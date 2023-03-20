15 звезд, которые надели на выход в свет не вычурные туфли, а кое-что другое

Несомненно, многие знаменитости используют красную дорожку как место для самовыражения. Для одних естественным является эпатаж, другие же порой одеваются просто и удобно. Какие бы цели ни преследовала звезда под объективами фотографов, особое внимание нередко уделяется обуви. Мы внимательно изучили ножки красоток и выяснили, что далеко не всегда в ход идут пресловутые туфли на каблуке.