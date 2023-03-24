10 женских персонажей, которых режиссеры нарядили в такую откровенную одежду, что так и хочется спросить: «А это вообще зачем сюжету-то?»

Зачем женщине-супергерою на задании роскошная укладка и провокационно открытые маечки — вопрос сложный. Часто режиссеры в стремлении сделать красивую картинку жертвуют логикой, но зрителя-то не проведешь, он все заметит. Вот и мы сегодня решили вспомнить фильмы, в которых актрисы оказались одеты в эффектные, но совсем уж неподходящие костюмы.

Джинджер Ноулс, «Пароль „Рыба-меч“»

Сюжет фильма построен на приключениях мужчины, который в прошлом был хакером, а теперь работает с очень-очень серьезными людьми. Красавица Хэлли Берри сыграла подопечную одного из этих людей, Джинджер. И, откровенно говоря, ей было совсем необязательно появляться то в откровенном нижнем белье, то в максимально коротких платьицах, то с откровенными декольте. Ну, разве что для того, чтобы порадовать зрителей отличной фигурой.

Кристмас Джонс, «И целого мира мало»

Конечно, возлюбленная самого Бонда, агента 007, должна быть исключительной красавицей. И, видимо, по мнению режиссера, без откровенных одежд красоту зритель может не разглядеть. Вот так девушка-ученый, физик-ядерщик с множеством неотложных задач и опасных жизненных поворотов, оказывается одета не в удобные брюки, а в обтягивающие шорты, но не просто в шорты, а в максимально короткие шорты. И в майку, но тоже не просто в майку, а в коротенькую маечку, которая оставляет открытой край татуировки.

Наташа Романофф, «Железный человек — 2»

Знаменитая Черная вдова из серии фильмов Marvel о супергероях с самого первого появления в кадре громко заявила, кто тут главная красотка. Ничего страшного, что ей то и дело приходится совершать невообразимые кульбиты, расправляться со злодеями в несколько раз крупнее и решать судьбы мира. Провокационно расстегнутой молнии на груди — быть! Обтягивающему, как вторая кожа, черному костюмчику — тоже. Как и укладке, которая выглядит так, что с ней и суп-то приготовить неудобно, не то что перепрыгивать через врагов.

Вайолет, «Пиксели»

В фантастической комедии Адама Сэндлера «Пиксели» одна из героинь, Вайолет, предстает перед зрителями в мегакоротком, довольно сильно декольтированном красном платье. За спиной у Вайолет мечи, а на запястьях металлические манжеты. Образ эффектный, что и говорить, но неужели хоть кто-нибудь додумается одеться именно так, когда вокруг орудуют инопланетяне и нужно спасать себя и своих друзей? Едва ли. Зрители даже спрашивали режиссера, мол, не было ли это все вообще задумано лишь для того, чтобы вырядить актрису в эффектное платье? Но спорить с тем, что Мишель Монаган выглядела великолепно, нет смысла.

Микаэла Бэйнс, «Трансформеры»

Меган Фокс ослепительно блистала в «Трансформерах». Она исполнила одну из основных ролей — актриса сыграла Микаэлу, одноклассницу и помощницу главного героя Сэма. Но ведь по сюжету Микаэла еще школьница, и, несмотря на то, что учатся они с Сэмом уже в старших классах, образ, выбранный создателями фильма для нее, выглядит неправдоподобно. Так скорее могла выглядеть женщина лет 20 — смелый топ, провокационная юбка. Понятно, что роль этого наряда была в том, чтобы завладеть вниманием зрителей, и это было сделано на ура. Но ведь куда более логично было вы нарядить школьников в одежду, которая все же подходит им по возрасту.

Зена, «Зена — королева воинов»

Наряд королевы воинов Зены стал не менее культовым, чем сам сериал. Героиня облачена в кожаный костюм с многочисленными металлическими вставками, которые замысловатым узором подчеркивают бюст. Низ костюма — это короткая юбка из кожаных полос. Несомненно, создатели сумели показать и то, что Зена не простая женщина, а королева, и то, что она воительница. Однако согласитесь, что свободные одежды, не стесняющие движений и не такие кричащие, тоже могли бы выглядеть по-королевски.

Габриэль, «Зена — королева воинов»

Несмотря на то, что Габриэль, верная боевая подруга Зены, меняет свои костюмы гораздо чаще главной героини, они остаются примерно одинакового типа. Это чаще всего короткая или (реже) средней длины юбка и кроп-топ, больше смахивающий на бюстгальтер. Плечи, спина и ноги остаются у девушки-воительницы опрометчиво открыты, а также врагов вгоняет в краску ее довольно смелое декольте. Красиво, но разве комфортно в реальной жизни ходить так каждый день, да еще и умудряться при этом отбиваться от всяческого рода разбойников? Ответ очевиден.

Кассандра Андерсон, «Судья Дредд 3D»

Нужно отдать должное костюмерам этого британского супергеройского фильма — женский костюм там сделан добротным, закрывающим все, что можно: в таком не страшно и на шпионское задание, и на детскую вечеринку. Только шлема не хватает. Однако без блондинистых, разлетающихся во все стороны волос все-таки обойтись не получилось. В реальной жизни Кассандра наверняка бы воспользовалась хоть чем-нибудь из огромного арсенала аксессуаров для волос, хоть теми же резинками и парой невидимок, чтобы в самый важный момент пряди ветром не бросало в лицо. Но режиссеры решили иначе.

Руби Раундхаус, «Джуманджи: Зов джунглей»

В сиквеле культового «Джуманджи» актриса Карен Гиллан исполнила роль воительницы Руби из мира Джуманджи. Несмотря на все опасности и джунгли, в которых можно легко обо что-то поцарапаться, споткнуться, во что-то вляпаться или обо что-то удариться, Руби одета, в отличие от всех мужских персонажей, довольно откровенно. И ноги, и талия, и верх груди открыты. Мини-шортики и кроп-топ — не самый подходящий костюм для того, чтобы пробираться сквозь лесные дебри. И, разумеется, развевающиеся по ветру медные волосы. Без них никуда.

Псайлок, «Люди Икс: Апокалипсис»

Команда супергероев из комиксов Marvel продолжает свои приключения в фильме «Люди Икс: Апокалипсис». Среди хорошо знакомых всем Магнето, Мистика или Циклопа мы также можем видеть Псайлок, владеющую телепатией и телекинезом. Ее одежда настолько откровенна, что можно без стеснения назвать ее одной из самых раздетых героинь фильма. Похожий скорее на купальник, чем на одежду для битвы, костюм с обязательной прорезью в декольте, кожаные сапоги-чулки, такие же перчатки, длинные волосы по поясницу, которые, разумеется, незачем собирать даже в хвост. Но хоть костюм и нелепый с логической точки зрения, он все равно эффектный и запоминающийся.