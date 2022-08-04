Как выглядели 16 мировых дизайнеров до того, как их имена стали известны широкой публике

Имена этих людей широко известны не только модникам и модницам, но даже школьникам. Они создают уникальные коллекции одежды и обуви, проводят фешенебельные показы, одевают селебрити и богему, эпатируют публику и задают тон в индустрии мировой моды. Несмотря на то что у большинства из них уже довольно солидный возраст, выглядят они просто изумительно.