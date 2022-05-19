14 устаревших вещей в доме, которые буквально кричат о том, чтобы их заменили

Одни следят за новыми тенденциями в оформлении интерьера, облагораживают жилище по последнему писку моды и приобретают современные элементы декора. Другие более консервативны и не желают менять привычный облик своего дома. Но существуют такие вещи, которые уже изжили себя. И с ними было бы неплохо проститься, чтобы привнести в свою жизнь удобство и яркие краски.

ADME составил подборку устаревших интерьерных вещей и снабдил ее отзывами людей о дизайнерских фишках, которые им опостылели.

Пробка для ванны

Резиновая пробка для ванны на металлической цепочке выглядит непрезентабельно и старомодно. К тому же она не всегда плотно прилегает к отверстию слива, в особенности если служит не первый год. Цепь же со временем ржавеет и оставляет трудновыводимые подтеки на эмали. Современные ванны продаются с встроенной пробкой, которая блокирует воду одним нажатием. Ее также можно приобрести отдельно и установить самостоятельно.

Купила пробку для слива и вместо радости от приема ванны получила лишнюю уборку. Цепочка от пробки оставила ржавые следы на бортиках ванны. Хорошо, что сразу заметила: легко все смыла, и ржавчина не успела въесться. © Oh, Kate / ZenYandex

Выключатель с подсветкой

Производители выключателей с подсветкой делают индикатор ярко-красным или неоново-синим, и зачастую его свечение лишь нервирует и привлекает внимание. А если подобный выключатель установлен в спальне, то он может мешать сну. Современные модели имеют стильный и лаконичный дизайн без лишних наворотов. Они органично вписываются в интерьер и не раздражают своей яркостью.

Индикаторы на моих выключателях горят ярко-синим огоньком, даже когда свет выключен. Из-за них вся спальня освещена. А так как моя жена чутко спит, это стало реальной проблемой. © ttamttamttam3 / Reddit

А мне даже пришлось наклеить крошечные кусочки изоленты на каждый индикатор. © brad / Reddit

Домофон

Стандартная, со временем пожелтевшая трубка домофона точно не добавит лоска вашей прихожей. Современные модели домофонов не только стильно смотрятся, но и имеют богатый функционал: регулировку громкости, выбор мелодий, видеосвязь и прочие приятные и удобные дополнительные фишки.

Старая трубка домофона в коридоре пожелтела и была до того стремная, что я решил ее заменить и подключить новую. Уж очень хотелось обновить после ремонта. © Молотков / ZenYandex

Раковина-чаша

Возможно, смотрится такой умывальник весьма неординарно, но, судя по высказываниям дизайнеров, он не очень практичен в использовании и имеет массу недостатков. Чаша может треснуть и расколоться, неудобна для людей невысокого роста, требует тщательного ухода и обслуживания. А еще брызги воды разлетаются за пределы раковины, из-за чего материал тумбы со временем вздувается.

Бесят эти кошмарные раковины в ванных комнатах, которые больше напоминают обыкновенные большие миски, стоящие сверху на столешнице. Они ужасны. © PM-me-Sonic-OCs / Reddit

Декоративный экран для радиатора

А вот прием для оформления зоны окна, который безнадежно устарел. Декоративные экраны не только выглядят громоздко, акцентируют излишнее внимание на батареях, но и «съедают» драгоценное тепло, если неправильно установлены. Лучше поставить современные радиаторы, которые не придется прятать, или приобрести более новые виды экранов. К примеру, ценителям хай-тек-дизайна придутся по вкусу модели из стекла.

Я боюсь, что дерево рассохнется от жары. Еще и сам массив очень толстый, сверху как будто полка прямо. Опасаюсь, что такой экран не будет пропускать тепло, и тогда, наоборот, в доме будет холодно. © Varyusha / BabyBlog

Люстра-паук

Топорная, неудобная и даже немного устрашающая из-за схожести с пауком люстра не добавит уюта вашему жилищу. Да и не в каждый интерьер впишется. Магазины и сегодня предлагают подобный вариант светильника, но все же лучше присмотреться к другим, менее вычурным моделям.

Выглядит безвкусно и вызывающе. Все, что я вижу, — лишь паука на потолке. © Goreleech666 / Reddit

Я бы жутко испугался, проснувшись среди ночи и увидев это висящее чудовище на потолке. © Sau***non_Bleach / Reddit

Громоздкий диван на кухне

Место дивана все же в гостиной, а не на кухне. Особенно если он большой и не подходит к интерьеру. К тому же в зоне приготовления еды и приема пищи пачкаться такая мебель будет постоянно, и придется отмывать ее после каждого застолья.

