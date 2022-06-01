10+ провальных решений кастинг-менеджеров, которые испортили зрителям удовольствие от просмотра кино
Если герой фильма ассоциируется у зрителей в первую очередь с сыгравшим его актером, значит, кастинг-директор выполнил свою работу блестяще. Но и маститые киношники порой совершают ошибки. Случается, что даже артист первого эшелона в той или иной картине выглядит так, будто занял чужое место.
Мы в ADME решили выяснить, какие кинозвезды, по мнению пользователей, сыграли совсем не подходящие им роли.
Дакота Джонсон в роли Анастейши («50 оттенков серого», «На 50 оттенков темнее», «50 оттенков свободы»)
Экранизации книг Эрики Джеймс разочаровали многих поклонников истории любви студентки и миллиардера. Причиной негодования стал неудачный выбор актеров на главные роли, в частности Анастейши Стил.
Зрители сочли, что Дакота Джонсон недостаточно привлекательна для этого персонажа. Единственное ее преимущество перед заклятой конкуренткой в лице Ким Бейсингер — молодость. Дакоте явно сложно затмить Ким.
- Я ожидал, что Ана будет ранимой, неуверенной в себе и неопытной девушкой. А Дакота слишком взрослая и не настолько красивая, чтобы главный герой был готов ради нее на все. © Paula Noah / Quora
- Мне Бейсингер нравится больше, чем Джонсон. Да, актриса уже немолода. Но если бы фильм снимали 20 лет назад, главную роль могла бы играть Ким. © enriqueoviedo / Twitter
Флоренс Пью в роли Эми («Маленькие женщины»)
События ленты «Маленькие женщины» развиваются в разных временных промежутках, и одни и те же актрисы сыграли главных героинь как в подростковом, так и в зрелом возрасте. Однако если брать юные годы сестер, то многим зрителям хотелось кричать: «Не верю!» Например, Эмма Уотсон в роли 16-летней Мег не выглядела старше Флоренс Пью, изображающей 12-летнюю Эми. Последнюю зрители и вовсе отказались воспринимать как ребенка.
- Я не могу смириться с тем, что создатели выбрали Флоренс Пью, взрослую женщину, на роль 12-летней девочки. © ducournaufilms / Twitter
- В целом мне понравились «Маленькие женщины», но я так и не смогла погрузиться в фильм, потому что Флоренс Пью играла 12-летнего персонажа. Извините, это уже слишком. © B516o_8 / Twitter
Натали Портман и Скарлетт Йоханссон в ролях сестер Болейн («Еще одна из рода Болейн»)
Какими бы выдающимися артистками ни были Натали Портман и Скарлетт Йоханссон, некоторые зрители решили, что им не место в этом фильме об исторических личностях. Пользователи сети возмущались: мало того что эти актрисы сыграли британок, не будучи уроженками Англии, так они еще и совсем не похожи на близких родственниц.
- Натали Портман и Скарлетт Йоханссон — сестры. Простите, что-то ржу. © princessgreiz / Twitter
- Кому звонить, чтобы меня взяли сниматься в кино вместе с Портман и Йоханссон? Мы все могли бы сыграть сестер, потому что у нас примерно одинаковый рост. © wabby994 / Twitter
Софи Тернер в роли Сансы и Эмилия Кларк в роли Дейенерис («Игра престолов»)
Если одним зрителям сложно представить кого-то еще в роли Сансы или Дейенерис, то другим выбор кастинг-директора сериала пришелся совсем не по вкусу. Они считают, что Софи Тернер неубедительна в роли девушки с непростой судьбой, а типаж Эмилии Кларк никак не вяжется с характером ее героини.
Дейенерис выглядит даже беззащитнее Сансы Старк, которая на протяжении большей части сериала лишь подвергалась издевательствам.
- У Эмилии Кларк идеальное лицо цвета английской розы, детские щечки и невинные глазки. Она не смогла сыграть безжалостную Мать драконов, королеву дотракийцев, сжигающую города. А уж эти черные брови в сочетании со светлым париком... © Elena Ledoux / Quora
- Софи Тернер не лучший выбор для роли Сансы. Изначально героиня была представлена как ранимая и наивная девушка. Но актрисе не удалось сыграть такого персонажа. Ну не выглядела она невинной и беззащитной. © Ajinkya RC / Quora
Эдвард Нортон в роли Уилла Грэма («Красный дракон»)
«Красный дракон» — приквел культового фильма «Молчание ягнят» и по совместительству экранизация романа Томаса Харриса о Ганнибале Лектере. По сюжету легендарный психиатр ведет интеллектуальное состязание со своим оппонентом в лице агента Уилла Грэма, которого сыграл Эдвард Нортон. Многие зрители решили, что эта роль оказалась не по плечу актеру.
