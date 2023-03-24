10 актерских дуэтов, которые на экране не разлей вода, а в жизни цапались, будто кошка с собакой

Сыграть на камеру дружбу, любовь и счастье для актеров не составляет труда. Куда сложнее сохранить экранную идиллию в жизни, если партнер по фильму раздражает и странно себя ведет.

Шарлиз Терон и Том Харди — «Безумный Макс: Дорога ярости»

Во время съемок фильма «Безумный Макс: Дороги ярости» Шарлиз Терон и Том Харди чуть не подрались, когда Терон приехала на площадку к 8 утра и терпеливо ждала в своем гримвагене, в то время как Харди опоздал на 3 часа. Актриса не выдержала и заявила о неуважительном отношении ко всей съемочной группе, а также потребовала оштрафовать Харди на крупную сумму. Актер не стал сдерживать гнев и наорал на Терон из-за своего же опоздания, в результате чего она весь последующий период съемок чувствовала дискомфорт. Она даже попросила продюсера Дениз Ди Нови приехать на площадку в Намибию, чтобы охранять ее от Харди.

AFP / EAST NEWS , Joel Ryan / Invision / AP / East News

В дальнейшем звезды признались, что это было не лучшее поведение и правильным решением было бы спокойно решить проблему. Уже после выхода фильма Том Харди назвал героиню Терон лучшей в боевике и подтвердил, что был неправ.

Ник Нолти и Джулия Робертс — «Я люблю неприятности»

Ник Нолти и Джулия Робертс сразу не поладили на съемках ромкома «Я люблю неприятности». Робертс закатывала истерики и была недовольна тем, что Нолти ведет себя как мужлан. Она отказалась целоваться с партнером в кадре, а ссоры были настолько сильными, что графики актеров развели и они почти не снимались друг с другом — многие сцены сняли в паре с дублерами. Джулия Робертс назвала коллегу омерзительным человеком, который отталкивает людей. В дальнейшем вражда актеров отразилась и на самом фильме. Рецензенты отмечали, что между Нолти и Робертс нет химии. Даже спустя 15 лет актеры не смогли наладить отношения: в одном из телевизионных шоу Робертс использовала ненормативную лексику, говоря о Нолти.

Уилл Смит и Джаред Лето — «Отряд самоубийц»

На съемках «Отряда самоубийц» режиссер фильма Дэвид Эйер предложил исполнителям поделиться сокровенными историями о себе. Затем он брал одну из детских травм какого-либо актера и говорил, что это с ним сделал Джокер. Но наиболее странно вел себя Джаред Лето. Он делал эксцентричные подарки коллегам. Например, Марго Робби под видом любовной посылки Лето отправил коробку с живой крысой. Уилл Смит получил от актера настоящие пули. В одном из интервью Смит прокомментировал, что, по сути, никогда не встречался с самим Джаредом. Актеры проработали на площадке около полугода, но ни разу не здоровались и не разговаривали вне камеры.

Кстати, Джаред Лето не только актер, но и музыкант. Здесь мы рассказали, каким был путь звезды Голливуда к успеху.

Дебби Рейнольдс и Джин Келли — «Поющие под дождем»

В своих мемуарах Дебби Рейнольдс пишет, что Джин Келли был профессиональным танцовщиком с классическим образованием и не хотел, чтобы его партнершей в «Поющих под дождем» была молодая актриса. Он критиковал все, что делала Рейнольдс, и никогда ее не подбадривал. Рейнольдс тренировалась по 8 часов в день, чтобы соответствовать уровню остальных исполнителей, и после съемок одной из сцен, на которую ушло 15 часов, актриса так стерла ноги, что ее отнесли в гримерку на руках, и врачи рекомендовали ей пару дней отдохнуть. Главным кошмаром для Рейнольдс был неожиданный поцелуй во время одной из сцен. Актриса пришла в ярость, закричала, чтобы ей принесли газировку, и посчитала такое поведение Келли нападением. Впоследствии он признал, что вел себя слишком строго, и был удивлен, что Рейнольдс все еще с ним разговаривает.

«Поющие под дождем» — это легендарный мюзикл. Еще больше музыкальных фильмов можно найти здесь.

Джулия Робертс и Николь Кидман — «Тайна в их глазах»

Джулия Робертс и Николь Кидман всегда были соперницами в индустрии кино. Кидман была следующей претенденткой на роль в культовой «Красотке». Также она хотела сыграть в «Ноттинг-Хилле» вместе с Хью Грантом, но была еще недостаточно известна. Обе актрисы сделали феноменальную карьеру, но вместе им удалось поработать только в 2015 году на съемках ленты «Тайна в их глазах». Несмотря на то что публично актрисы положительно отзывались друг о друге, на съемках все было не так радужно. Робертс не принимала поведение Кидман на площадке. Ее раздражало высокомерное поведение актрисы и пренебрежительное отношение к коллегам.

