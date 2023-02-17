8 способов обыграть банальные весенние куртки так, чтобы выглядеть как с обложки журнала

Нередко мы так прикипаем душой к своей верхней одежде, что готовы носить ее годами. Однако при таком подходе в наших образах становится мало новизны и создается впечатление, что мы вечно ходим в одном и том же. Это натолкнуло нас на мысль рассмотреть простые, но эффективные хитрости и сочетания, которые даже в обычных куртках, плащах и пальто позволят чувствовать себя словно сошедшей с подиума.

Прямое пальто с широкими брюками

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Широкие брюки уже сами по себе довольно смелый элемент гардероба. Чтобы сделать образ цельным и стильным, необходимо особое внимание уделить правильной посадке и грамотно сбалансировать верх и низ. И когда вам это удастся, финальным штрихом ультрамодного образа как раз станет легкий тренч или пальто.

Джинсовка плюс яркие акценты

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Джинсовая куртка является одним из основных элементов любого гардероба, однако, как и любая долгоиграющая классика, в какой-то момент она может приесться. Чтобы этого не происходило, стоит искать новые сочетания и подходы. Так, довольно эффектно выглядит комбинация голубого денима с яркими акцентами, например в виде красного топа или атласной женственной юбки.

Пуховая куртка и легинсы

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Контрастное по объемам сочетание пухлых курток с обтягивающими легинсами — самый простой способ создать эффектный образ даже с классической, ничем не примечательной верхней одеждой. Но еще приятнее то, что он универсален: сделать его спортивным или романтичным поможет всего лишь правильно подобранная обувь и аксессуары.

Кожаная куртка в сочетании с худи

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С помощью черной куртки и худи можно как составить базовый удобный образ на каждый день, так и одеться в стиле спорт-шик — решающими в данных случаях станут аксессуары и обувь. В первом варианте достаточно надеть любимую пару джинсов и кроссовки. Во втором же стоит отдать предпочтение кожаным или бархатным полусапожкам.

Пуховик с акцентной обувью

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Еще один способ обыграть пуховик или пальто и создать новый примечательный образ — это выбор правильной акцентной обуви. Ботинки на массивной подошве, роскошные ботфорты, ботильоны с квадратным носком и многие-многие другие броские варианты вмиг сделают наряд более стильным, продуманным и запоминающимся.

Куртка и широкие джинсы

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Мешковатые джинсы также один из наиболее любопытных способов освежить гардероб. Как и в случае с широкими брюками, они уже сами по себе являются акцентом в образе, поэтому достаточно всего лишь дополнить их курткой или плащом, выбрать любимую обувь — и стильный городской образ готов.

Косуха и фатиновая юбка

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Первое, что приходит на ум, когда необходимо надеть платье под кожаную куртку или тренч, — это мини-платья или облегающие трикотажные модели, что тоже неплохо. Однако это, конечно же, не предел. Для создания элегантного и при этом дерзкого вечернего образа попробуйте надеть черную косуху в сочетании с пышной и струящейся фатиновой юбкой.

Нестандартный фасон или материал

East News

Если в текущем сезоне для вас актуальна покупка новой верхней одежды, определенно стоит обратить внимание на менее тривиальные модели, которые уже сами по себе будут украшением образа. Если же вы опасаетесь связываться с нестандартными фасонами, обратите внимание на верхнюю одежду из необычного материала, например на очаровательные и уютные куртки из бархата.