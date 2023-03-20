AdMe
AdMe

15 звезд, которые надели на выход в свет не вычурные туфли, а кое-что другое

Дизайн
73624

Несомненно, многие знаменитости используют красную дорожку как место для самовыражения. Для одних естественным является эпатаж, другие же порой одеваются просто и удобно. Какие бы цели ни преследовала звезда под объективами фотографов, особое внимание нередко уделяется обуви. Мы внимательно изучили ножки красоток и выяснили, что далеко не всегда в ход идут пресловутые туфли на каблуке.

Сальма Хайек

AA/ABACA/Abaca/East News

Шер

Jordan Strauss/Invision/East News

Милли Бобби Браун

Adriana M. Barraza / WENN.com/agefotostock/East News

Тильда Суинтон

Jack Plunkett/Invision/East News

Эмма Томпсон

Joel C Ryan/Invision/AP/East News

Энн Хэтэуэй

Jordan Strauss/Invision/East News

Гвендолин Кристи

Admedia, Inc/Sipa USA/East News

Кейт Бланшетт

Хлоя Чжао

Jordan Strauss/Invision/East News

Сара Полли

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Кейт Микуччи

LISA O'CONNOR/AFP/East News

Куанна Чейзингхорс

PATRICK T. FALLON/AFP/East News

Элизабет Олсен

Jack Plunkett/Invision/East News

Лили Аллен

Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Джоан Баэз

RONNY HARTMANN/AFP/East News

Если вы, как и мы, обожаете разглядывать наряды знаменитостей на светских мероприятиях, то рекомендуем взглянуть на такие статьи:

Фото на превью AA/ABACA/Abaca/East News, Eva Rinaldi / Cate Blanchett / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
4
73624
AdMe/Дизайн/15 звезд, которые надели на выход в свет не вычурные туфли, а кое-что другое
Поделиться этой статьёй