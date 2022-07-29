13 звездных дочерей, которые намотали на ус стильные фишки своих мам и вовсю пользуются ими

У многих знаменитых женщин, которые далеко не один год носят статус модной иконы, уже подросли дочери. И даже если представительницы нового поколения успели обзавестись собственным уникальным стилем, они все равно нет-нет да черпают вдохновение в выходах своих мам. И появляются на красной дорожке в похожих нарядах на радость поклонникам звездной семьи.

Мы в ADME вспомнили случаи, когда молодые знаменитости воспроизвели культовые образы родительниц, интерпретировав их по-своему. А то и вовсе вышли в свет одновременно с мамой в идентичных костюмах.

Риз Уизерспун и Ава Филипп

Chris Pizzello / Invision / AP / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Миниатюрная Риз Уизерспун выглядела очень женственно в коротком платье с белым воротником, которое она надела в 2017 году. А туфли с ремешком вокруг щиколотки позволили знаменитости привлечь внимание к стройным ногам. Ава Филипп определенно мотает на ус стильные приемы матери. В 2021 году она позировала фотографам в похожем образе.

Голди Хоун и Кейт Хадсон

Кейт Хадсон унаследовала от матери не только светлые локоны и обворожительную улыбку, но еще и тягу к платьям в бельевом стиле. Если Голди вышла в свет в атласном бежевом наряде в 1994 году, то ее дочь надела подобное платье в 2002-м.

Мерил Стрип и Мэми Гаммер

MCPIX / NEWS PICTURES / East News , FayesVision / WENN.com / agefotostock / East News

Когда Мэми Гаммер собиралась выйти в свет в 2018 году, она явно вдохновлялась нарядом своей мамы — Мэрил Стрип. В 2012 году легендарная актриса появилась в свете софитов в черном платье-бюстье и с зачесанными назад волосами. Шею она предпочла оставить открытой, отдав предпочтение серьгам. В аналогичном образе предстала и Мэми.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

ASSOCIATED PRESS / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Модель Кайя Гербер нередко повторяет культовые образы знаменитой родительницы, трактуя их на свой лад. Например, в 2021 году она вышла в свет в черном платье с лаконичным дизайном. В похожем наряде красовалась Синди Кроуфорд в 1994 году. Обе звезды предпочли естественную укладку волос и дополнили образ браслетом.

Мелани Гриффит и Дакота Джонсон

East News , 0000466 / Reporter / East News

Мелани Гриффит в 2000 году надела красное платье по фигуре с асимметричным верхом. А в 2015 году ее примеру последовала Дакота Джонсон, выбрав практически идентичный фасон наряда. Примечательно, что и мать, и дочь в качестве аксессуаров отдали предпочтение широким браслетам, а шею оставили открытой.

Сигурни Уивер и Шарлотта Симпсон

Invision / Invision / East News

В 2020 году Сигурни Уивер и Шарлотта Симпсон решили одеться в одном стиле, собираясь на модный показ от Dior. Мать и дочь пришли на мероприятие в деловых костюмах. Только Шарлотта интерпретировала наряд на молодежный лад: расстегнула жакет и добавила футболку. Образ же Сигурни был более консервативным.

Сьюзан Сарандон и Ева Амурри

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News , EVERETT COLLECTION / East News

Платье-футляр без рукавов с V-образным вырезом — фасон, который облюбовали Сьюзен Сарандон и ее дочь Ева Амурри. Примечательно, что и обувь под такой наряд они выбирают идентичную. Обе знаменитости красовались в свете софитов в темных платьях и туфлях с открытым носом в 1999 и 2008 годах соответственно.

Крис и Кендалл Дженнер

Ralph, PacificCoastNews / East News , Mr Blayze, PacificCoastNews / East News

Крис Дженнер нередко появляется в брючных костюмах. Но эффектнее всего она выглядит, когда выбирает белые комплекты. Вероятно, этот факт подметила ее дочь Кендалл, потому тоже решила обзавестись брючным костюмом из светлой ткани. В нем она попала в объективы фотографов в 2018 году.

Ким Бейсингер и Айрленд Болдуин

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Jennifer Graylock / Sipa USA / East News

В 2002 году Ким Бейсингер появилась в свете софитов в черном наряде, главной «изюминкой» которого был широкий чокер на шее. Дочь актрисы, Айрленд Болдуин, явно оценила этот эффектный стильный прием. В 2015 году она пришла на модный показ в похожем образе с чокером.

Робин Райт и Дилан Пенн

ASSOCIATED PRESS / East News , Gilbert Flores / Broadimage / East News

Робин Райт и Дилан Пенн вышли на красную дорожку в похожих нарядах в 2006 и 2017 годах соответственно. Обе знаменитости предстали в черном платье с узкими бретелями и обшитым кружевом вырезом в форме сердечка. Примечательно также и то, что и мама, и дочь предпочли сделать небрежную укладку волос.

Гленн Клоуз и Энни Старк

EVERETT COLLECTION / East News , Luiz Martinez / Broadimage / East News

В 2008 году Гленн Клоуз нарядилась в платье-бюстье из струящейся ткани «пыльного» оттенка. А всего 2 года спустя в аналогичном образе предстала ее дочь Энни Старк. Она также последовала примеру мамы и выбирая аксессуары к наряду: надела висячие серьги, а шею оставила открытой.

Кейт Бекинсейл и Лили Мо Шин

Gilbert Flores / Broadimage / East News , Invision / Invision / East News

Кейт Бекинсейл выглядела бесподобно в 2013 году, когда вышла в свет в черном костюме с брюками скинни. В 2022 году дочь звезды, Лили Мо Шин, также появилась в свете софитов в подобном комплекте. Осознанно или нет, но она скопировала ранний образ родительницы и оказалась на высоте.

Анна Винтур и Би Шаффер

Guillermo, PacificCoastNews / East News

На премию «Тони» в 2016 году Анна Винтур и Би Шаффер явились в романтичных платьях в пол без рукава. Примечательно, что цветовая гамма их нарядов также совпадала. Белые платья украшал растительный принт, вобравший в себя синие и красные оттенки.

Любовь к каким предметам гардероба досталась по наследству от родителей вам?