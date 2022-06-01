10+ провальных решений кастинг-менеджеров, которые испортили зрителям удовольствие от просмотра кино

Если герой фильма ассоциируется у зрителей в первую очередь с сыгравшим его актером, значит, кастинг-директор выполнил свою работу блестяще. Но и маститые киношники порой совершают ошибки. Случается, что даже артист первого эшелона в той или иной картине выглядит так, будто занял чужое место.

Мы в ADME решили выяснить, какие кинозвезды, по мнению пользователей, сыграли совсем не подходящие им роли.

Дакота Джонсон в роли Анастейши («50 оттенков серого», «На 50 оттенков темнее», «50 оттенков свободы»)

Экранизации книг Эрики Джеймс разочаровали многих поклонников истории любви студентки и миллиардера. Причиной негодования стал неудачный выбор актеров на главные роли, в частности Анастейши Стил. Зрители сочли, что Дакота Джонсон недостаточно привлекательна для этого персонажа. Единственное ее преимущество перед заклятой конкуренткой в лице Ким Бейсингер — молодость. Дакоте явно сложно затмить Ким. Я ожидал, что Ана будет ранимой, неуверенной в себе и неопытной девушкой. А Дакота слишком взрослая и не настолько красивая, чтобы главный герой был готов ради нее на все. © Paula Noah / Quora

Мне Бейсингер нравится больше, чем Джонсон. Да, актриса уже немолода. Но если бы фильм снимали 20 лет назад, главную роль могла бы играть Ким. © enriqueoviedo / Twitter

Флоренс Пью в роли Эми («Маленькие женщины»)

События ленты «Маленькие женщины» развиваются в разных временных промежутках, и одни и те же актрисы сыграли главных героинь как в подростковом, так и в зрелом возрасте. Однако если брать юные годы сестер, то многим зрителям хотелось кричать: «Не верю!» Например, Эмма Уотсон в роли 16-летней Мег не выглядела старше Флоренс Пью, изображающей 12-летнюю Эми. Последнюю зрители и вовсе отказались воспринимать как ребенка. Я не могу смириться с тем, что создатели выбрали Флоренс Пью, взрослую женщину, на роль 12-летней девочки. © ducournaufilms / Twitter

В целом мне понравились «Маленькие женщины», но я так и не смогла погрузиться в фильм, потому что Флоренс Пью играла 12-летнего персонажа. Извините, это уже слишком. © B516o_8 / Twitter

Натали Портман и Скарлетт Йоханссон в ролях сестер Болейн («Еще одна из рода Болейн»)

Какими бы выдающимися артистками ни были Натали Портман и Скарлетт Йоханссон, некоторые зрители решили, что им не место в этом фильме об исторических личностях. Пользователи сети возмущались: мало того что эти актрисы сыграли британок, не будучи уроженками Англии, так они еще и совсем не похожи на близких родственниц. Натали Портман и Скарлетт Йоханссон — сестры. Простите, что-то ржу. © princessgreiz / Twitter

Кому звонить, чтобы меня взяли сниматься в кино вместе с Портман и Йоханссон? Мы все могли бы сыграть сестер, потому что у нас примерно одинаковый рост. © wabby994 / Twitter

Софи Тернер в роли Сансы и Эмилия Кларк в роли Дейенерис («Игра престолов»)

Если одним зрителям сложно представить кого-то еще в роли Сансы или Дейенерис, то другим выбор кастинг-директора сериала пришелся совсем не по вкусу. Они считают, что Софи Тернер неубедительна в роли девушки с непростой судьбой, а типаж Эмилии Кларк никак не вяжется с характером ее героини. Дейенерис выглядит даже беззащитнее Сансы Старк, которая на протяжении большей части сериала лишь подвергалась издевательствам. У Эмилии Кларк идеальное лицо цвета английской розы, детские щечки и невинные глазки. Она не смогла сыграть безжалостную Мать драконов, королеву дотракийцев, сжигающую города. А уж эти черные брови в сочетании со светлым париком... © Elena Ledoux / Quora

Софи Тернер не лучший выбор для роли Сансы. Изначально героиня была представлена как ранимая и наивная девушка. Но актрисе не удалось сыграть такого персонажа. Ну не выглядела она невинной и беззащитной. © Ajinkya RC / Quora

Эдвард Нортон в роли Уилла Грэма («Красный дракон»)

«Красный дракон» — приквел культового фильма «Молчание ягнят» и по совместительству экранизация романа Томаса Харриса о Ганнибале Лектере. По сюжету легендарный психиатр ведет интеллектуальное состязание со своим оппонентом в лице агента Уилла Грэма, которого сыграл Эдвард Нортон. Многие зрители решили, что эта роль оказалась не по плечу актеру. Когда я узнал, что снимают новый фильм с Энтони Хопкинсом, я ликовал. До тех пор, пока не увидел Эдварда Нортона в роли Грэма. Мало того что с этими крашеными волосами он выглядел просто смешно, так еще и играл неубедительно. В сериале «Ганнибал» Хью Дэнси справился с ролью намного круче. © Toleranztester / Quora

