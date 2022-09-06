10+ киношных и книжных персонажей, чьи имена появились вовсе не с потолка

Писатели и сценаристы нередко продумывают до мелочей в своих произведениях такие детали, на которые не все читатели и зрители обращают внимание. Например, имена персонажей. А ведь за ними могут скрываться подсказки к сюжету, отсылки и даже подробности из жизни авторов.

Мы в ADME выяснили, какие вымышленные герои получили свои имена не просто так.

Джеймс Бонд, одноименная франшиза

Человек по имени Джеймс Бонд существовал на самом деле, но его жизнь была не такой насыщенной, как у вымышленного тезки. Во время работы над персонажем Ян Флеминг читал книгу орнитолога Джеймса Бонда. Писатель посчитал его имя достаточно непримечательным и одолжил для своего героя. Орнитолога эта история мало заинтересовала, а вот его жена написала Флемингу гневное письмо и обвинила в краже имени. В ответ Флеминг разрешил Бонду использовать собственное имя для любых целей. Например, назвать в честь автора романов какой-нибудь «ужасный новый вид». А еще Флеминг пригласил семейство Бондов в гости и подарил им один из романов, в котором написал посвящение «настоящему Джеймсу Бонду».

Семья Дурслей, сага о Гарри Поттере

Джоан Роулинг называла Дурслей узколобыми и невежественными и заявляла, что они обладают большинством черт, которые ей не нравятся в людях. Их фамилию она позаимствовала у названия городка, находящегося по соседству с ее родным городом. При этом Роулинг никогда не бывала в Дурсли, но уверена, что там живут прекрасные люди. А такую фамилию героям она выбрала лишь из-за того, что ей понравилось звучание слова.

Бран Старк, «Игра престолов»

Некоторые поклонники саги могли заранее догадаться о том, что Брану суждено стать Трехглазым Вороном. Подсказка к этому сюжетному повороту заложена в самом имени персонажа. Оно валлийского происхождения и переводится как «ворон».

Фредди Крюгер, серия фильмов «Кошмар на улице Вязов»

Создавая образ Фредди Крюгера, режиссер Уэс Крэйвен черпал вдохновение в собственных страхах. Например, в детстве он испугался, когда увидел проходящего мимо его дома человека. А назвал злодея Крэйвен в честь одноклассника-задиры Фреда Крюгера.

Лори Строуд и Майкл Майерс, серия фильмов «Хеллоуин»

Джон Карпентер, создатель серии фильмов «Хеллоуин», подарил культовому злодею Майклу Майерсу имя своего знакомого. Но в отличие от Уэса Крэйвена он таким образом не добился возмездия за детские обиды, а выразил благодарность. Реальный Майкл Майерс был дистрибьютором, который организовал показ предыдущего фильма Карпентера в другой стране. Главную героиню фильмов, Лори Строуд, Карпентер назвал в честь своей бывшей девушки.

Одиннадцать (Джейн), «Очень странные дела»

В одном из эпизодов «Очень странных дел» выяснилось, что героиня по прозвищу Одиннадцать при рождении получила имя Джейн. В книге, описывающей события до начала сериала, объяснили, что мать неспроста выбрала такое имя для девочки. Она назвала ее в честь Джейн Гудолл, ученой, изучающей шимпанзе. В отличие от других исследователей Гудолл не присваивала своим обезьянам номера, а давала им имена. Такой выбор для будущей Одиннадцать оказался ироничным, ведь в итоге она сама стала объектом исследований и получила номер вместо имени.

Индиана Джонс, одноименная франшиза

В одном из фильмов серии раскрывается, что свое прозвище Индиана охотник за сокровищами получил от собаки, а на самом деле его зовут Генри Уолтон Джонс-младший. Это можно считать отсылкой к реальной истории создания персонажа. Во время работы над ним Джордж Лукас утверждал, что имя Индиана хорошо своей уникальностью, к тому же оно связано с местом рождения Джонса. Но позже выяснилось, что Лукас действительно назвал персонажа в честь своей собаки.

Дженис Йен, «Дрянные девчонки»

Непопулярную ученицу Дженис Йен в фильме «Дрянные девчонки» назвали в честь певицы. Такое имя ей выбрали неслучайно. В фильме можно услышать песню настоящей Дженис под названием At Seventeen. Певица рассказывала, что песня посвящена ее подростковым годам, когда она отличалась внешне от своих более привлекательных сверстниц.

Фокс Малдер и Дана Скалли, «Секретные материалы»

Создатель сериала «Секретные материалы» Крис Картер с выдумкой подошел к выбору имен для обоих главных героев. Фоксу Малдеру досталась девичья фамилия матери Картера, а Скалли — фамилия Вина Скалли, спортивного комментатора и кумира Криса. Настоящий Скалли появился в одном из эпизодов сериала, где он, как и в жизни, комментировал матч.

Бриттани С. Пирс, «Хор»

Полное имя одной из героинь сериала «Хор» оставалось загадкой в течение 1-го сезона. Но оно раскрылось в эпизоде 2-го сезона, в котором появилась Бритни Спирс.

Оказалось, что героиню сериала назвали в честь певицы: Бриттани С. Пирс. Это и объяснило скрытность Бриттани. Она боялась остаться в тени своей известной коллеги.

Харлан Тромби, «Достать ножи»

В фильме «Достать ножи» детективу приходится расследовать кончину главы семейства Харлана Тромби. Его имя созвучно с именем героя детских книг Харлоу Тромби, загадку ухода из жизни которого решали маленькие читатели. Совпадение неслучайно, ведь эти книги в детстве обожал создатель фильма.

Джим Халперт, «Офис»

Создатель адаптации сериала «Офис» назвал главного героя, Джима Халперта, в честь своего близкого друга. Реальный Халперт утверждает, что у него нет ничего общего с сериальным двойником. Когда он узнал о том, что друг назвал персонажа в его честь, то не обрадовался. Персонажи оригинального сериала не вызывали у него симпатии. Но в итоге Халперт оценил этот «подарок» и наслаждался просмотром шоу.

Семья Пендергаст, «Отличница легкого поведения»

Все члены семьи главной героини получили свои имена в честь продуктов. Ее саму зовут Олив (переводится как «оливка»), ее мать Розмари («розмарин»), отца Дилл («укроп»), старшего брата Кейл («капуста»), а младшего Чип («чипс»). Некоторые считают такой выбор имен неслучайным. Например, в продаже встречаются чипсы (в честь которых зовут младшего Пендергаста) со вкусами и оливок, и розмарина, и укропа (отсылки к ним есть в именах родителей и сестры мальчика).