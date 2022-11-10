14 случаев, когда знаменитости оделись одинаково, но отличались друг от друга, словно день и ночь

Модные тренды распространяются по миру молниеносно. Поэтому неудивительно, что часто девушки с разных концов света, не сговариваясь, выбирают одинаковые наряды. Даже знаменитостям не удается избежать подобных совпадений. Но мы уверены, что одно и то же платье можно преподнести по-разному. Именно это удалось сделать нашим роскошным героиням: каждая из них добавила образу своего неповторимого шарма, отчего наряды заиграли совершенно новыми красками.