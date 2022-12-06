11 фильмов и мультфильмов нашего детства, герои которых преподали нам не самый лучший урок

Многое из того, что наша память связывает с детством и юностью, кажется исключительно светлым. Особенно это касается старых фильмов и мультиков. Но, сняв розовые очки, мы неожиданно осознаем: не все так уж лучезарно. Вдруг Гарри Поттер оказывается обыкновенным непослушным ребенком, а Кевин из «Один дома» — вообще кошмаром для любого родителя. Мы пересмотрели любимые фильмы и мультики и наконец беспристрастно оценили, чему на самом деле они учат нас.

Русалочка

Мультфильм продвигает идею о том, что люди влюбляются в красивых. Если трезво посмотреть на вещи, то можно увидеть, что отношения Ариэль и Эрика основаны только на внешней привлекательности. Причем этот посыл идет с обеих сторон. Так, Ариэль влюбляется в принца, когда спасает его из бушующих морских волн. Они даже не познакомились толком, а русалка уже сходит с ума по человеку, у которого только лицо разглядеть успела. Эрик тоже хорош: симпатизирует немой девушке, с которой даже не может поговорить по душам. По сути, обоих героев вообще не интересует внутренний мир друг друга. А любви парня и девушки способствовали только их красивые внешние данные.

Красавица и Чудовище

В противовес «Русалочке» эта сказка провозглашает, что внешность не самое главное в человеке. Белль влюбляется в Чудовище, потому что видит в нем духовную красоту. Получается, что люди живут с умными и, кроме внутреннего мира, им больше ничего не важно. Конечно, круто, когда с любимым человеком есть о чем поговорить. Однако в реальности начитанность может помочь только на первом этапе отношений. А вот в совместной жизни на одном уме и богатом внутреннем мире далеко не уедешь. Важен еще и характер человека. А он у Чудовища, мягко говоря, не подарок. Это только в пору влюбленности герой становится таким милым. А со временем, годы спустя после хеппи-энда, показанного в мультфильме, у Чудовища начнет вновь проявляться ужасный, порой тиранический характер. Ведь это свойственно ему с рождения, и Белль придется жить со своенравным мужем.

Фильмы о Гарри Поттере

Не будем спорить, история о юном волшебнике учит многому хорошему. Например, смелости и героизму. Но на этот момент можно посмотреть и с другой стороны. Всякий раз, как на горизонте появляется опасность или сложное задание, знаменитая троица почему-то решает, что взрослые не справятся с этим. Гарри, Рон и Гермиона сами отправляются спасать мир от зла, будь то гигантская змея, преступник, сбежавший из Азкабана (ведь герои не сразу узнали, что он на самом деле им не враг), или главный злодей — Волан-де-Морт. Франшиза продвигает идею о том, что взрослым нельзя верить.

История игрушек — 2

При просмотре легендарного мультика всегда становится немного грустно. Главные герои постепенно осознают, что их хозяин Энди растет и скоро не будет нуждаться в них так, как раньше. Словно в подтверждение этого мама мальчика устраивает распродажу старых вещей, на которую собирается выставить и игрушки. В то же время мультфильм порождает в юных зрителях инфантилизм. Он навязывает мысль о том, как это здорово — все время смаковать детские воспоминания, не расставаться со своими игрушками и вообще не взрослеть.

Серия фильмов «Мумия» и «Мумия возвращается»

Главная героиня картины Эвелин (Иви) воистину настоящий ребенок. Это упрямая, любознательная и неловкая девушка (вспомните, как в 1-м фильме она повалила все шкафы в библиотеке). Иви вечно надо спасать из неприятностей. А еще она, как истинный ребенок, все время ищет приключений и из чистого любопытства лезет туда, куда лезть не стоит. Не прислушиваясь к опытному Рику, Эвелин вскрывает гробницу, даже не думая о последствиях. А столкнувшись с удручающим результатом своего наивного любопытства, в части «Мумия возвращается» героиня опять наступает на те же грабли. Исходя из фильмов, получается, что советы более зрелых людей в жизни совсем не нужны, а на опасности можно наплевать.

Король Лев

Несмотря на череду горьких утрат, главный герой Симба в финале мультика все же добивается справедливости и становится королем саванны. Вроде бы долгожданный счастливый конец. Но то, насколько судьба поначалу была неблагосклонна к герою, настораживает. Мультфильм учит тому, что успеха можно достичь не только с помощью своих талантов и способностей, но и обходя бесконечные преграды и жертвуя чем-то дорогим в своей жизни. А на пути к вершинам обязательно окажутся подлецы вроде Шрама, которые будут вставлять палки в колеса. И самый неприятный урок: со злом советуют бороться его же методами.

Ледниковый период

Мультик проповедует много хорошего, в том числе провозглашает главенство дружбы. Однако то, как именно подружились главные герои, не лучший пример для подражания. Откровенно говоря, ленивец-пройдоха Сид, спасая свою шкуру, просто навязал себя Мэнни. Мамонт мирно шел по своим делам, когда какой-то нахальный незнакомец изменил вообще все его планы не только на ближайшие дни, но и на жизнь. В реальности мало кому понравится, если люди будут так набиваться в товарищи и лезть в душу.

Матильда

В начале фильма очень жалко главную героиню. Родители ее не любят, презирают и даже не дают вдоволь насладиться единственной отрадой в жизни — книгами. Только ведь маму с папой не выбирают и то, что они далеки от совершенства, еще не повод избавляться от них. Вообще, строго говоря, фильм учит мало чему хорошему. Детям рассказывают, что они запросто могут отказаться от родителей, если им что-то не понравится в поведении старших. А еще юных зрителей учат расправляться с любыми несимпатичными им людьми, хоть с директором школы.

Гринч — похититель Рождества

По сюжету маленькая девочка Синди поверила в то, что коварный злодей Гринч способен стать человеком, и пробудила в нем добрые чувства. Однако установка, что каждый человек способен на хорошие дела и даже совершивший плохие поступки, как Гринч, обязательно исправится, в жизни может быть опасной. Не все вокруг и не всегда несут только добро. Нужно быть готовым к встрече с непорядочными людьми, которые вряд ли, как в сказке, переосмыслят свое поведение и превратятся в само очарование.

Все псы попадают в рай

Трогательный, на первый взгляд, мультфильм учит тому, что месть — это абсолютно нормально, что своим обидчикам нужно отвечать их же способом. Пес Чарли решает разделаться с бывшим сообщником Тупорылом, из-за которого он оказался в раю. И хотя в финале героя больше интересует новая знакомая Анни-Мари, к которой он очень привязался и которая стала его другом, все равно получается, что он сводит счеты со своим врагом. Ведь, спасая девочку из лап Тупорыла, он не задумываясь отправляет его на съедение аллигатору.

Один дома

Фильм учит маленьких зрителей тому, что 8-летний несмышленый ребенок может продолжительное время жить один и вести себя как вполне взрослый человек. Вместо того чтобы просто сидеть дома тихо, раз уж дозвониться до родителей нет возможности, Кевин запросто разгуливает по округе. А дома успевает нарваться на настоящие приключения. Кстати, поведение героя, когда в дом проникают грабители, тоже плохой пример для маленьких зрителей. С экрана телевизора детям показывают, что в таких ситуациях совсем необязательно обращаться к полиции и можно обойтись без взрослых. Ведь любому ребенку под силу самостоятельно справиться со здоровыми бандитами.