10 случаев, когда киношники отошли от книжных канонов. И правильно сделали
Когда режиссеры берутся за экранизацию книг, то обычно стараются не отступать от образов, которые создали писатели. Иногда несоответствия вызывают у зрителей откровенное недоумение, но бывает и так, что противоречивый выбор оказывается бесспорно удачным. Мы решили взглянуть на то, как полюбившиеся нам киногерои выглядят согласно книгам.
Бет Хармон, «Ход королевы»
В книге у Бет довольно простая, непримечательная внешность — прямые каштановые волосы, узкие плечи, круглое лицо с тусклыми карими глазами и россыпью веснушек на носу. Яркая Аня Тейлор-Джой сделала свою героиню поистине гипнотической.
Трис Прайор, «Дивергент»
Книжная Трис невысокого роста, худощавая и светловолосая, у нее большие серо-голубые глаза и длинный тонкий нос. Высокая и спортивная Шейлин Вудли как нельзя лучше подошла на роль той, кто выбрал для себя фракцию Бесстрашных.
Мадлен Маккензи, «Большая маленькая ложь»
В романе Лианы Мориарти у Мадлен темные волосы до плеч и загорелая веснушчатая кожа. Блондинке Риз Уизерспун не стали менять цвет волос, ведь то, как она справилась с характером персонажа, гораздо важнее веснушек на носу.
Елена Гилберт, «Дневники вампира»
В сериале не осталось буквально ничего от книжной Елены — голубоглазой блондинки с дерзким, эгоистичным и даже стервозным характером.
Ру, «Шоколад»
Джоанн Харрис описала речного цыгана Ру прекрасным, загадочным и рыжим. Никто не будет отрицать, что Джонни Депп в этой роли действительно прекрасен.
Клэри Фрэй, «Орудия смерти: Город костей»
Книжная Клэри обладательница ярко-рыжих волос, зеленых глаз и веснушек. Однако явное несоответствие внешности героини в фильме вовсе не смутило зрителей, для них гораздо более важным оказалось то, как здорово Лили Коллинз смогла передать характер Клэри.
Мелани Страйдер, «Гостья»
Карие глаза, темные волосы, загорелая кожа и латиноамериканские корни по линии матери — так описывается Мелани в романе Стефани Майер. Сирша Ронан с ее необычной, даже неземной внешностью идеально подошла для роли носителя инопланетной гостьи.
Дориан Грей, «Дориан Грей»
В романе молодой и прекрасный Дориан Грей описывается как юноша с голубыми глазами и золотистыми кудрями. Режиссер предпочел более мрачный вариант Дориана, и зрители это оценили по достоинству.
Аннабет Чейз, «Перси Джексон и похититель молний»
Дочь Афины в начале серии книг Рика Риордана — 12-летняя обладательница светлых вьющихся волос, как у принцессы, грозовых серых глаз и загорелой кожи. Режиссер решил сделать героев фильма старше, и Александра Даддарио с ее пронзительным взглядом идеально подошла на роль решительной Аннабет.
Молли Блум, «Большая игра»
Фильм снят по мотивам автобиографии американской бизнесвумен Молли Блум. Как видим, режиссер не стал подбирать на роль актрису, внешне похожую на автора книги, и не прогадал. Джессика Честейн справилась с ролью блестяще.