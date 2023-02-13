11 мужчин из кино, которые настолько шикарны, что зрительницы без раздумий вышли бы за них замуж

Горячие парни в фильмах далеко не всегда обладают положительными качествами характера под стать своей внешности и харизме. Так, Кристиан Грей имеет кучу психологических проблем, а Эдварда Каллена вообще обвиняют в абьюзе. Мы полюбопытствовали, с какими мужчинами из кино зрительницы были бы не прочь построить отношения. А в конце статьи вы узнаете, какого мультяшного героя обожают женщины.

Арагорн — франшиза «Властелин колец»

Зрительницы считают, что в Арагорне удивительным образом сочетаются 2 качества: стойкость и чувственность. Как правитель он мужествен и непоколебим, а в отношениях с людьми добр и справедлив. В любви Арагорн вообще проявляет невиданную преданность. Так, он влюбляется в Арвен в 20 лет и не изменяет своим чувствам до конца жизни. То есть, если говорить о его судьбе после кинотрилогии, мужчина почти 2 века верен одной девушке. Окончательно зрительниц умилил тот факт, что Арагорн знает родной язык своей возлюбленной — эльфийский.

Лори — «Маленькие женщины»

Зрительницы отмечают у Лори такое ценное качество, как преданность. Им нравится, что этот герой был долго и по-настоящему влюблен в Джо. Он не просто терпел ее тяжелый характер, бескомпромиссность, импульсивность и самоуверенность. По мнению зрительниц, Лори полюбил Джо именно за эти черты и потому вызывает уважение.

Роберт Невилл — «Я — легенда»

Женщины восхищаются тем, сколько в этом герое сил и уверенности в себе. Он остался один в постапокалиптическом мире, населенном зомби, и не теряет рассудок. Роберт невероятно продуктивен, он совершает героические поступки. А вишенка на торте — его умение радоваться жизни, даже когда вокруг творится хаос.

Трой Болтон — «Классный мюзикл»

Зрительницы считают, что этот парень идеален во всем. Он ведет очень активную жизнь: является капитаном баскетбольной команды, восхитительно поет и танцует, участвует в мюзиклах. И при этом Трой находит время на то, чтобы встречаться с любимой девушкой и уделять ей достаточно внимания.

Джордж — «Джордж из джунглей»

Безусловно, Джордж очень хорош собой. Но гораздо важнее другое его качество. Современный Тарзан привлекает своей неиспорченностью нравами общества. Герой не знает, что такое патриархат. Он способен давать женщине свободу и при этом оставаться самостоятельным и заботливым мужчиной.

Северус Снейп — франшиза «Гарри Поттер»

Всю жизнь любить одну и ту же женщину, зная, что она не ответит взаимностью, — это заслуживает уважения. Даже после гибели Лили Северус остается верен своим чувствам. Настолько, что тайно заботится о ее сыне Гарри. А ведь, по сути, Снейп жертвует жизнью ради чужого ребенка.

Джим Халперт — сериал «Офис»

Зрительницы заметили у этого героя много положительных качеств: вдумчивость, умение понимать людей, напористость. По мнению девушек, Джим умеет быть одновременно забавным и страстным. Дамы признаются, что хотели бы, чтобы у них был такой бойфренд. А некоторые даже говорят, что вышли бы замуж за Джима.

Кристиан — «Мулен Руж!»

Этот герой, по мнению зрительниц, безнадежный романтик. Но именно этим он и привлекает их. Кристиан живет настоящим и наслаждается моментом. Он чувственный человек и невероятно творческая личность. При этом Кристиан может быть дерзим. Он не боится демонстрировать влиятельному герцогу, симпатизирующему Сатин, свой роман с девушкой.

Эдвард — «Эдвард Руки-ножницы»

Герой очень добрый и отзывчивый. Он помогает всем соседям делать прически и стричь кусты. Эдвард трепетно относится к Ким и всегда оберегает ее. Даже от самого себя: он опасается поранить ее, поэтому старается не обнимать. И хотя объятия и поцелуи действительно могут стать проблемой в отношениях с этим парнем, зрительницы уверены: на это можно наплевать, если у человека такое золотое сердце.

Ретт Батлер — «Унесенные ветром»

Зрительницы называют Ретта идеалом мужчины. Он умен, обаятелен, весел и щедр. Несмотря на то, что порой ведет себя дерзко и грубовато, Ретт умеет любить и сострадать. Вспомните только, как он переживал за жену и их будущего ребенка, когда Скарлетт случайно упала с лестницы. Ретт принимает Скарлетт такой, какая она есть: свободолюбивой эгоисткой со сложным характером. Он любит жену, хотя ей плевать на него: его супруга даже симпатизировала другому мужчине. Но Ретт все равно всегда рядом и в лепешку расшибется ради жены.

Джек Доусон — «Титаник»

Джек привлекает зрительниц своим свободомыслием и широтой взглядов. У него ни гроша в кармане, а Розе он тем не менее подарил настоящую драгоценность — свободу. Ведь именно благодаря Джеку девушка вырвалась из оков высшего общества и стала наконец жить так, как хочет. Также зрительницы считают этого героя очень романтичным человеком и настоящим героем. Ведь ради любимой женщины он способен пожертвовать всем, даже своей жизнью.

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