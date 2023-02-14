20+ человек рассказали, какие популярные вещи не идут никому, от них только глаз дергается
В мире моды регулярно появляются новые тренды, которые потом попадают в масс-маркет. Некоторые вещи отлично приживаются в народе, подчеркивают фигуру или индивидуальность, но другие, напротив, будто не идут вообще никому. Мы разузнали у пользователей сети, каким аксессуарам, обуви и предметам одежды, по их мнению, лучше покинуть наши гардеробы раз и навсегда.
- Брюки кюлоты. Мне всегда казалось, что они смотрятся так себе даже на идеальной фигуре. © skky95 / Reddit
- Считаю изобретение этих брюк преступлением против моды. Никто не выглядит в них хорошо. Лучше уж совсем без штанов, чем в них. © StuffedThings / Reddit
- Легинсы телесного цвета. Я работал с одной женщиной, которая никак не могла понять, почему на нее все пялятся. А все потому, что из-за ее бежевых легинсов казалось, будто на ней кроме длинной рубашки ничего нет. © catforbrains / Reddit
- Однажды старушка похвалила меня за то, что не стесняюсь щеголять в коротком платье. А потом, когда она подошла поближе, увидела, что на мне еще и легинсы. На расстоянии они сливаются с оттенком кожи. Дважды я на эти грабли наступать не стала и просто ношу их дома. © midnightauro / Reddit
- Спортивные штаны с надписью. Я редко не разрешаю свои детям что-то носить, но этот предмет одежды под строгим запретом. © _chronicbliss_ / Reddit
- Они объективно некрасивые и смотрятся безвкусно. © Friendly_Coconut / Reddit
- Футболки с «личными» надписями, например месяцем рождения, или с фразой о своем партнере. Иногда на прочтение этой надписи уходит 2 минуты! © dolphinsmademedoit / Reddit
- По-моему, хуже всего парные футболки. Я работаю в магазине и увидел однажды пару в них. У парня было написано «Папочка», а у девушки — «Проблема». И одна пожилая дама открыто сказала девушке, что та выглядит, будто у нее какие-то проблемы. © doomturtle21 / Reddit
- Кроксы. Да, их все любят, в них удобно. Но если по-честному, это не стильно. © pingwing / Reddit
- Они похожи на пузырьковые получешки с огромными дырками. © rtowne / Reddit
- Туристические ботинки с разделением пальцев выглядят очень смешно. © AniRayne / Reddit
- А еще это худшая обувь для скалолазов. Обычно обувь для скалолазания жесткая, и все пальцы действуют как один. А в этой они разделены, и есть риск переломать каждый палец. © bobjohnxxoo / Reddit
- Сапоги с открытым носком. Выглядят так, будто кто-то не мог определиться, хочет он сапоги или босоножки. В любом случае они смотрятся глупо. © Professional_Band178 / Reddit
- Мне не нравится, как выглядит баска на талии. Моя мама всегда говорила, что она похожа на абажур, и я не могу это развидеть. © PiePuzzleheaded3029 / Reddit
- Кольцо в носу. Выглядит, мне кажется, по-деревенски. © Fthewigg / Reddit
- Одежда оверсайз. Не понимаю, почему она снова в моде, но надеюсь, что это ненадолго. © -Asher- / Reddit
- Оверсайз смотрится так, будто ты одолжил у дедушки его костюм. Почему бы тогда просто не напялить мешок картошки. © hey_there_what / Reddit
- Считаю, что никому не идут огромные тоннели в ушах. © OnTyme / Reddit
- Они не для всех. Органично тоннели будут смотреться, только если вы идете ва-банк и набиваете себе «рукав», делаете панк-прическу или бреетесь налысо. © CivilRuin4111 / Reddit
- Женщины в комбинезонах похожи на телепузиков. И в них же совершенно неудобно ходить в туалет. © Penguin-Loves / Reddit
- Заниженные джинсы галифе. Смотрятся, будто кому-то пора поменять подгузник. И еще мне не нравятся рваные джинсы. Они всегда выглядят как-то неестественно и некрасиво. © cewumu / Reddit
- Блестящие объемные куртки. Они выглядят как мусорные пакеты. © borfmat / Reddit
- Одежда в стиле ампир (с завышенной талией) из обычной девушки делает «беременную». И смотрится хорошо она только на по-настоящему беременных. © Famous_Effort9626 / Reddit
- Платья, кофты, купальники с топом. Они сейчас в моде, но, сколько бы я ни разглядывала их, даже на моделях, они никому не идут. © Legalmuffi / Reddit
- Маленькие хипстерские вязаные шапки. Они слишком короткие, чтобы доставать до ушей, и сидят на макушке, как черепашки. © naomijenk / Reddit
AdMe/Дизайн/20+ человек рассказали, какие популярные вещи не идут никому, от них только глаз дергается
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