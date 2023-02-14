15 платьев с красных дорожек, которые способны свести всех с ума, стоит только взглянуть на их эффектную спинку
Знаменитости надевают на красную дорожку платья от ведущих домов моды. Но для того, чтобы оценить полет фантазии дизайнеров, порой недостаточно одних лишь фотографий анфас. Ведь иногда изюминка наряда кроется в его спинке.
Джессика Честейн
Брайс Даллас Ховард
Дженнифер Лоуренс
Анджелина Джоли
Леа Сейду
Лили Коллинз
Сиенна Миллер
Рианна
Диана Крюгер
Эмма Стоун
Александра Даддарио
Кейт Хадсон
Рене Зеллвегер
Джулианна Хаф
Ева Лонгория
Фото на превью AP/East News, Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News
AdMe/Дизайн/15 платьев с красных дорожек, которые способны свести всех с ума, стоит только взглянуть на их эффектную спинку
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