Эдвард Нортон в сравнении с Хью Дэнси — это просто позорище. Ему вообще не удалось уловить ту тонкую грань, по которой ходит его персонаж Уилл Грэм. © puppetmotel / Twitter

Эль Фэннинг в роли Джесси («Неоновый демон»)

«Неоновый демон» — история девушки Джесси, которая приехала из провинции в мегаполис, чтобы стать моделью. Благодаря привлекательной внешности перед героиней сразу открылись все двери. Дизайнеры и фотографы мечтают с ней работать, а другие модели даже не пытаются скрыть зависть и злобу. Эль Фэннинг — привлекательная актриса, но некоторые зрители так и не смогли понять, о какой редкой красоте все толкуют. Я так и не понял, почему Эль Фэннинг, которая, несомненно, красива, но отнюдь не обладает модельной внешностью, обходит на кастинге настоящих манекенщиц. © Big_Trimbyy / Twitter

Как так случилось, что каждый персонаж в восторге от героини Фэннинг? Она явно не самая горячая девушка в этом фильме. © Moonbatherx / Twitter

Кирстен Данст в роли Мэри Джейн («Человек-паук», «Человек-паук — 2», «Человек-паук — 3: Враг в отражении»)

Комиксы о Человеке-пауке экранизировали не раз, но создается впечатление, что ни один актер не сталкивался с настолько противоречивыми мнениями о своей работе, как Кирстен Данст. Если одни зрители считают ее лучшим выбором для воплощения образа возлюбленной Питера Паркера, то другие предпочли бы увидеть на месте Данст другую актрису. Ничего против Кирстен не имею, но это не ее персонаж. Как поклонник комиксов могу сказать, что на роль Мэри Джейн нужна яркая и открытая девушка. Вот Джессика Альба подошла бы. © Carlos Torres / Quora

Брайс Даллас Ховард в роли соперницы Мэри Джейн в 2 раза женственнее, чем Кирстен Данст. © KELVlN_FILTER / Twitter

Тофер Грейс в роли Венома («Человек-паук — 3: Враг в отражении»)

Кирстен Данст была не единственной в серии фильмов о Человеке-пауке, кого не приняли многие зрители. Под раздачу попал и Тофер Грейс, сыгравший персонажа, который в результате контакта с инопланетной сущностью превратился в Венома. Посмотрите на лицо Тофера, как он изо всех сил пытается выглядеть угрожающе. Извини, дружище, но ты никого не обманешь. Веном — культовый злодей. Это монстр, полный ярости. Увы, Тофер не смог его сыграть. К счастью, в другой фильм взяли Тома Харди, и он идеально вписался в образ. © Sarthak Raj Baral / Quora

Тофер Грейс на 100 % не подходил для роли. Киношники просто превратили легендарного злодея в плаксивого слабака. © knownspeciman / Reddit

Эмма Маки в роли Жаклин и Галь Гадот в роли Линнет («Смерть на Ниле»)

Героини Эммы Маки и Галь Гадот конкурируют друг с другом за сердце мужчины. И в выигрышной ситуации оказывается первая: именно ее любит герой. Вторая ему нужна лишь ради денег. Далеко не все зрители поверили в такую расстановку сил. Эмма Маки хоть и красива, но едва ли способна потеснить Галь Гадот. Эмма Маки будто была не в своей тарелке. В ней не было той безудержной страсти, которой требовал ее персонаж. © hypernerdgirl / IMDb

Галь Гадот утвердили не на ту роль. Ее героиня не должна была вызывать симпатию, потому что она эгоистичная и мстительная ведьма. Но Гадот слишком красива, чтобы пробуждать негативные чувства. © curtis-8 / IMDb

Келли Макгиллис в роли Шарлотты («Лучший стрелок»)

Многие пользователи сети считают неудачным выбор Келли Макгиллис на роль киношной возлюбленной молодого Тома Круза. Актриса выглядит слишком взрослой по сравнению с партнером. А Мег Райан, сыгравшая второстепенного персонажа, с легкостью перетянула одеяло на себя. Келли Макгиллис выглядела так, будто она всего лишь «классная тетя» Тома Круза. © gofredo50 / Reddit

Когда в кадре еще и Мег Райан появилась, отсутствие индивидуальности у Келли стало еще заметнее. Мег просто всех затмила. © JeffTheComposer / Reddit

Том Круз в роли Лестата («Интервью с вампиром»)

«Интервью с вампиром» — культовый фильм с незабываемыми персонажами. Но если одни зрители уже не могут представить никого кроме Тома Круза в роли Лестата, то другие по сей день негодуют из-за кастинга. В своих суждениях они ссылаются на роман Энн Райс. Энн Райс говорила, что видела в этой роли Джулиана Сэндза: высокого, худощавого, утонченного. Он идеально вписался бы в картину. Но вместо него взяли раздражительного и дерзкого коротышку. © Prunella Kno / Quora

Я думаю, зря они утвердили Тома Круза. Он недостаточно аристократичен, чтобы играть сверхчувствительного вампира. © Feifei Wang / Quora