12 экранных пар, которые не смогли выдать любовь, как бы ни старались сценаристы

Когда на экранах любовь киногероев бьет ключом и заставляет сердца зрителей биться быстрее, рейтинги фильмов и сериалов растут как на дрожжах. Но порой, как бы режиссеры и сценаристы ни пыжились, а актеры ни выжимали из себя искренние и сильные чувства, «химии» между персонажами не происходит.

Уэнсдэй и Тайлер («Уэнсдэй»)

Весь сезон Уэнсдэй мечется между бариста Тайлером и художником Ксавье. И если «химию» между героиней и художником еще можно как-то уловить, то в романтическую связь с Тайлером фанаты сериала просто отказываются верить. По словам поклонников шоу, все сцены Тайлера и Уэнсдэй были слишком затянутыми и не внушали доверия, даже «хотелось перемотать». Подтвердила это и сама актриса, когда в недавнем интервью призналась, что с самого начала была против того, чтобы ее персонаж оказался в центре любовного треугольника. «Честно говоря, думаю, что мальчики — это последнее, о чем думает героиня», — сказала Ортега.

Энн и Фредерик («Доводы рассудка»)

Одна из пользователей Reddit задалась вопросом: «Мне нравились сцены их флирта, но я чувствовала, что напряжение между Энн и Уэнтвортом недостаточно сильное. Кто-нибудь еще это почувствовал?» И многие с ней согласились. Включая некоторых кинокритиков, которые отметили, что в целом эта новая экранизация при таком богатом исходном материале и всеобщей любви читателей к произведениям Остин получилась, мягко говоря, сухой.

Лав и Джо («Ты»)

Когда друг в друга влюбляются 2 кровожадных преступника, тут уже нелогично говорить о какой-то глубине любовной привязанности, максимум можно сравнить их с Бонни и Клайдом, и то не в пользу героев этого сериала. Но поклонники шоу все равно полюбили обоих, и каждого — по-разному. Связь Лав и Джо по сюжету — это нечто противоестественное. Джо вынужден остаться с Лав, потому что та все о нем знает и носит его ребенка. Лав одержима Джо, хочет забыть демонов прошлого и обрести нормальную семью, в которой бы ее, полную грехов и ярости, любили. Но оба постоянно «портачат». И эта психологическая несовместимость отражается в чувствах на экране: они не чисты, а зритель это чувствует.

Марго и Гриффин («Ирония судьбы в Голливуде»)

Однажды Марго совершенно случайно находит Гриффина в своей кровати и, пригласив его на свадьбу сестры в качестве гостя, понимает: он тот, кто уготован ей судьбой. Но у зрителей любовный пазл не сложился: «химии» между исполнителями главных ролей — Томасом Манном и Эммой Робертс — попросту не хватило.

Геральт и Йеннифэр («Ведьмак»)

Пользователь Reddit подметил: «Между Йеннифэр и Геральтом нет „химии“, особенно во 2-м сезоне. У них почти нет романтических сцен, и, даже несмотря на конфликт, трудно увидеть в этих отношениях настоящие чувства. А еще меня смущает разница в возрасте между актерами». Хотя, возможно, ощутить искренность чувств Йеннифэр зрителям помешали мучащие чародейку внутренние переживания из-за потери магических сил. В любом случае фанаты сериала не унывают, а ждут развития отношений этой парочки в 3-м сезоне.

Марго и Тайлер («Меню»)

Кинокритики уже прозвали «Меню» фильмом «диким и необузданным», в котором можно увидеть «роман не между мужчиной и женщиной, а между мужчиной и едой». Марго не вписывается в мир богатых, а Тайлер готов пойти по головам ради желаемого. «Во многих фильмах мы видим, как пары влюбляются, обижаются. Но здесь все гораздо сложнее и „острее“. Есть слои враждебности», — пишет колумнист Thegamer. К сожалению, по мере того как история разворачивается, сценарий теряет силу и персонажи, которые созданы «невыносимыми, но неотразимыми», в конечном итоге не представляют ничего интересного, утверждают СМИ. «Они никак не взаимодействуют друг с другом, и им не хватает „химии“», — считает журналист издания Fugitives.

Эмили и Алфи («Эмили в Париже»)

По сюжету героиня Лили Коллинз не теряет голову от импозантного банкира из Лондона. А некоторые зрители считают, что Алфи очень горяч и Эмили могла бы хоть попытаться показать свой любовный интерес к этому мужчине. На деле же слова Эмили о желании быть с Алфи расходятся с действиями. «Она слишком... чопорная? Тревожная? Неопытная? Ужасная актриса?!», — недоумевают интернет-пользователи, комментируя эту экранную пару.

Рейнира и Деймон («Дом Дракона»)

Экранная «химия» между принцем Деймоном Таргариеном и юной королевой Рейнирой Таргариен тоже потерпела крах, хотя по задумке сценаристов чувства должны были бить через край. Но, учитывая все пикантные подводные камни в виде кровного родства главных героев, зрители изначально настроились против этого токсичного союза. Конечно, в Вестеросе свои традиции и обычаи. Но, даже учитывая эти безумные правила, фанаты фэнтезийного сериала объявили этих персонажей худшей парой.

Майк и Одиннадцать («Очень странные дела»)

По мнению фанатов, пара подростков, которую на протяжении всех 4 сезонов связывает больше чем дружба, стала выглядеть не искренней, а какой-то «вынужденной». Поклонников шоу не убедило даже вымученное признание Майка в любви. Поэтому зрители уже не предвкушают в продолжении сериала развития этой истории.

Дебби и Питер («К тебе или ко мне?»)

Друзья Дебби и Питер — очень разные. Она — мечтающая о простом женском счастье мать-одиночка, он — человек с аллергией на постоянство и эмоции. В прошлом у них одна проведенная вместе ночь, которую они не могут забыть даже спустя 20 лет дружбы. Ромком уже в общем-то окрестили «пустым», как и союз главных персонажей. Между «друзьями» весь фильм нет никакой искры. И финальный поцелуй не спас дело. «Даже когда начинаются титры, между Дебби и Питером все еще нет романтической „химии“. Смотреть, как они неловко стоят рядом друг с другом, неинтересно», — пишет автор издания Dbknews.

Итан, Харпер, Кэмерон и Дафна («Белый лотос»)

Друзья по колледжу Кэмерон и Итан, а также их жены Дафна и Харпер из 2-го сезона комедийно-драматического сериала стали для зрителей «самой запутанной» загадкой, а их шаткие браки — одними из самых спорных. В отношениях Итана и Харпер фанатам не хватило близости. Молодые супруги больше походили на друзей, чем на влюбленных. А гламурная чета Дафны и Кэмерона таила в себе поверхностность, ложь и измены. В целом от обоих брачных союзов веяло скорее холодком, нежели любовью. Возможно, поэтому обе пары органично вписались в сценарий о богатых, но совершенно пустых людях на таинственном острове.

Кэрри и Питер («И просто так»)