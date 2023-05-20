19 знаменитостей, которые надели на красную дорожку свадебные платья и сразу расцвели, словно яблони по весне
Раньше девушки надевали белое платье лишь на свадьбу, но у большинства это событие случается только раз в жизни. А красоваться в наряде невесты хотелось бы чаще. Так, например, звезды выбирают белоснежные платья на светские мероприятия, премьеры и кинофестивали. Главное, что выглядят они при этом так же сногсшибательно, как если бы шли к алтарю.
Приянка Чопра
Адриана Лима
Пенелопа Крус
Мишель Уильямс
Сара Джессика Паркер
Мишель Йео
Руни Мара
София Вергара
Холли Берри
Николь Кидман
Эмили Блант
Дуа Липа
Кайли Дженнер
Дженнифер Лоуренс
Кейт Хадсон
Эмма Стоун
Леди Гага
Кейт Бланшетт
Блейк Лайвли
Многие хотя бы раз в мыслях примеряли на себя свадебные платья, которые увидели в фильмах. Любопытно, что сами кинозвезды выбирали на собственную свадьбу платья похожие на те, в которых они появились на экранах. Но были и исключения, к примеру Сара Джессика Паркер просто сразила поклонников наповал своим выбором наряда.
Фото на превью www.310pix.com/EAST NEWS, KENNELL KRISTA/SIPA/EAST NEWS
AdMe/Дизайн/19 знаменитостей, которые надели на красную дорожку свадебные платья и сразу расцвели, словно яблони по весне
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