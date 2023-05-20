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19 знаменитостей, которые надели на красную дорожку свадебные платья и сразу расцвели, словно яблони по весне

Дизайн
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Раньше девушки надевали белое платье лишь на свадьбу, но у большинства это событие случается только раз в жизни. А красоваться в наряде невесты хотелось бы чаще. Так, например, звезды выбирают белоснежные платья на светские мероприятия, премьеры и кинофестивали. Главное, что выглядят они при этом так же сногсшибательно, как если бы шли к алтарю.

Приянка Чопра

Evan Agostini / Invision / East News, Kristin Callahan/Everett Collection / East News

Адриана Лима

AP/EAST NEWS

Пенелопа Крус

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Мишель Уильямс

Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News

Сара Джессика Паркер

Art Garcia / Sipa USA / East News

Мишель Йео

Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News

Руни Мара

Sthanlee Mirador / Sipa USA / East News

София Вергара

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Холли Берри

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Николь Кидман

Evan Agostini / Invision / East News

Эмили Блант

Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News

Дуа Липа

Evan Agostini / Invision / East News

Кайли Дженнер

ANGELA WEISS / AFP / East News

Дженнифер Лоуренс

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Кейт Хадсон

SIPA PRESS/EAST NEWS, © UPI / Alamy Stock Photo

Эмма Стоун

Invision / Invision / East News

Леди Гага

MARK RALSTON / AFP / East News

Кейт Бланшетт

Jordan Strauss / Invision / East News

Блейк Лайвли

www.310pix.com/EAST NEWS, KENNELL KRISTA/SIPA/EAST NEWS

Многие хотя бы раз в мыслях примеряли на себя свадебные платья, которые увидели в фильмах. Любопытно, что сами кинозвезды выбирали на собственную свадьбу платья похожие на те, в которых они появились на экранах. Но были и исключения, к примеру Сара Джессика Паркер просто сразила поклонников наповал своим выбором наряда.

Фото на превью www.310pix.com/EAST NEWS, KENNELL KRISTA/SIPA/EAST NEWS
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15-2
AdMe/Дизайн/19 знаменитостей, которые надели на красную дорожку свадебные платья и сразу расцвели, словно яблони по весне
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