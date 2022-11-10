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14 случаев, когда знаменитости оделись одинаково, но отличались друг от друга, словно день и ночь

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Модные тренды распространяются по миру молниеносно. Поэтому неудивительно, что часто девушки с разных концов света, не сговариваясь, выбирают одинаковые наряды. Даже знаменитостям не удается избежать подобных совпадений. Но мы уверены, что одно и то же платье можно преподнести по-разному. Именно это удалось сделать нашим роскошным героиням: каждая из них добавила образу своего неповторимого шарма, отчего наряды заиграли совершенно новыми красками.

Екатерина Волкова и Изабель Гулар

Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News, Invision / Invision / East News

Ирина Шейк и Энн Хэтэуэй

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News, SUZANNE CORDEIRO / AFP / East News

Полина Гагарина и Меган Фокс

Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News, gilbertflores@broadimage / Broad Image / East News

Светлана Устинова и Натали Портман

Рената Литвинова и Наоми Кэмпбелл

ABACA / Abaca / East News

Кристина Орбакайте и Кейт Бланшетт

Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News, AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News

Ева Польна и Приянка Чопра

East News, SUJIT JAISWAL / AFP / East News

Яна Рудковская и Марго Робби

© Вечерний Ургант / Первый канал, USA TODAY Network / Sipa USA / East News

Виктория Боня и Кристен Стюарт

Валерия и Моника Беллуччи

Tarakanov Vadim / East News, Jacques BENAROCH/SIPA/EAST NEWS

Наталья Водянова и Дженнифер Коннелли

ABACA / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News

Зара и Лили Джеймс

Татьяна Навка и Роузи Хантингтон-Уайтли

Елена Лядова и Моника Беллуччи

Invision / Invision / East News

На ваш взгляд, кому из героинь удалось наиболее эффектно преподнести наряды? На ком платья смотрелись совершенно по-разному?

Фото на превью USA TODAY Network / Sipa USA / East News, Вечерний Ургант / Первый канал
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AdMe/Дизайн/14 случаев, когда знаменитости оделись одинаково, но отличались друг от друга, словно день и ночь
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