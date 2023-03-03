Пользователи сети рассказали, кого из актеров они считают переоцененными. И привели свои аргументы

Как говорят, на вкус и цвет все фломастеры разные. Киноакадемии и СМИ могут заваливать актеров наградами и хвалебными отзывами, но не все зрители с этим согласны. Мы окунулись в соцсети с целью выяснить, каких артистов обычные зрители считают, нет, не бездарными, но сильно перехваленными.