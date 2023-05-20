19 знаменитостей, которые надели на красную дорожку свадебные платья и сразу расцвели, словно яблони по весне

Раньше девушки надевали белое платье лишь на свадьбу, но у большинства это событие случается только раз в жизни. А красоваться в наряде невесты хотелось бы чаще. Так, например, звезды выбирают белоснежные платья на светские мероприятия, премьеры и кинофестивали. Главное, что выглядят они при этом так же сногсшибательно, как если бы шли к алтарю.