, оставляет распущенными или укладывает в небрежный пучок. Длина локонов остается неизменной уже много лет. В виде исключения актриса порой добавляет в прическу необычные аксессуары или заплетает оригинальные косы.

RTNThompson / MediaPunch / East News

2. Для выходов в свет актриса часто отдает предпочтение брючным костюмам

Hall / Pena, PacificCoastNews.com / East News , White Label / East News

Звезда смотрится в таких костюмах очень женственно, так как сочетает их с элегантной обувью на каблуках и украшениями. Несколько лет назад она стала отдавать предпочтение расклешенным моделям брюк в пол. В них она выглядит еще выше и стройнее. Актриса умело сочетает брючные костюмы со смелыми топами, блузами или вовсе обходится без нижнего слоя одежды.

ANGELA WEISS / AFP / East News

3. Блейк умело обыгрывает мужские аксессуары

Judy Eddy / WENN.com / agefotostock / East News , ANTHONY HARVEY / AFP / East News

Блейк не только спокойно носит брючные костюмы, но и добавляет в образы галстуки, бабочки, мужские модели обуви, рубашки. А однажды она была замечена с карманными часами на цепочке.

4. Звезда часто выбирает не просто мини, а супермини

Jackson Lee / starmaxinc.com / East News , Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

В ее гардеробе много коротких платьев, комбинезонов и шортов. Такие вещи подчеркивают длинные стройные ноги актрисы. Даже будучи беременной, Блейк Лайвли не могла отказаться от нарядов такой длины.

5. Рост Блейк — 178 см, но это не мешает ей носить обувь на высоких каблуках

PacificCoastNews.com / East News , PacificCoastNews.com / East News

Коллекция обуви актрисы впечатляет. В ее шкафу есть туфли почти всех мыслимых цветов. Преобладают яркие и броские модели на шпильке и широком устойчивом каблуке. Причем беременность для нее не стала поводом отказаться от такой обуви. По словам самой Блейк, она носит туфли на каблуках во время беременности, чтобы быть более уверенной в себе и привлекательной.

PacificCoastNews.com / East News , PacificCoastNews.com / East News

6. Блейк — мать троих детей, и каждую беременность она подчеркивала нарядами свою округлившуюся фигуру

PacificCoastNews / East News , Invision / Invision / East News

Актриса не скрывает своего счастья — беременной ее часто можно было заметить в обтягивающих платьях миди или макси нежных оттенков. Но дерзкие образы ей тоже по плечу — например, платье с фатиновой юбкой и кожаным корсетом.

Evan Agostini / Invision / AP / East News

7. Асимметрия — излюбленный модный прием артистки

Hall / Pena, PacificCoastNews.com / East News

Для выходов в свет Блейк часто выбирает платья на одно плечо или с одним рукавом, пиджаки и юбки с переходом в длине. Это подчеркивает ее неординарную личность и стройнит фигуру. Даже в аксессуарах она иногда придерживается этого принципа и запросто может надеть разные сережки.

Charles Sykes / Invision / AP / East News

8. Аксессуары Блейк Лайвли — это особый вид искусства

Anthony Behar / Sipa USA / East News , Anthony Behar / Sipa USA / East News

Актриса точно знает, что стиль в деталях, поэтому к выбору аксессуаров подходит со всей ответственностью. В ее нарядах всегда присутствует что-то оригинальное: вещи с необычными вырезами и вставками, шарфики, пояса и бижутерия. Именно они делают образ уникальным. Даже если она целый день с детьми и одета в обычные джинсы и толстовку, на помощь приходят сумки. Кстати, часто она намеренно снижает градус шика с помощью забавных аксессуаров.

PacificCoastNews / East News , PacificCoastNews / East News

9. Ее явно привлекают вещи с необычным принтом

Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News , Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Нередко актриса выбирает одну приковывающую внимание деталь гардероба, сочетая ее с вещами классических цветов: черными, белыми, серыми, нюдовыми. Это беспроигрышное плавило делает ее образы по-настоящему стильными.

JP, PacificCoastNews / East News

10. Актриса умеет носить полупрозрачные вещи эффектно

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Дива нередко появляется на публике в смелых нарядах. Благодаря драпировкам в цвет и подкладке телесного оттенка ее образы выглядят привлекательно, но при этом не выставляют на обозрение ничего лишнего.

AP / East News

11. Она обожает oversize

CDNY / Broadimage / East News , PacificCoastNews.com / East News

Актриса ценит комфорт и не пренебрегает здоровьем ради удачного образа. Объемные свитера, пальто, кардиганы — вот неполный перечень «теплого» гардероба звезды.

12. Чтобы сделать образ более роскошным, знаменитость просто накидывает верхнюю одежду на плечи, не надевая рукава

Gardiner Anderson / Bauergriffin.com / East News , Invision / Invision / East News

Этот стильный прием используют многие звезды. Накинутая на плечи верхняя одежда создает более утонченный и элегантный вид. Кроме того, Блейк в таких образах экспериментирует с текстурами.



13. Винтаж ей к лицу, и она об этом прекрасно знает

Dee Cercone / Everett Collection / East News , Matt Baron / BEImages / East News

Актрисе очень идет стиль роковых красоток старого Голливуда. Платья с открытыми плечами, изысканные украшения, локоны и неизменная красная помада — этот образ Блейк эксплуатирует раз за разом и неизменно производит фурор.



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