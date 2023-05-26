15 известных женщин, чей размер одежды окажется для многих полной неожиданностью

Знаменитости являются идеалом для многих людей. Наверное, поэтому нас так интересует каждый параметр их внешности: рост, вес, размер одежды. Но когда видишь звезд лишь на экране, определить их реальные пропорции очень сложно. И тут на помощь приходят специализированные порталы, где собрана вся информация об известных людях.