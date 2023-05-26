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15 известных женщин, чей размер одежды окажется для многих полной неожиданностью

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Знаменитости являются идеалом для многих людей. Наверное, поэтому нас так интересует каждый параметр их внешности: рост, вес, размер одежды. Но когда видишь звезд лишь на экране, определить их реальные пропорции очень сложно. И тут на помощь приходят специализированные порталы, где собрана вся информация об известных людях.

Леди Гага — размер S (40) при росте 155 см

Invision/Invision/East News

Ума Турман — размер S-M (42-44) размер при росте 181 см

bauergriffin.com/East News

Рэйчел Вайс — размер S (40) при росте 168 см

Emiley Schweich/Everett Collection / East News

Приянка Чопра — размер L (48) размер при росте 165 см

Cat Morley / Avalon/Photoshot/East News

Николь Кидман — размер XS-S (38-40) при росте 180 см

A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group/Grosby Group/East News

Бейонсе — размер M (46) при росте 170 см

mpi67 / MediaPunch/EAST NEWS

Шарлиз Терон — размер XS-S (38-40) при росте 177 см

Jordan Strauss/Invision/East News

Скарлетт Йоханссон — размер M (46) при росте 160 см

VALERIE MACON/AFP/East News

Айшвария Рай — размер S (42-44) при росте 170 см

Белла Хадид — размер S (40) размер при росте 175 см

Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News

Мадонна — размер M (46) при росте 164

Evan Agostini/Invision/AP/East News

Анджелина Джоли — размер S (40) при росте 169 см

Рианна — размер S (40) при росте 173 см

Пэрис Хилтон — размер S (42-44) при росте 172 см

Моника Беллуччи — размер M (46) при росте 170 см

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Не меньший интерес у поклонников вызывает рост знаменитостей. Порой, видя известных людей на экране, мы воображаем их очень высокими или, наоборот, низенькими. Реальный же рост многих звезд может удивить не на шутку.

Фото на превью SOPA Images Limited / Alamy Stock Photo, Gary Mitchell / Alamy Stock Photo
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650930
AdMe/Дизайн/15 известных женщин, чей размер одежды окажется для многих полной неожиданностью
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