15 звезд, которые надели на выход в свет не вычурные туфли, а кое-что другое
Несомненно, многие знаменитости используют красную дорожку как место для самовыражения. Для одних естественным является эпатаж, другие же порой одеваются просто и удобно. Какие бы цели ни преследовала звезда под объективами фотографов, особое внимание нередко уделяется обуви. Мы внимательно изучили ножки красоток и выяснили, что далеко не всегда в ход идут пресловутые туфли на каблуке.
Сальма Хайек
Шер
Милли Бобби Браун
Тильда Суинтон
Эмма Томпсон
Энн Хэтэуэй
Гвендолин Кристи
Кейт Бланшетт
Хлоя Чжао
Сара Полли
Кейт Микуччи
Куанна Чейзингхорс
Элизабет Олсен
Лили Аллен
Джоан Баэз
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Фото на превью AA/ABACA/Abaca/East News, Eva Rinaldi / Cate Blanchett / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
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