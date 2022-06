10+ провальных решений кастинг-менеджеров, которые испортили зрителям удовольствие от просмотра кино

Дакота Джонсон в роли Анастейши («50 оттенков серого», «На 50 оттенков темнее», «50 оттенков свободы»)

Флоренс Пью в роли Эми («Маленькие женщины»)

Натали Портман и Скарлетт Йоханссон в ролях сестер Болейн («Еще одна из рода Болейн»)

Софи Тернер в роли Сансы и Эмилия Кларк в роли Дейенерис («Игра престолов»)

Эдвард Нортон в роли Уилла Грэма («Красный дракон»)

Эль Фэннинг в роли Джесси («Неоновый демон»)

Кирстен Данст в роли Мэри Джейн («Человек-паук», «Человек-паук — 2», «Человек-паук — 3: Враг в отражении»)

Тофер Грейс в роли Венома («Человек-паук — 3: Враг в отражении»)

Эмма Маки в роли Жаклин и Галь Гадот в роли Линнет («Смерть на Ниле»)

Келли Макгиллис в роли Шарлотты («Лучший стрелок»)

Том Круз в роли Лестата («Интервью с вампиром»)

