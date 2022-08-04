Как выглядели 16 мировых дизайнеров до того, как их имена стали известны широкой публике
Имена этих людей широко известны не только модникам и модницам, но даже школьникам. Они создают уникальные коллекции одежды и обуви, проводят фешенебельные показы, одевают селебрити и богему, эпатируют публику и задают тон в индустрии мировой моды. Несмотря на то что у большинства из них уже довольно солидный возраст, выглядят они просто изумительно.
Нам в ADME стало любопытно узнать, как выглядели именитые дизайнеры раньше. Как следует покопавшись в фотоархивах, мы обнаружили их раритетные снимки.
Вера Вонг, 73 года
© Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images, © Christopher Peterson / Wikimedia Commons, © CC-BY-2.0, Invision / Invision / East News
Майкл Корс, 62 года
Миучча Прада, 73 года
1998.
2020.
Джимми Чу, 73 года
1997.
2019.
Стелла Маккартни, 50 лет
Донна Каран, 73 года
Кельвин Кляйн, 79 лет
1985.
2021.
Изабель Маран, 55 лет
2009.
2019.
Том Форд, 60 лет
Вивьен Вествуд, 81 год
© Charlie Ley / Mirrorpix / Getty Images, ASSOCIATED PRESS / East News, AP / Associated Press / East News
Томми Хилфигер, 71 год
Джорджо Армани, 88 лет
1973.
1992.
2022.
Каролина Эррера, 83 года
1981.
2020.
Джон Гальяно, 61 год
Бетси Джонсон, 79 лет
1966.
2007.
2020.
Донателла Версаче, 67 лет
© Jeff Kravitz / FilmMagic, Inc / Getty Images, © David Shankbone / Wikimedia Commons, © CC-BY-3.0, Invision / Invision / East News
А вы знали, как выглядели эти дизайнеры? Чьи фотографии вас больше всего удивили?
Фото на превью Jeff Kravitz / FilmMagic, Inc / Getty Images, David Shankbone / Wikimedia Commons, CC-BY-3.0, Invision / Invision / East News
AdMe/Дизайн/Как выглядели 16 мировых дизайнеров до того, как их имена стали известны широкой публике
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