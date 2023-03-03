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Пользователи сети рассказали, кого из актеров они считают переоцененными. И привели свои аргументы

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Как говорят, на вкус и цвет все фломастеры разные. Киноакадемии и СМИ могут заваливать актеров наградами и хвалебными отзывами, но не все зрители с этим согласны. Мы окунулись в соцсети с целью выяснить, каких артистов обычные зрители считают, нет, не бездарными, но сильно перехваленными.

Николь Кидман

  • Николь Кидман. Мне неудобно писать это, как австралийке и женщине. Я уверена, что она прекрасна и очень красива. Но за что эта женщина получила «Оскар», мне непонятно. © TotesritZ / Reddit

Джонни Депп

  • Я часто слышу, как Джонни Деппа называют великим актером. Некоторым людям он действительно нравится. Может быть, только мне лично кажется, что его переоценивают. © Unknown author / Reddit
  • Джонни Депп может быть хорошим актером и выдавать сильную игру. Проблема в том, что его персонажи становятся все более одинаковыми — чудаки со странными волосами и необычными движениями и манерой речи. Эдвард Руки-Ножницы, Вилли Вонка, Суини Тодд, Безумный Шляпник — все они более или менее укладываются в этот образ. Депп все еще может быть хорош, когда играет в другом амплуа. © Unknown author / Reddit

Милли Бобби Браун

  • Милли — ведущая актриса сериала Netflix «Очень странные дела». Я не люблю плохо говорить о детях, и все же я не понимаю, почему игра Милли привлекает столько внимания. Она не феноменальная актриса, но ужасно разрекламирована. Мое мнение: ее единственной сильной стороной является умение кричать и плакать. Остальные дети-актеры не менее талантливы, как и она, но все внимание почему-то приковано к ней. © Courtney Davies / Quora

Джессика Альба

  • Людям может не понравиться то, что я скажу, но как бы мне ни нравилось смотреть на Джессику Альбу на экране, как актриса она слабенькая. © Sumtinkwrung / Reddit
  • Конечно, она получает много ролей, но это не делает ее талантливой. Просто на нее приятно смотреть, вот и все. © Xydos / Reddit

Гвинет Пэлтроу

  • Роли ей доставались не очень хорошие. Фильмы, в которых она снимается, тоже не очень. Ее Пеппер Поттс была сухой. Как Пэлтроу получила «Оскар»? © Unknown author / Quora

Адам Сэндлер

  • Совершенно несмешно играет. Тот факт, что его «фильмы» являются самыми популярными на Netflix, показывает, насколько низкая планка у развлекательных шоу. © Jesse Magee / Quora

Зои Дешанель

  • Зои Дешанель. Какой бы милой она ни была, обаяние — это все, что у нее есть. © VanDriver1 / Reddit
  • Я понимаю, что Зои милая, но она играет одну и ту же героиню везде. Ее амплуа — девушка мечты. © Ignooore_Me / Reddit

Дакота Джонсон

Джейсон Стейтем

Джессика Бил

  • Джессика Бил не очень талантлива. О ней стали говорить после того, как она вышла замуж за Тимберлейка. © Unknown author / Quora

Дженнифер Энистон

  • Дженнифер Энистон играет одно и то же во всех фильмах, где появляется. © ToothJanitor / Reddit
  • Когда я смотрю фильм с ней, все, что я вижу, — это Дженнифер Энистон, а не персонаж, которого она играет. © Unknown author / Reddit
  • Она везде Рэйчел из «Друзей». © Unknown author / Reddit

Ищете, что посмотреть? Здесь люди рассказали о своих любимых сериалах, которые они готовы пересматривать вечно.

Фото на превью Fifty Shades of Grey / Focus Features and co-producers, Wrath of Man / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) and co-producers
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AdMe/Художники/Пользователи сети рассказали, кого из актеров они считают переоцененными. И привели свои аргументы
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