Не нужно ставить диван на кухне. Очень неудобно. Занимает много места, и его покрытие легко портится под воздействием упавшей фрикадельки, пролитого супа и элементарного пара. Наилучший вариант — одноместная мебель без тканевой обивки. © Green / OtvetMail

Он того не стоит. Не нужно загромождать кухню мебелью, пусть будет больше места для маневров. Все-таки это кухня в первую очередь. © Irina Gurova / Houzz

Фоторамки в едином стиле

Сегодня дизайнеры рекомендуют разбавлять интерьер яркими деталями. Долой скучные одинаковые фоторамки, не бойтесь экспериментировать и комбинируйте всевозможные виды рамок из различных материалов. Комната будет смотреться неординарно, ярко и свежо, а рассматривать фотографии станет на порядок увлекательнее.

Делали с супругой ремонт в спальне. На стене висели старые, стандартные и скучные рамки. Фотографии мы любим, поэтому захотелось их оставить, просто добавить красок. Жена пообщалась со знакомым дизайнером интерьера, и он посоветовал украсить стену разными рамками, а не одинаковыми, как под копирку. Получилось стильно, модно, молодежно. Мы довольны. © made_in_ekb / ADME

Спальный гарнитур

Раньше комплекты мебели для спальни в едином стиле считались признаком элитного евроремонта, но сегодня выглядят безвкусно и старомодно. В современных интерьерах отлично сочетаются предметы мебели разных цветов, стилей, форм, изготовленные из различных материалов.

Я решила продать свой спальный гарнитур 3-летней давности: комод, прикроватные тумбочки и письменный стол. А все потому, что он слишком велик для моей комнаты. © LindaLynn1972 / Reddit

Входная дверь с зеркалом

В начале 2000-х подобные двери были очень популярны, но со временем постепенно ушли на второй план. В моде лаконичные, стильные модели, без зеркальных вставок и кричащей фурнитуры. А если говорить об оформлении межкомнатных проемов, то в тренде высокие двери до самого потолка. Они визуально его приподнимают и выглядят статусно и элегантно.

Не стоит сильно хлопать дверью, на которой установлено зеркало в полный рост. © schattenteufel / Reddit

Деревянная полка для ванны

На красивых глянцевых картинках выглядит такой декор мило и стильно. Но на деле полка мешает, является источником беспорядка и визуального шума и не во всех ванных комнатах смотрится уместно. К тому же перед принятием душа ее стоит и вовсе убрать, так как от влажности дерево со временем разбухнет, и полочка утратит свой первозданный вид.

Деревяшка поперек ванны была в моем далеком детстве. Скажу вам вот что: древесина мокнет и долго сохнет. Конечно, если полка сделана не из какого-нибудь там эксклюзивного яхтенного тика. © Elina Bykova

Буквенный декор и таблички с мотивирующими надписями

Дизайнеры советуют не заполнять пространство жилища разнообразными постерами и табличками с фразами и цитатами. Всевозможные «Правила дома», «Девизы по жизни», надписи «Home, sweet home» стали моветоном и поводом для насмешек. К тому же обилие разноцветных ярких элементов декора создает в доме эффект беспорядка.

Терпеть не могу глупые надписи на стенах. Типа «Время кушать» на кухне, «Читать» — над книжным шкафом и так далее. Зачем это? А еще раздражают постеры а-ля «В этой семье мы...» и другие подобные «правила». Мне нравятся пустые стены, максимум семейные фотографии или произведения искусства на них. © shededamen / Reddit

Металлические жалюзи

Пожелтевшие от времени металлические жалюзи не добавят привлекательности ни одному интерьеру. Они собирают пыль, позвякивают при сквозняке и оставляют на стеклах царапины. Вдобавок их трудно мыть, а сами рейки с годами деформируются.

Лучше покупать рулонные шторы. Очень удобны в эксплуатации: их намного проще мыть, чем жалюзи. © ReKatty / Pikabu

На работе были металлические жалюзи. Никогда такие не заказывайте: при открытых окнах они нехило так громыхают. © Margoritra / Pikabu

Грифельная стена в детской

Какое-то время подобный прием оформления детской был на пике популярности. Заботливые родители отводили целую стену под грифельную доску, чтобы их ребенок в любой момент мог удовлетворить свой творческий порыв. Но не все мамы и папы задумывались о минусах такого декора. Пыль от мела, оседающая на полу и мебели, испачканная детская одежда после соприкосновения со стеной, визуальный шум и постоянные разводы на доске — все эти нюансы отбивают всякое желание иметь огромную меловую доску в комнате.

Грязища конкретная от мела и общее ощущение бардака. Чтобы переделать, надо заново ремонт бацать. Да и возраст, когда грифельная доска актуальна, проходит быстро. © Веруня / BabyBlog