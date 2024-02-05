16 случаев, когда обувь звезд, словно магнит, перетянула все внимание на себя

Даже если женщина надела шикарное платье, невзрачная обувь способна погубить весь образ. И наоборот, скромный наряд может заиграть яркими красками, если к нему подобрать туфли с изюминкой. Кстати, мужчин это правило тоже касается. Знаменитости из этой подборки украли немало минут славы у своих коллег, а все благодаря тому, что не поленились выбрать обувь всем на загляденье.

Кейт Бекинсейл на Венецианском фестивале в 2023 году смотрела на всех с высоты своих головокружительно высоких туфель

Laurent VU / SIPA / East News

Ирина Шейк на Каннском фестивале 2017 года впечатлила всех не только полупрозрачным платьем, но и эффектными туфлями

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Пэрис Хилтон появилась на Met Gala в мерцающем платье от Mark Jacobs, но, наверное, все больше смотрели на ее обувь

CJ Rivera / Invision / East News

Селин Дион так любит экспериментировать, что может себе позволить надеть две разные туфли одновременно

Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News , ABACA / Abaca / East News

Черные замшевые туфли Ofelia, которые Деми Мур надела на Film Gala — 2016, трудно было не заметить

AFP / EAST NEWS , NPA / The Grosby Group / EAST NEWS

Образ Кейт Хадсон на чаепитии, посвященном вручению премии BAFTA-2023, мог бы показаться скучным, если бы не туфли Roger Vivier с характерными для этого бренда пряжками из кристаллов

Jordan Strauss / Invision / East News

Сирша Ронан на Неделе моды в Нью-Йорке расхаживала в туфлях с очень интересным дизайном

AUG / FaceToFace / REPORTER / East News

Роузи Хантингтон-Уайтли на Неделе моды в Лондоне в 2024 году появилась в милых шлепанцах, похожих на домашние тапочки

Vianney Le Caer / Invision / East News

Эти туфли Блейк Лайвли, которые она надела в далеком 2011-м на Неделю моды в Париже, трудно забыть даже спустя годы

ABACA / EAST NEWS

Джулия Валентина на Венецианском кинофестивале 2023 года продемонстрировала туфли с фигурно обрубленной платформой

Laurent Vu / SIPA / East News

Дженнифер Лопес в домашней фотосессии показала на редкость милую пару серебристых туфель с пряжками

Модель Хизер Эль Янг на гала-концерте Baby2Baby Gala-2023 привлекла внимание обувью на необычном каблуке

MICHAEL TRAN / AFP / East News

В строгий стиль Марион Котийяр на Каннском кинофестивале — 2023 внесли немного гламура ее эффектные туфли

Scott Garfitt / Invision / East News

Девушка Джейка Джилленхола модель Жанна Кадье в 2022 году поразила Канны своими серебристыми туфлями с дерзкими бантами

Shootpix / ABACA / Abaca / East News

Сальма Хайек продемонстрировала отличную растяжку в пижаме с цветочным принтом, к которой она надела похожие на носки ботильоны Alexander McQueen

Такаси Ямадзаки, режиссер фильма «Годзилла: Минус один», пришел на церемонию Critics Choice Awards — 2024 с фигуркой Годзиллы в руках и в обуви с отсылкой к картине

Jordan Strauss / Invision / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Некоторые звезды любят экспериментировать не только с обувью, но и с образом в целом. И за годы их стиль может измениться до неузнаваемости.