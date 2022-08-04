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Как выглядели 16 мировых дизайнеров до того, как их имена стали известны широкой публике

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Имена этих людей широко известны не только модникам и модницам, но даже школьникам. Они создают уникальные коллекции одежды и обуви, проводят фешенебельные показы, одевают селебрити и богему, эпатируют публику и задают тон в индустрии мировой моды. Несмотря на то что у большинства из них уже довольно солидный возраст, выглядят они просто изумительно.

Нам в ADME стало любопытно узнать, как выглядели именитые дизайнеры раньше. Как следует покопавшись в фотоархивах, мы обнаружили их раритетные снимки.

Вера Вонг, 73 года

Майкл Корс, 62 года

East News, Invision / Invision / East News

Миучча Прада, 73 года

1998.

2020.

Джимми Чу, 73 года

1997.

2019.

Стелла Маккартни, 50 лет

Донна Каран, 73 года

East News, Invision / Invision / East News

Кельвин Кляйн, 79 лет

1985.

2021.

Изабель Маран, 55 лет

2009.

2019.

Том Форд, 60 лет

East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Вивьен Вествуд, 81 год

© Charlie Ley / Mirrorpix / Getty Images, ASSOCIATED PRESS / East News, AP / Associated Press / East News

Томми Хилфигер, 71 год

East News, Invision / Invision / East News

Джорджо Армани, 88 лет

1973.

1992.

2022.

Каролина Эррера, 83 года

1981.

2020.

Джон Гальяно, 61 год

AP / East News, Abaca / East News, © Vogue / YouTube

Бетси Джонсон, 79 лет

1966.

2007.

2020.

Донателла Версаче, 67 лет

А вы знали, как выглядели эти дизайнеры? Чьи фотографии вас больше всего удивили?

Фото на превью Jeff Kravitz / FilmMagic, Inc / Getty Images, David Shankbone / Wikimedia Commons, CC-BY-3.0, Invision / Invision / East News
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AdMe/Дизайн/Как выглядели 16 мировых дизайнеров до того, как их имена стали известны широкой публике
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