20+ человек рассказали, какие популярные вещи не идут никому, от них только глаз дергается

В мире моды регулярно появляются новые тренды, которые потом попадают в масс-маркет. Некоторые вещи отлично приживаются в народе, подчеркивают фигуру или индивидуальность, но другие, напротив, будто не идут вообще никому. Мы разузнали у пользователей сети, каким аксессуарам, обуви и предметам одежды, по их мнению, лучше покинуть наши гардеробы раз и навсегда.