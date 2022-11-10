14 случаев, когда знаменитости оделись одинаково, но отличались друг от друга, словно день и ночь
Модные тренды распространяются по миру молниеносно. Поэтому неудивительно, что часто девушки с разных концов света, не сговариваясь, выбирают одинаковые наряды. Даже знаменитостям не удается избежать подобных совпадений. Но мы уверены, что одно и то же платье можно преподнести по-разному. Именно это удалось сделать нашим роскошным героиням: каждая из них добавила образу своего неповторимого шарма, отчего наряды заиграли совершенно новыми красками.
Екатерина Волкова и Изабель Гулар
Ирина Шейк и Энн Хэтэуэй
Полина Гагарина и Меган Фокс
Светлана Устинова и Натали Портман
Рената Литвинова и Наоми Кэмпбелл
Кристина Орбакайте и Кейт Бланшетт
Ева Польна и Приянка Чопра
Яна Рудковская и Марго Робби
Виктория Боня и Кристен Стюарт
Валерия и Моника Беллуччи
Наталья Водянова и Дженнифер Коннелли
Зара и Лили Джеймс
Татьяна Навка и Роузи Хантингтон-Уайтли
Елена Лядова и Моника Беллуччи
На ваш взгляд, кому из героинь удалось наиболее эффектно преподнести наряды? На ком платья смотрелись совершенно по-разному?
Фото на превью USA TODAY Network / Sipa USA / East News, Вечерний Ургант / Первый канал
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