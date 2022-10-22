10+ «чеховских ружей» в кино, которые с порога готовили нас к концовке истории. А мы не заметили

Антон Чехов считал, что из истории нужно исключать все несущественные элементы. Так появилось понятие «Чеховское ружье» — это не ружье в буквальном смысле, а принцип драматургии, согласно которому в истории не должно быть элементов, не играющих роли в развитии событий. Предзнаменование — еще один способ намекнуть на будущее. Эти приемы считаются признаком качественной драматургии. Мы вспомнили фильмы и сериалы, где они встречаются, но осторожно: в тексте могут быть спойлеры.

Титры в сериале «Дом Дракона»

Вступление «Дома Дракона» схематично изображает генеалогическое древо Таргариенов. Как догадались фанаты сериала, каждый символ, появляющийся во время титров, можно сопоставить с соответствующим членом семьи, начиная с Эйгона I. В 1-м эпизоде Деймон дарит Рейенире ожерелье с изображением, аналогичное которому мы встречаем во вступлении. По мнению интернет-пользователей, так создатели сериала намекнули, что будет дальше: если символом героини стало именно это ожерелье, то очевидно, что Деймон очень важен для нее. И действительно, в 7-м эпизоде они играют свадьбу.

Спички в «Пятом элементе»

В начале фильма мы узнаем, что таксист Корбен Даллас пытается бросить курить. Он обыскивает всю квартиру в поисках спичек, пока наконец не обнаруживает их. Сцена повторяется еще раз позднее, тогда Корбен находит коробок с 2 последними спичками. 1 он тут же использует, а коробок кладет в карман. Зрители забывают об этом до момента, когда Корбен и его соратники не могут активировать камень стихий без огня. К счастью, герой помнит про свою последнюю спичку и поджигает ее, спасая положение.

Гитара в сериале «Очень странные дела»

В 4-м сезоне популярного сериала появляется новый герой — старшеклассник Эдди Мансон. В 1-й же серии он упоминает о том, что играет в рок-группе, а вернувшись домой после школы, первым делом здоровается со своей гитарой, разговаривая с ней, как с человеком. Эта же гитара вернется в самой последней серии сезона, где сыграет важную роль в финальном сражении с главным антагонистом — Векной.

Часы в фильме «Интерстеллар»

Перед тем как отправиться в космическую экспедицию, главный герой дарит своей дочери Мерф часы, чтобы по его возвращении они могли сравнить время. Путешествие затягивается, проходят годы, и Мерф взрослеет. Во второй половине фильма герой узнает необходимые данные для того, чтобы спасти жителей Земли, и, находясь очень далеко от дома, с помощью гравитации манипулирует секундной стрелкой наручных часов Мерф, используя азбуку Морзе. Женщина понимает, что это сообщение от отца, и расшифровывает его. Так часы, появившиеся как сентиментальная деталь в начале фильма, сыграют решающую роль в финале.

Телепередача в триллере «Х»

Действие фильма разворачивается в 1979 году. Первое, что мы слышим за кадром, — работающий телевизор, по которому вещает телепроповедник. Сначала кажется, что это просто примета времени: одну и ту же передачу слушают сотрудники магазина на заправке и пожилая чета, сдавшая героям дом в аренду. И только в финале, когда камера снова возвращается к работающему телевизору, из речи телепроповедника зрители узнают, что у него сбежала дочь и это не кто иная, как главная героиня фильма — Максин. Эта информация позволяет лучше понять мотивацию персонажа и приоткрывает завесу тайны над ее прошлым.

Глаза в фильме «Все везде и сразу»

Окружности символизируют круговорот жизни. Они встречаются в фильме постоянно: зеркало, дверцы стиральных машин, бублик и выпученные пластмассовые глаза. Главная героиня фильма — хозяйка химчистки. Ее муж, любитель невинных шуток, постоянно приклеивает выпученные глаза на чехлы с одеждой. Недовольная своей жизнью и мужем, Эвелин отклеивает и выбрасывает их. Но по мере развития сюжета героиня понимает ценность его убеждений. В финале Эвелин приклеивает такой глаз в центр лба, там самым не только примиряясь со своей семьей и собой, но и принимая философию мужа.

Уловки в хорроре «Черный телефон»

13-летнего Финни Блейка похищает таинственный человек в маске по прозвищу Граббер. Герой оказывается заперт в подвале, где на стене висит неработающий старый телефон. Однажды он начинает звонить: так с Финни связываются предыдущие жертвы похитителя. Все они рассказывают ему о способах, с помощью которых пытались выбраться из подвала. Однако попытки героя сбежать проваливаются. В конце концов Финни удается обхитрить злодея и выбраться из подвала с помощью тех самых предметов, о которых ему рассказывали мальчики: яма, веревка, морозильная камера, сам телефон и комбинация от кодового замка на входной двери.

Фотоколодец в ленте «Нет»

Владельцы ранчо, брат и сестра, пытаются защитить свою землю от инопланетного объекта, который выбрал их территорию местом для охоты. По соседству с ними находится парк развлечений, где среди прочих аттракционов работает фотоколодец. Это аналоговый механизм, который за монету делает фотографию человека, заглядывающего в колодец. Именно он играет решающую роль в финале: когда перестает работать все электричество, сделать фотографию инопланетного объекта получается только на аналоговую камеру.

Предсказание финала в «Ведьме»

Внимательные зрители обратили внимание, что Томасин еще на 26-й минуте проболталась о том, чем кончится фильм, — яркий пример использования приема предзнаменования. Пытаясь напугать свою младшую сестру, которая не слушается, героиня Ани-Тейлор Джой заявляет, что она ведьма. Девушка рассказывает, что во сне ее душа уносится из тела и танцует в лесу вместе с другими ведьмами. Так героиня ненароком проговаривает финал фильма.

Пророчество в «Аллее кошмаров»

1939 год. Стэн устраивается работать на передвижную ярмарку. Его работодатель сразу же просит помочь в поимке «человека-зверя», сбежавшего из клетки. Стэн обнаруживает беглеца в одном из аттракционов — комнате страха — и помогает задержать его. Но он (как и зритель) не понимает, что в этот момент увидел свою судьбу. Спустя годы герой добивается успеха и богатства, но из-за жадности теряет все. В финале от безысходности он соглашается на роль такого же одичавшего «человека-зверя», которого помогал ловить в начале фильма.

Кружка и бейсбольный мяч в детективе «Достать ножи»

В начале фильма появляется крупный план кружки с надписью «Мой дом, мои правила, мой кофе». Ее на подносе с завтраком приносят хозяину поместья — известному писателю Харлану Тромби. И ее показывают не просто так: эта же кружка появится в последней сцене фильма, но уже в новом контексте, тем самым закольцевав композицию. Из нее будет пить кофе сиделка Харлана Марта, которой он по завещанию оставил свой дом.



В начале фильма мы видим сцену, в которой Харлан Тромби угрожает своему зятю разоблачением (тот изменяет жене). При этом Харлан крутит в руках бейсбольный мяч. Второй раз мяч появляется, когда неверный муж приходит в кабинет к Харлану, чтобы уничтожить разоблачающее его письмо, но видит, что это был блеф: лист пустой. На радостях мужчина берет в руки этот же бейсбольный мяч и выкидывает его в окно. В конце концов мяч попадает к дочери Харлана, которая относит его обратно в кабинет к отцу, находит на столе то самое письмо и узнает об измене мужа: оно не было пустым, просто в нем использовались невидимые чернила.