История 86-летнего китайца, который устроил фурор на модном подиуме и показал, что дефиле — это не только дело молодых

Вана Дэшуня называют самым горячим дедушкой Китая. А все потому, что он поразил всех своей шикарной фигурой на Китайской неделе моды в Пекине, которая проходила в 2015 году. Что самое удивительное, 86-летний мужчина не собирается останавливаться на достигнутом.

От кондуктора трамвая до покорителя модных подиумов

Ван Дэшунь родился в 1936 году. Он был одним из 9 детей повара и домохозяйки. В 14 лет парень пошел работать кондуктором трамвая. В юности понял, что питает страсть к актерству, и начал брать бесплатные уроки актерского мастерства и хореографии. В начале 1980-х Ван устроил первый модный показ в северо-восточном городе Чанчунь. До этого он заявился в крупнейший в городе универмаг со словами: «Дайте мне свою самую красивую одежду, и я организую шоу». В то время, по признанию Вана, у китайцев напрочь отсутствовало чувство стиля, они носили лишь черный, белый, серый и синий цвета. Дэшунь продолжил: «Я хотел привить чувство стиля обычным людям. В конечном итоге мы создали шоу купальников. Сначала модели отказывались, думая о том, что это неприлично, но в конце концов согласились».

Театральный актер и волонтер в школе для глухих

Ван Дэшунь был успешным театральным актером на протяжении более 20 лет. Когда ему было 40, он прямо на сцене упал в обморок, потом этот эпизод повторился. Во многом это было связано с тем, что он слишком близко к сердцу принимал эмоции своих персонажей. Врачи поставили ему диагноз вегетативный невроз и посоветовали уйти со сцены, так как продолжение актерской деятельности могло быть чревато негативными последствиями для его здоровья. Он ушел из театра и начал работать волонтером в школе для глухих. Ван даже выучил язык жестов и рассказывал ребятам интересные истории.

Искусство пантомимы и «одержимость» своим телом

Позднее он громко заявил о себе в искусстве пантомимы. Многие прознали об искусстве Вана и начали приглашать его в разные города Китая. В 50 лет он попал на выставку скульптур Родена. Дэшунь искренне восхищался его работами, но понял одну вещь: его тело не выглядит таким же идеальным, как скульптуры Родена. Ван говорил: «Это была мгновенно возникшая одержимость». Он начал ходить в тренажерный зал, на каток, в бассейн и в 1993 году показал первое шоу живой скульптуры в Пекине. Однако, посчитав шоу Вана слишком чувственным, ему запретили выступать на публике, но он продолжал давать представления в частном порядке.

Ван Дэшунь — успешный киноактер

В 2003 году он начал сниматься в кино. Первым фильмом с его участием стал приключенческий боевик «Воины неба и земли». Одни из самых известных картин с Ваном Дэшунем — «Запретное царство» (2008), «Чего хотят женщины» (2011) и «Dong» (2015). Позднее с ним начали выходить сериалы. Но новая захватывающая глава в его жизни началась в 2015 году.

Все решила случайность, или Фурор 79-летнего Дэшуня на модном подиуме

Китайский дизайнер Ху Шегуан обсуждал с девушкой — диджеем QQ концепцию своего будущего модного шоу. В это время у нее зазвонил телефон, на котором высветилась фотография Дэшуня, ее отца. После звонка Ху Шегуан тут же сказал, что знает, кто будет открывать его шоу. Дизайнер не ошибся с выбором — подтянутый 79-летний мужчина с хипстерской бородой, длинными волосами стал настоящей сенсацией, несмотря на то, что он красовался на подиуме всего каких-то 30 секунд. Как сказал сам герой, он 60 лет готовился к этому дню.

Жизненная мудрость и желание двигаться только вперед

East News

После этого показа у Вана начали брать многочисленные интервью, в которых просили поделиться его отношением к жизни и тем, как ему удалось сохранить такой юношеский запал. Его ответ был следующим: «Один из способов понять, стар ты или нет, — спросить себя о том, осмелишься ли ты попробовать что-то новое. Природа определяет возраст, но именно вы определяете свое душевное состояние». Также он признавался: «У меня нет никакого плана. Я всегда делал все то, что приходило мне в голову, и буду двигаться только вперед».

Ван Дэшунь всегда открыт чему-то новому, не делая скидок на возраст. Так, в 44 года он выучил английский, в 65 лет освоил искусство верховой езды, в 75 стал ездить на мотоцикле. Он говорит: «Люди удивляются, как старик может иметь такое потрясающее тело. А меж тем я вот уже на протяжении 30 лет не пропускал ни одной тренировки». К слову, он проводит 3 часа в день в тренажерном зале.