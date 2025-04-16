20 фото выпускников прошлого столетия, от которых глаз не оторвать
Культура
1 час назад
Выпускной вечер — одно из самых волнительных событий в жизни. Любая девушка мечтает в этот день выглядеть ослепительно и подготовка к празднику начинается задолго до того, как он наступает. Столько всего нужно продумать: какую прическу сделать, какой макияж нанести, какую обувь подобрать... и конечно же, главную роль в этом играет выбор платья, которое непременно должно быть особенным.
«Моя бабушка перед выпускным балом, 1948 год»
- Это платье выглядит так, как будто его сшили из обоев. Но я тащусь! © dollface0918 / Reddit
«Мои бабушка и дедушка на их выпускном в 1954 году»
- Твоя бабушка была такой красивой! © Pilatesdiver / Reddit
«Моя бабушка позирует в самодельном выпускном платье, это середина 1940-х годов»
«Моя бабушка в выпускном платье, которое сшила для нее ее мама. Эта фотография была сделана примерно в 1953 году»
- Вау, твоя бабушка явно опередила свое время. Очень круто! © fuzzydogpaws / Reddit
«Мои дядя с тетей на выпускном вечере, 1971 год. Она до сих пор потрясающе выглядит»
«Мои мама и папа на выпускном вечере, 1986 год. Я до сих пор мечтаю о ее платье»
«Это я на выпускном из старшей школы»
- Выходи за меня замуж, я на все готов! © januspamphleteer / Reddit
«Фотография с выпускного вечера моей бабушки, это начало 1960-х годов»
«Бабушка стала королевой выпускного бала. Это май 1957 года»
"Мои родители на выпускном в 70-х"
«Моя прабабушка на школьном выпускном. Кажется, это был 1948 год»
«Мой выпускной в 1993 году: налаченные до корки волосы, блестки, черные туфли, накладные ногти»
«Мои бабушка и дедушка на выпускном вечере и в день свадьбы»
"Мои мама и папа на выпускном из школы. 60 лет назад"
«Это я на выпускном в 1988 году. Слава богу, мои волосы не загорелись»
«Моя бабушка готова к выпускному, 1959 год. Платье она сшила сама»
- Какая изящная фигурка, а платье вообще отпад! © beltlevel / Reddit
«Выпускной моей мамы, 1976 год»
- Какая она красивая, и платье тоже! Я бы и сама такое надела. © ThrowMeABadBaguette / Reddit
«Моя мама на выпускном в 1973 году»
«Мои бабушка и дедушка на выпускном балу в 1958 году. Мне кажется, они выглядят такими крутыми!»
«Фотография моей бабушки с выпускного, это примерно 1942 год. Мне передались от нее прекрасные рыжие волосы»
У нас есть еще несколько подборок о выпускных, на которые будет приятно взглянуть:
Фото на превью oliviAARGH / Reddit
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