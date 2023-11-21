11 таких жарких премьер 2024 года, что зрители уже готовы бежать в кино

2024 год обещает быть насыщенным киноновинками. Зрителей ждут и продолжения полюбившихся картин, и занятные ремейки, и совершенно новые фильмы со звездными актерскими составами. Расскажем про самые ожидаемые ленты, которые выходят на экраны в ближайшем будущем.

А в конце статьи уделим внимание фильму, в котором после нескольких лет перерыва в работе появится любимица публики Блейк Лайвли. Премьера может состояться уже в конце 2024 года.

Дрянные девчонки

В 2004-м на экраны уже выходил фильм «Дрянные девчонки», звездами которого стали Рейчел Макадамс и Линдси Лохан. Теперь нас ждет музыкальная киноверсия. Взглянуть на новинку будет интересно даже тем, кто скептически относится к ремейкам: сценаристом стала Тина Фей, работавшая и над фильмом 2004 года. Она также вернется к своей роли учительницы. Дата выхода: 12 января 2024 года.

Дюна: Часть вторая

Кадр из предстоящего фильма.

Продолжение «Дюны», покорившей зрителей в 2021 году, основано на второй части одноименного романа Фрэнка Герберта. Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) продолжает путешествие вместе с Чани (Зендея) и фременами. Он собирается отомстить тем, кто предал его семью, и предотвратить катастрофу будущего.

В фильме также появится новое лицо — актриса Флоренс Пью. Она сыграет принцессу Ирулан, биографа Атрейдеса. Героиня выйдет замуж за Пола. Однако юноша будет испытывать чувства к Чани. Так что, нас ждет мощный любовный треугольник. Дата выхода: 1 марта 2024 года.

Микки 17

Главный герой научно-фантастической ленты — робот Микки. Он задействован в колонизации ледяного мира. Каждый раз после гибели разум Микки восстанавливают и помещают в новое тело. Но однажды робот теряет связь с базой. По возвращении он видит, что ему уже нашли замену, и постепенно осознает, что он расходный материал. Роль Микки исполняет Роберт Паттинсон. А у режиссерского руля стоит Пон Джун Хо, снявший оскароносных «Паразитов». Дата выхода: 29 марта 2024 года.

Претенденты

Сюжет крутится вокруг тренера по теннису Таши, ее мужа и ее бывшего любовника. Супруг героини тоже теннисист. Его преследует полоса неудач. Жена записывает его на соревнование «Челленджер», а соперником спортсмена оказывается экс-возлюбленный Таши. Главную роль в фильме исполняет Зендея. Дата выхода: 26 апреля 2024 года.

Каскадеры

Фильм рассказывает о каскадере Кольте. Он подрабатывает тем, что ловит преступников за гонорар. Однажды Кольт оказывается на съемочной площадке фильма, который снимает его бывшая девушка Джоди. Там пропадает актер, чьим дублером когда-то был герой. Фильму грозит закрытие, поэтому Кольт решает помочь Джоди и найти исчезнувшую знаменитость. Главные роли в ленте исполнят Райан Гослинг и Эмили Блант. Дата выхода: 3 мая 2024 года.

Балерина

Исполнительница главной роли Ана де Армас.

Лента станет частью франшизы «Джон Уик» и расскажет о событиях, происходивших между третьим и четвертым фильмами. Сюжет посвящен балерине Руни, которая ищет виновников гибели своей семьи и жаждет отомстить. Девушку сыграет Ана де Армас. Звезда франшизы Киану Ривз тоже появится в фильме. Дата выхода: 7 июня 2024 года.

Битлджус-2

Кадр из первой части.

Возможность снять вторую часть «Битлджуса» периодически обсуждали создатели и актеры фильма еще с 1990 года. В 2020-х наконец-то началась работа над сиквелом. Режиссером снова выступит Тим Бертон. К своим ролям вернутся Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О’Хара.

Anna Maria Tinghino / SIPA / Sipa Press / East News

Также появятся новые лица. Так, Дженна Ортега перевоплотится в дочь Лидии Дитц. Еще в фильме сыграют Джастин Теру и Уиллем Дефо, но их роли пока неизвестны. Наконец, чуть ли не главная звезда будущей ленты — Моника Беллуччи. В 2023 году они с Бертоном огорошили нас своим романом. А теперь она еще снимется в его новом фильме в роли жены Битлджуса. Дата выхода: 6 сентября 2024 года.

Гладиатор-2

© Gladiator / Dreamworks Pictures and co-producers , Andy Kropa / Invision / East News Andy Kropa / Invision / East News

Главный герой сиквела — племянник императора Коммода Луций. В первой части он чуть не погиб от руки дяди, но его спас Максимус (Рассел Кроу). Прошло 20 лет. Теперь зрителям расскажут о жизни ставшего взрослым Луция. Сыграет его Пол Мескал, прославившийся ролью в сериале «Нормальные люди». Дата выхода: 22 ноября 2024 года.

Злая: Часть первая

zz / Patricia Schlein / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Исполнительница одной из главных ролей Ариана Гранде.

Это музыкальный фильм, рассказывающий историю зеленокожей ведьмы Эльфабы. Будучи изгоем, со временем она стала злой ведьмой Запада. Противостоять Эльфабе будет Глинда, добрая ведьма Севера. Ее играет Ариана Гранде. В сюжете также найдется место и любовным отношениям героинь с мужчинами. Дата выхода: 27 ноября 2024 года.

Муфаса: Король Лев

Кадр из первой части.

Полнометражный фильм «Король Лев» стал ремейком одноименного мультика. Новая лента продолжает историю, рассказанную в первой части. Симба правит Землями прайда и желает, чтобы и его сын пошел по его стопам. В то же время много внимания в ленте уделят истории становления Муфасы, отца Симбы. Дата выхода: 20 декабря 2024 года.

Мы живем во времени

Исполнители главных ролей Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью.

Зрителей ожидает романтический фильм, в котором Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд сыграют пару. Пока подробности сюжета держат в секрете. Известно лишь, что герой Гарфилда — мужчина в разводе, пытающийся строить жизнь заново, а героиня Пью — остроумный шеф-повар. Они встретятся и влюбятся, но, как это обычно бывает, на пути к счастью их ждут трудности. Дата выхода: 2024 год.

Бонус: недавно вновь ставшая мамой Блейк Лайвли снимется в «Простой просьбе — 2»

Кадр из первой части.

Казалось бы, Блейк Лайвли только родила — и уже новый фильм. Подробности о сиквеле «Простой просьбы» пока не раскрываются. Когда точно состоится премьера, тоже неизвестно. Называют разные даты: конец 2024-го, 2025-й и даже начало 2026 года. Все актеры, сыгравшие в первой части, вернутся к своим ролям. Напомним, что в первом фильме рассказывалось о матери-одиночке из провинции (Анна Кендрик) и ее новой богатой подруге (Блейк Лайвли). Героиня Кендрик помогает расследовать исчезновение приятельницы и выясняет мрачные подробности ее жизни.