И Робертс, и Кидман построили головокружительную карьеру в кино. Но до того, как получить статуэтки «Оскар», актрисам приходилось довольно трудно. Здесь и здесь мы подробно рассказали, каким был их путь к славе.

Том Сайзмор и Вэл Килмер — «Красная планета»

Во время съемок «Красной планеты» Том Сайзмор потребовал, чтобы ему доставили на площадку эллиптический тренажер, что разозлило Вэла Килмера. Также он был недоволен разницей в гонорарах. Многие коллеги Килмера считали его конфликтным человеком, который ребячится на площадке. Однажды Сайзмор бросил в Килмера спортивную гантелю. Режиссер фильма Энтони Хоффман понимал, что словесная конфронтация актеров рано или поздно перерастет во что-то более серьезное. Он попросил Сайзмора и Килмера хотя бы обойтись без травм и сделать так, чтобы их конфликт не замедлял съемки.

LL Cool J и Джейми Фокс — «Каждое воскресенье»

Сюжет фильма «Каждое воскресенье» построен вокруг футбольной команды, и между главными персонажами постепенно нарастает напряжение. Кульминацией конфликта должна была стать сцена потасовки в раздевалке, которая оказалась вполне реальной. Джейми Фокс постоянно подшучивал над LL Cool J, язвил и остроумничал, что задевало артиста. Во время съемок между актером и рэпером началась словесная перепалка, которая потом частично вошла в сам фильм. Однако эта ссора не закончилась только разговором на повышенных тонах, после чего съемки оказались под угрозой срыва. На следующий день LL Cool J приехал в окружении 85 человек, чтобы те охраняли его вагончик. Конфликт разрешился при помощи игрока Национальной футбольной лиги Джеймса Брауна, который призвал артистов подумать о последствиях их действий. В дальнейшем Джейми Фокс и LL Cool J смогли стать друзьями и даже записали несколько совместных треков.

Дебра Уингер и Ширли Маклейн — «Язык нежности»

Ширли Маклейн сразу заметила разницу между собой и Деброй Уингер, когда увидела партнершу по драме «Язык нежности» в короткой юбке и берцах. На площадке актрисы постоянно соревновались, словно перенося отношения их героинь в реальную жизнь, и иногда дело доходило до споров с применением силы. Тогда посредником между ними стал Джек Николсон. Фильм был номинирован на «Оскар», и обе актрисы претендовали на приз в номинации «Лучшая женская роль». Статуэтка досталась Маклейн, и в своей речи она объявила, что была рада работать с такой яркой актрисой, как Уингер, но камера успела заснять, как Дебра саркастически смеется в зрительном зале.

Бетти Уайт и Беатрис Артур — «Золотые девчонки»

1-я серия «Золотых девчонок» вышла в 1985 году. Комедийный сериал стал настолько популярен, что актерский состав однажды выступал специально для королевы Великобритании Елизаветы II. На экране героини были лучшими подругами, но в реальности актрисы люто ненавидели друг друга. Бетти Уайт и Беатрис Артур были представительницами разных актерских школ. Артур до последнего заучивала слова, в то время как Уайт быстро пробегала по тексту и в процессе съемок могла вставлять дополнительные реплики и даже заигрывать с камерой и зрителем. Еще большее напряжение на съемочной площадке появилось после 1-го сезона, когда Бетти Уайт первой из актрис сериала получили премию «Эмми». Артур буквально приходила в ярость, когда у ее коллеги было хорошее настроение. Кроме того, она ненавидела, когда кто-то жевал жвачку, и обижалась, если сценаристы нелестно отзывались о ее персонаже.

Джоан Коллинз и Джон Форсайт — «Династия»

Джоан Коллинз и Джон Форсайт не разговаривали во время съемок сериала «Династия», и причин тому было несколько. Во-первых, Коллинз оскорбляло, когда СМИ в статьях указывали ее возраст, но ничего не говорили про ее коллегу. Актриса стала упоминать, сколько лет Форсайту, что совершенно ему не понравилось. Во-вторых, Форсайт всегда хотел быть в центре внимания, и на вручении приза зрительских симпатий он обиделся, что статуэтку от имени телекомпании приняла Коллинз. Актер отказался выступить с речью и ушел со сцены. После этого артисты не разговаривали во время съемок всего сезона.