10+ «чеховских ружей» в кино, которые с порога готовили нас к концовке истории. А мы не заметили

Титры в сериале «Дом Дракона»

Спички в «Пятом элементе»

Гитара в сериале «Очень странные дела»

Часы в фильме «Интерстеллар»

Телепередача в триллере «Х»

Глаза в фильме «Все везде и сразу»

Уловки в хорроре «Черный телефон»

Фотоколодец в ленте «Нет»

Предсказание финала в «Ведьме»

Пророчество в «Аллее кошмаров»

Кружка и бейсбольный мяч в детективе «Достать ножи»

,

Фото на превью House of the Dragon / Home Box Office and co-producers