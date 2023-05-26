15 известных женщин, чей размер одежды окажется для многих полной неожиданностью
Знаменитости являются идеалом для многих людей. Наверное, поэтому нас так интересует каждый параметр их внешности: рост, вес, размер одежды. Но когда видишь звезд лишь на экране, определить их реальные пропорции очень сложно. И тут на помощь приходят специализированные порталы, где собрана вся информация об известных людях.
Ума Турман — размер S-M (42-44) размер при росте 181 см
Приянка Чопра — размер L (48) размер при росте 165 см
Николь Кидман — размер XS-S (38-40) при росте 180 см
Бейонсе — размер M (46) при росте 170 см
Шарлиз Терон — размер XS-S (38-40) при росте 177 см
Скарлетт Йоханссон — размер M (46) при росте 160 см
Айшвария Рай — размер S (42-44) при росте 170 см
Белла Хадид — размер S (40) размер при росте 175 см
Мадонна — размер M (46) при росте 164
Анджелина Джоли — размер S (40) при росте 169 см
Рианна — размер S (40) при росте 173 см
Пэрис Хилтон — размер S (42-44) при росте 172 см
Моника Беллуччи — размер M (46) при росте 170 см
Не меньший интерес у поклонников вызывает рост знаменитостей. Порой, видя известных людей на экране, мы воображаем их очень высокими или, наоборот, низенькими. Реальный же рост многих звезд может удивить не на шутку.
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