AdMe
AdMe

15 платьев с красных дорожек, которые способны свести всех с ума, стоит только взглянуть на их эффектную спинку

122797

Знаменитости надевают на красную дорожку платья от ведущих домов моды. Но для того, чтобы оценить полет фантазии дизайнеров, порой недостаточно одних лишь фотографий анфас. Ведь иногда изюминка наряда кроется в его спинке.

Джессика Честейн

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Брайс Даллас Ховард

imago/PicturePerfect/EAST NEWS, NPA/The Grosby Group/EAST NEWS

Дженнифер Лоуренс

AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News, Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Анджелина Джоли

Леа Сейду

MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS, MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS

Лили Коллинз

AFP/EAST NEWS, Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Сиенна Миллер

Matrix Photos/courtesy Everett Collection/East News, Matrix Photos/courtesy Everett Collection/East News

Рианна

Sebastien Courdji/KCS/East News, ISABEL INFANTES/AFP/East News

Диана Крюгер

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Эмма Стоун

Александра Даддарио

James Atoa/Everett Collection/East News, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Кейт Хадсон

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, EVERETT COLLECTION/EAST NEWS

Рене Зеллвегер

AP/East News, Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News

Джулианна Хаф

mpi26/Mediapunch Inc./EAST NEWS, mpi26/Mediapunch Inc./EAST NEWS

Ева Лонгория

Jeff Daly/Invision/AP/East News, Jeff Daly/Invision/AP/East News
Фото на превью AP/East News, Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News
122797
AdMe/Дизайн/15 платьев с красных дорожек, которые способны свести всех с ума, стоит только взглянуть на их эффектную спинку
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
7