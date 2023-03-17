10 культовых ролей, которые утекли от знаменитых актеров и актрис как песок сквозь пальцы

Людям свойственно ошибаться, и знаменитости не исключение. Невозможно быть уверенным наверняка, провалится фильм в будущем или получит массу наград и соберет большую кассу. Мы узнали, какие культовые роли не достались нашим любимчикам и почему так вышло.

В конце статьи расскажем, от съемок в каком фильме отказалась Мадонна и не жалеет об этом.

Мэтт Деймон — «Аватар»

Упоминания о том, как Мэтт Деймон отказался от роли в «Аватаре», всегда веселят режиссера фильма Джеймса Кэмерона. Дело в том, что он предложил актеру не только главную роль, но и 10 % от кассовых сборов. Учитывая то, сколько собрал в прокате «Аватар», легко подсчитать, что Деймон профукал примерно $ 250 млн.

Наоми Уоттс — серия фильмов о Гарри Поттере

Оказывается, Нарциссу Малфой могла сыграть Наоми Уоттс. Однако она даже не попала на пробы, потому что представитель ее агентства самостоятельно отклонил предложение, ничего не сообщив актрисе.

Хью Грант — «Гарри Поттер и Тайная комната»

На роль самовлюбленного профессора Златопуста Локонса пригласили Хью Гранта, но ему пришлось отказаться от съемок из-за своего плотного графика. В итоге профессора сыграл Кеннет Брана.

Джош Хартнетт — «Престиж»

Актер не раз жалел о том, что отказался в свое время от главной роли в фильме Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало». Джош боялся, что его будут воспринимать только как звезду блокбастеров и он надолго застрянет в этом образе. Поэтому, несмотря на то, что Хартнетт считал Нолана невероятно крутым и очень талантливым, актер отверг предложение. А после этого уже режиссер не захотел взять Джоша на роль в своем фильме «Престиж» и предпочел ему Кристиана Бейла. «Они пригласили не только Бейла, но и девушку, с которой я встречался в то время [Скарлетт Йоханссон], — посетовал актер в интервью. — Теперь я знаю, что не стоит отказываться от роли только потому, что это роль супергероя».

Эдди Мерфи — «Охотники за привидениями»

Список ролей, от которых отказался актер, едва ли не больше списка сыгранных в итоге. В начале 80-х ему предложили роль в комедийно-фантастическом фильме «Охотники за привидениями», но Мерфи подумал, что это полная ерунда.

Аманда Сейфрид — «Злая: Часть первая»

После фильмов «Мамма Mia!» и «Отверженные», в которых актриса продемонстрировала свои вокальные данные, сокровенной мечтой девушки стала роль доброй волшебницы Глинды в киноадаптации знаменитого мюзикла «Злая». Однако она упустила эту роль, о чем безумно сожалеет. «Иногда мне снится, что я все еще на прослушивании», — призналась Аманда. Роль ее мечты получила певица Ариана Гранде, премьера фильма запланирована на 27 ноября 2024 года.

Дилан Миннетт — серия фильмов о Человеке-пауке

Актер, известный по сериалу «13 причин почему», проходил пробы на роль нового Человека-паука. В итоге им стал Том Холланд, но Дилан вовсе не расстроился, что ему предпочли другого артиста. Он признался, что на прослушивании даже не выложился на полную, так как не был уверен, что эта роль ему подходит. А вот за Тома он искренне рад и считает, что студия Marvel сделала абсолютно правильный выбор.

Лили Коллинз — «Сплетница»

В 17 лет у Лили Коллинз определенно был шанс сняться в «Сплетнице». Она прослушивалась на роль Дженни Хамфри и довольно успешно проходила этапы кастинга. Однако, несмотря на огромное желание и успехи Лили, роль отдали Тейлор Момсен.

Дженнифер Лоуренс — «Сплетница»

В 16 лет блистать в «Сплетнице» могла и Дженнифер Лоуренс. Она буквально рвалась сыграть роль Серены ван дер Вудсен и была крайне расстроена, когда не получила ее. А урвала роль школьницы Блейк Лайвли в свои 20: создатели сериала предпочли работать с более взрослой актрисой.

Джулия Робертс — «Предложение»

Королева романтических комедий в какой-то момент устала от однотипных ролей, которые ей предлагали одну за другой, и попросту начала воротить нос от ромкомов. В том числе Джулия не захотела сниматься у режиссера Энн Флетчер в ее новой картине «Предложение», и главная роль отошла Сандре Буллок. Фильм не только оказался коммерчески успешным, но и снискал благосклонность критиков, а Сандра Буллок за роль Маргарет была номинирована на «Золотой глобус». В том же 2009 году Сандра подхватила еще одну роль, от которой отказалась Джулия, и сорвала куш. Съемки в фильме «Невидимая сторона» принесли актрисе не только номинацию на премию «Золотой глобус», но и «Оскар».

Бонус: Мадонна — «Шоугелз»