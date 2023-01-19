14 звезд, которые сделали такой маникюр, что все только на их ногти и смотрели

Мы любим рассматривать фото знаменитостей в том числе из-за того, что они часто стараются превратить свои выходы в свет в настоящий сюрприз для публики. Потом их шикарные наряды и прически активно обсуждают в сети. Мы же поговорим о случаях, когда маникюр звездных красоток выглядел настолько круто, что едва не перетянул на себя все внимание.

Билли Айлиш

zz / Galaxy / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

В 2020 году на церемонии вручения премии «Оскар» Билли поразила поклонников не только стильным нарядом от Chanel, но и дерзким маникюром. На кончиках ее ногтей можно было заметить маленькие сверкающие кристаллы. Эксперты в мире моды говорят, что певица выбрала черный цвет неслучайно: это отсылка к саундтреку, который она записала для фильма «‎Не время умирать».

Эль Фэннинг

Invision / Invision / East News

На Met Gala в 2019 году была заявлена тема вечера «Летний лагерь», и актриса подошла к созданию своего образа основательно. Она украсила ногти забавными винтажными подвесками в виде предметов, которые могут пригодиться в летнем путешествии.

Ванесса Хадженс

Dome / Jones, PacificCoastNews.com / EAST NEWS , Dome / Jones, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Для посещения музыкального фестиваля в 2013 году Ванесса выбрала достаточно практичные наряды, но ее маникюр не остался без внимания. Он приковывал взгляд своим сиянием и интересными маленькими деталями.

Блейк Лайвли

AFP PHOTO / Angela WEISS / EAST NEWS

Блейк тщательно продумывает маникюр для каждого своего выхода в свет. Он всегда является важной частью ее образа. В 2018 году на Met Gala актриса выглядела просто потрясающе, как и ее ногти, которые дополняли наряд не хуже, чем ювелирные украшения.

Леди Гага

Steve Ross / Capital Pictures / EAST NEWS

Леди Гага эксцентрична во всем, и маникюр не стал исключением. В Лондоне, на мероприятии, посвященном продвижению ее духов, она поразила всех длинными ногтями и украшениями на пальцах. В сети поговаривают, что дива потеряла «коготь» и один фанат потом продал его за приличную сумму на аукционе.

Марго Робби

Chris Pizzello / Invision / East News

На премьеру фильма «Вавилон» Марго пришла в откровенном наряде, а ее мастеру маникюра удалось украсить ногти звезды в стиле наряда.

Дженнифер Лопес

На одном из мероприятий певица поразила всех шикарным сочетанием помолвочного кольца и ногтей, усыпанных драгоценностями. Мастер маникюра Джей Ло поделился фотографией своей работы в социальных сетях, подписав ее: «Бриллиантовый маникюр для королевы».

Камила Кабельо

ANGELA WEISS / AFP / East News

Для посещения Met Gala 2022 года Камила выбрала маникюр с объемными белыми розочками, которые чем-то напоминают кондитерские украшения свадебного торта.

Дуа Липа

VALERIE MACON / AFP / East News

Дуа Липа на церемонии вручения «Грэмми» не только получила награду, но и похвасталась своим умопомрачительным маникюром, от которого просто невозможно оторвать взгляд.

Ники Минаж

AFP / EAST NEWS , AFP / EAST NEWS

Ники всегда была королевой эпатажа. Ее эффектный черно-красный маникюр с крестами, сделанный для посещения Met Gala в 2018 году, лишь подтвердил этот факт.

Селена Гомес

Invision / Invision / East News

Как и Джей Ло, Селена любит блеск бриллиантов. Во время American Music Awards в 2019 году все внимание было приковано к ногтям певицы, украшенным сверкающими кристаллами.

Ким Кардашьян

DDNY / Broadimage / Broad Image / East News

Ногти Ким на афтепати Met Gala в 2019 году вызвали у нас ассоциации с теплыми морскими волнами. Маникюр получился нежным и стильным.

Хейли Стайнфелд

Invision / Invision / East News

На премьере «Бамблби» звезда решила сделать отсылку к фильму весьма оригинальным способом. Девушка покрыла ногти желтым лаком и украсила их аппликацией в виде лица главного героя-робота.

Рианна

На церемонии вручения MTV Video Music Awards в 2012 году Рианна выразила свою любовь к деньгам при помощи маникюра. Шутка это была или нет, но получилось эффектно.

А вы любите необычный маникюр или предпочитаете классику? Нашли в нашей подборке подходящие вам идеи?

Фото на превью Steve Ross / Capital Pictures / EAST NEWS