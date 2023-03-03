Пользователи сети рассказали, кого из актеров они считают переоцененными. И привели свои аргументы
Как говорят, на вкус и цвет все фломастеры разные. Киноакадемии и СМИ могут заваливать актеров наградами и хвалебными отзывами, но не все зрители с этим согласны. Мы окунулись в соцсети с целью выяснить, каких артистов обычные зрители считают, нет, не бездарными, но сильно перехваленными.
Николь Кидман
- Николь Кидман. Мне неудобно писать это, как австралийке и женщине. Я уверена, что она прекрасна и очень красива. Но за что эта женщина получила «Оскар», мне непонятно. © TotesritZ / Reddit
Джонни Депп
- Я часто слышу, как Джонни Деппа называют великим актером. Некоторым людям он действительно нравится. Может быть, только мне лично кажется, что его переоценивают. © Unknown author / Reddit
- Джонни Депп может быть хорошим актером и выдавать сильную игру. Проблема в том, что его персонажи становятся все более одинаковыми — чудаки со странными волосами и необычными движениями и манерой речи. Эдвард Руки-Ножницы, Вилли Вонка, Суини Тодд, Безумный Шляпник — все они более или менее укладываются в этот образ. Депп все еще может быть хорош, когда играет в другом амплуа. © Unknown author / Reddit
Милли Бобби Браун
- Милли — ведущая актриса сериала Netflix «Очень странные дела». Я не люблю плохо говорить о детях, и все же я не понимаю, почему игра Милли привлекает столько внимания. Она не феноменальная актриса, но ужасно разрекламирована. Мое мнение: ее единственной сильной стороной является умение кричать и плакать. Остальные дети-актеры не менее талантливы, как и она, но все внимание почему-то приковано к ней. © Courtney Davies / Quora
Джессика Альба
- Людям может не понравиться то, что я скажу, но как бы мне ни нравилось смотреть на Джессику Альбу на экране, как актриса она слабенькая. © Sumtinkwrung / Reddit
- Конечно, она получает много ролей, но это не делает ее талантливой. Просто на нее приятно смотреть, вот и все. © Xydos / Reddit
Гвинет Пэлтроу
- Роли ей доставались не очень хорошие. Фильмы, в которых она снимается, тоже не очень. Ее Пеппер Поттс была сухой. Как Пэлтроу получила «Оскар»? © Unknown author / Quora
Адам Сэндлер
- Совершенно несмешно играет. Тот факт, что его «фильмы» являются самыми популярными на Netflix, показывает, насколько низкая планка у развлекательных шоу. © Jesse Magee / Quora
Зои Дешанель
- Зои Дешанель. Какой бы милой она ни была, обаяние — это все, что у нее есть. © VanDriver1 / Reddit
- Я понимаю, что Зои милая, но она играет одну и ту же героиню везде. Ее амплуа — девушка мечты. © Ignooore_Me / Reddit
Дакота Джонсон
- Возможно, как у актрисы, у нее и большой потенциал, но ее работа в трилогии «50 оттенков серого» была ужасной. Выразительности ноль. Да и сам фильм ниже плинтуса. © Unknown author / Quora
- Она открывает рот, как Белла в «Сумерках». © Lidia Ivanova / Quora
Джейсон Стейтем
- Выглядит как мой сосед и играет так же. Не люблю соседа. © Unknown author / Quora
Джессика Бил
- Джессика Бил не очень талантлива. О ней стали говорить после того, как она вышла замуж за Тимберлейка. © Unknown author / Quora
Дженнифер Энистон
- Дженнифер Энистон играет одно и то же во всех фильмах, где появляется. © ToothJanitor / Reddit
- Когда я смотрю фильм с ней, все, что я вижу, — это Дженнифер Энистон, а не персонаж, которого она играет. © Unknown author / Reddit
- Она везде Рэйчел из «Друзей». © Unknown author / Reddit
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AdMe/Художники/Пользователи сети рассказали, кого из актеров они считают переоцененными. И привели свои аргументы
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