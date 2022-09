10+ киношных и книжных персонажей, чьи имена появились вовсе не с потолка

Джеймс Бонд, одноименная франшиза

Семья Дурслей, сага о Гарри Поттере

Бран Старк, «Игра престолов»

Фредди Крюгер, серия фильмов «Кошмар на улице Вязов»

Лори Строуд и Майкл Майерс, серия фильмов «Хеллоуин»

Одиннадцать (Джейн), «Очень странные дела»

Индиана Джонс, одноименная франшиза

Дженис Йен, «Дрянные девчонки»

Фокс Малдер и Дана Скалли, «Секретные материалы»

Бриттани С. Пирс, «Хор»

Харлан Тромби, «Достать ножи»

Джим Халперт, «Офис»

Семья Пендергаст, «Отличница легкого поведения»

,

Фото на превью Indiana Jones and the Last Crusade / Lucasfilm and co-producers