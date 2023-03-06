10 случаев, когда киношники отошли от книжных канонов. И правильно сделали

Когда режиссеры берутся за экранизацию книг, то обычно стараются не отступать от образов, которые создали писатели. Иногда несоответствия вызывают у зрителей откровенное недоумение, но бывает и так, что противоречивый выбор оказывается бесспорно удачным. Мы решили взглянуть на то, как полюбившиеся нам киногерои выглядят согласно книгам.

Бет Хармон, «Ход королевы»

В книге у Бет довольно простая, непримечательная внешность — прямые каштановые волосы, узкие плечи, круглое лицо с тусклыми карими глазами и россыпью веснушек на носу. Яркая Аня Тейлор-Джой сделала свою героиню поистине гипнотической.

Трис Прайор, «Дивергент»

Книжная Трис невысокого роста, худощавая и светловолосая, у нее большие серо-голубые глаза и длинный тонкий нос. Высокая и спортивная Шейлин Вудли как нельзя лучше подошла на роль той, кто выбрал для себя фракцию Бесстрашных.

Мадлен Маккензи, «Большая маленькая ложь»

В романе Лианы Мориарти у Мадлен темные волосы до плеч и загорелая веснушчатая кожа. Блондинке Риз Уизерспун не стали менять цвет волос, ведь то, как она справилась с характером персонажа, гораздо важнее веснушек на носу.

Елена Гилберт, «Дневники вампира»

В сериале не осталось буквально ничего от книжной Елены — голубоглазой блондинки с дерзким, эгоистичным и даже стервозным характером.

Ру, «Шоколад»

Джоанн Харрис описала речного цыгана Ру прекрасным, загадочным и рыжим. Никто не будет отрицать, что Джонни Депп в этой роли действительно прекрасен.

Клэри Фрэй, «Орудия смерти: Город костей»

Книжная Клэри обладательница ярко-рыжих волос, зеленых глаз и веснушек. Однако явное несоответствие внешности героини в фильме вовсе не смутило зрителей, для них гораздо более важным оказалось то, как здорово Лили Коллинз смогла передать характер Клэри.

Мелани Страйдер, «Гостья»

Карие глаза, темные волосы, загорелая кожа и латиноамериканские корни по линии матери — так описывается Мелани в романе Стефани Майер. Сирша Ронан с ее необычной, даже неземной внешностью идеально подошла для роли носителя инопланетной гостьи.

Дориан Грей, «Дориан Грей»

В романе молодой и прекрасный Дориан Грей описывается как юноша с голубыми глазами и золотистыми кудрями. Режиссер предпочел более мрачный вариант Дориана, и зрители это оценили по достоинству.

Аннабет Чейз, «Перси Джексон и похититель молний»

Дочь Афины в начале серии книг Рика Риордана — 12-летняя обладательница светлых вьющихся волос, как у принцессы, грозовых серых глаз и загорелой кожи. Режиссер решил сделать героев фильма старше, и Александра Даддарио с ее пронзительным взглядом идеально подошла на роль решительной Аннабет.

Молли Блум, «Большая игра»