- Когда я узнал, что снимают новый фильм с Энтони Хопкинсом, я ликовал. До тех пор, пока не увидел Эдварда Нортона в роли Грэма. Мало того что с этими крашеными волосами он выглядел просто смешно, так еще и играл неубедительно. В сериале «Ганнибал» Хью Дэнси справился с ролью намного круче. © Toleranztester / Quora
- Эдвард Нортон в сравнении с Хью Дэнси — это просто позорище. Ему вообще не удалось уловить ту тонкую грань, по которой ходит его персонаж Уилл Грэм. © puppetmotel / Twitter
Эль Фэннинг в роли Джесси («Неоновый демон»)
«Неоновый демон» — история девушки Джесси, которая приехала из провинции в мегаполис, чтобы стать моделью. Благодаря привлекательной внешности перед героиней сразу открылись все двери. Дизайнеры и фотографы мечтают с ней работать, а другие модели даже не пытаются скрыть зависть и злобу.
Эль Фэннинг — привлекательная актриса, но некоторые зрители так и не смогли понять, о какой редкой красоте все толкуют.
- Я так и не понял, почему Эль Фэннинг, которая, несомненно, красива, но отнюдь не обладает модельной внешностью, обходит на кастинге настоящих манекенщиц. © Big_Trimbyy / Twitter
- Как так случилось, что каждый персонаж в восторге от героини Фэннинг? Она явно не самая горячая девушка в этом фильме. © Moonbatherx / Twitter
Кирстен Данст в роли Мэри Джейн («Человек-паук», «Человек-паук — 2», «Человек-паук — 3: Враг в отражении»)
Комиксы о Человеке-пауке экранизировали не раз, но создается впечатление, что ни один актер не сталкивался с настолько противоречивыми мнениями о своей работе, как Кирстен Данст. Если одни зрители считают ее лучшим выбором для воплощения образа возлюбленной Питера Паркера, то другие предпочли бы увидеть на месте Данст другую актрису.
- Ничего против Кирстен не имею, но это не ее персонаж. Как поклонник комиксов могу сказать, что на роль Мэри Джейн нужна яркая и открытая девушка. Вот Джессика Альба подошла бы. © Carlos Torres / Quora
- Брайс Даллас Ховард в роли соперницы Мэри Джейн в 2 раза женственнее, чем Кирстен Данст. © KELVlN_FILTER / Twitter
Тофер Грейс в роли Венома («Человек-паук — 3: Враг в отражении»)
Кирстен Данст была не единственной в серии фильмов о Человеке-пауке, кого не приняли многие зрители. Под раздачу попал и Тофер Грейс, сыгравший персонажа, который в результате контакта с инопланетной сущностью превратился в Венома.
- Посмотрите на лицо Тофера, как он изо всех сил пытается выглядеть угрожающе. Извини, дружище, но ты никого не обманешь. Веном — культовый злодей. Это монстр, полный ярости. Увы, Тофер не смог его сыграть. К счастью, в другой фильм взяли Тома Харди, и он идеально вписался в образ. © Sarthak Raj Baral / Quora
- Тофер Грейс на 100 % не подходил для роли. Киношники просто превратили легендарного злодея в плаксивого слабака. © knownspeciman / Reddit
Эмма Маки в роли Жаклин и Галь Гадот в роли Линнет («Смерть на Ниле»)
Героини Эммы Маки и Галь Гадот конкурируют друг с другом за сердце мужчины. И в выигрышной ситуации оказывается первая: именно ее любит герой. Вторая ему нужна лишь ради денег.
Далеко не все зрители поверили в такую расстановку сил. Эмма Маки хоть и красива, но едва ли способна потеснить Галь Гадот.
- Эмма Маки будто была не в своей тарелке. В ней не было той безудержной страсти, которой требовал ее персонаж. © hypernerdgirl / IMDb
- Галь Гадот утвердили не на ту роль. Ее героиня не должна была вызывать симпатию, потому что она эгоистичная и мстительная ведьма. Но Гадот слишком красива, чтобы пробуждать негативные чувства. © curtis-8 / IMDb
Келли Макгиллис в роли Шарлотты («Лучший стрелок»)
Многие пользователи сети считают неудачным выбор Келли Макгиллис на роль киношной возлюбленной молодого Тома Круза. Актриса выглядит слишком взрослой по сравнению с партнером. А Мег Райан, сыгравшая второстепенного персонажа, с легкостью перетянула одеяло на себя.
- Келли Макгиллис выглядела так, будто она всего лишь «классная тетя» Тома Круза. © gofredo50 / Reddit
- Когда в кадре еще и Мег Райан появилась, отсутствие индивидуальности у Келли стало еще заметнее. Мег просто всех затмила. © JeffTheComposer / Reddit
Том Круз в роли Лестата («Интервью с вампиром»)
«Интервью с вампиром» — культовый фильм с незабываемыми персонажами. Но если одни зрители уже не могут представить никого кроме Тома Круза в роли Лестата, то другие по сей день негодуют из-за кастинга. В своих суждениях они ссылаются на роман Энн Райс.
- Энн Райс говорила, что видела в этой роли Джулиана Сэндза: высокого, худощавого, утонченного. Он идеально вписался бы в картину. Но вместо него взяли раздражительного и дерзкого коротышку. © Prunella Kno / Quora
- Я думаю, зря они утвердили Тома Круза. Он недостаточно аристократичен, чтобы играть сверхчувствительного вампира. © Feifei Wang / Quora
А какие актеры, по вашему мнению, совсем не вписались в то или иное кино?