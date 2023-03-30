12 легендарных персонажей, которых сыграли разные кинозвезды. Да только некоторые из них задачу провалили

Режиссеры то и дело представляют на суд зрителей новые киноверсии любимых историй, будь то адаптация романа или биографическая лента. Потому актерам доводится играть тех персонажей, которые прежде уже были представлены на экране другими людьми. А мы потом сравниваем разных кинозвезд в одной роли и спорим, кто справился, а кто не очень.

Белль

В сериале «Однажды в сказке» (2011–2018) роль красавицы исполнила Эмили де Рэвин. В этой ленте Белль не является одним из главных персонажей, но тем не менее героиня получилась яркой и очень полюбилась зрителям, что отметила и сама актриса. В 2017 году на экраны вышел фильм-мюзикл «Красавица и Чудовище» с Эммой Уотсон в этой же роли. Игру девушки и ее певческие навыки критики оценили очень высоко. Также Уотсон была номинирована на несколько престижных кинопремий. А что касается зрителей, то не все они остались удовлетворены работой Уотсон. Эмма Уотсон красивая, но деревянная в своей игре. © lingweichuapipafiddle / IMDb

/ IMDb Де Рэвин — вот истинная Белль. Не Уотсон. © MHforeverFS / Twitter

Екатерина Говард

Одну из возлюбленных короля сыграла Эмили Блант в 2003 году в кинокартине «Генрих VIII». Для начинающей на тот момент актрисы это была первая серьезная роль. Блант справилась неплохо, но вау-эффекта не произвела, если говорить о критиках. Все лавры достались исполнительнице роли первого плана. В сериале «Тюдоры» (2007–2010) этого же персонажа изобразила Тамзин Мерчант. И хотя героине было уделено немало экранного времени, Мерчант, как и Блант, осталась в тени другой актрисы проекта. Рецензенты воспевали исполнительницу роли Анны Болейн, обделяя вниманием других актрис. А вот зрители заметили больше, чем критики. Мне очень понравилась новичок Эмили Блант. Она отлично показала подростковую безрассудность Говард, которая стоила ей всего. © ewa-12 / IMDb

Тамзин Мерчант круто продемонстрировала незрелость юной невесты, а также ее отчаяние и страх. © mukava991 / IMDb

Родриго Борджиа

Образ Родриго Борджиа нередко встречается в популярной культуре. Так, в 2006 году вышел испанско-итальянский фильм «Борджиа» с Луисом Омаром в роли этого персонажа. Со своей задачей актер точно справился, о чем говорит номинация на одну из значимых европейских кинопремий. В 2011 году вниманию зрителей был представлен сериал «Борджиа». В этот раз в образе Родриго предстал Джереми Айронс. И хотя этот актер получил номинацию на «Золотой глобус», не все критики остались довольны его исполнением. Например, некоторые из них писали, что Айронс был «разочаровывающе незловещим». А вот какие мнения высказали зрители: Луис Омар был самым ярким персонажем в фильме. Он очень убедительно изобразил злодея. © jotix100 / IMDb

Джереми Айронс был великолепен! Его игра задавала тон повествованию и поднимала планку для других актеров сериала. © demon-62 / IMDb

Мария Болейн

Роман Филиппы Грегори «Еще одна из рода Болейн» был экранизирован дважды. В 2003 году вышел одноименный фильм, в котором роль Марии Болейн досталась Наташе Макэлхон. К сожалению, эта лента прошла мимо массового зрителя, и виной тому мог быть небольшой бюджет. Но многие из тех, кто добрался до этой картины, отметили отличную игру Наташи. А в 2008 году на экраны вышла вторая экранизация, которая в особом представлении не нуждается, ведь она стала кассовым хитом. Роль Марии исполнила Скарлетт Йоханссон. И хотя лента получила противоречивые рецензии профессионалов, она принесла Скарлетт номинацию на премию Teen Choice Award. А вот что сказали критики-любители: Талантливая Наташа Макэлхон выступила блестяще. © princess_stomper / IMDb

Скарлетт Йоханссон сыграла роль неплохо, но она ни разу не затмила свою коллегу Портман. © ahrumstyle / IMDb

Эдгар По

Было бы удивительно, если бы киношников не интересовала личность культового писателя Эдгара По, чья биография полна загадок. Режиссеры и сценаристы периодически напоминают о нем зрителям. Так, в 2012 году новеллиста сыграл Джон Кьюсак в фильме «Ворон». Увы, критики его не похвалили да и вообще заявили, что создатели опозорили Эдгара По. В 2022 году у зрителей появилась возможность увидеть новое киновоплощение писателя. В киноленте «Всевидящее око» его сыграл Гарри Меллинг, тот самый Дадли Дурсль из поттерианы. В отличие от картины «Ворон», здесь По не является главным персонажем, но актеру определенно удалось сыграть убедительно. Этот фильм рецензентам понравился гораздо больше. А вот мнения зрителей: Игра Джона Кьюсака редко разочаровывает. Но почему в этот раз получилось так плохо? © brando647 / IMDb

Гарри Меллинг похож на эксцентричного По и играет отлично. © henry8-3 / IMDb

Эми Марч

Роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» экранизировался не единожды. Образцовой адаптацией можно назвать версию 1994 года. Самую младшую дочь миссис Марч, 12-летнюю Эми, сыграла Кирстен Данст. Возраст артистки соответствовал возрасту персонажа. Маленькая Кирстен справилась отлично и за свою работу получила премию как самая многообещающая актриса. В 2019 году вышла новая экранизация «Маленьких женщин». Исполнительнице роли Эми, Флоренс Пью, явно пришлось тяжелее, чем Данст, ведь актриса в свои 23 года должна была изобразить ребенка. По мнению критиков, Флоренс это удалось. Но не все зрители согласны с этим. Это выглядит странно, когда актриса, которая выглядит и говорит совсем не как ребенок, изображает поведение 12-летней девочки. Флоренс Пью была великолепна в роли взрослой Эми, но в качестве 12-летней — Кирстен Данст лучшая. © ArmyTeacake / Twitter

Людвиг ван Бетховен

Гениального композитора блестяще сыграл Гэри Олдмен в кинокартине «Бессмертная возлюбленная» 1994 года. По словам критиков, актер мог претендовать на «Оскар», однако его номинация ушла Тому Хэнксу в роли Форреста Гампа. Также рецензенты отмечали, что даже в те минуты, когда герой молчит, его воздействие на зрителей колоссально. В 2020 году за роль Бетховена взялся Тобиас Моретти, которого мы все знаем как Рихарда Мозера из легендарного сериала «Комиссар Рекс». Байопик «Людвиг ван Бетховен» принес этому актеру престижную европейскую премию. Зрители тоже высоко оценили перформанс артиста: Тобиас Моретти в роли Бетховена был гениален. © Marion_1810 / Twitter

Рэйчел Эшли

В экранизации романа Дафны дю Морье «Моя кузина Рэйчел» 1952 года главную героиню сыграла Оливия де Хэвилленд. Сама писательница осталась недовольна тем, как актриса изобразила персонажа, но критики пребывали в восторге от перформанса Оливии. «Блестящая работа», — говорили они. Также артистка была номинирована на «Золотой глобус». В 2017 году на суд зрителей была представлена новая киноадаптацию романа, в которой роль первого плана досталась Рэйчел Вайс. Актриса справилась явно не хуже, чем де Хэвилленд. Об этом также говорят восторженные отзывы критиков. «Наблюдать за ней — чистое удовольствие», — писали рецензенты. А вот как оценили работы этих актрис зрители: Из Оливии де Хэвилленд получилась отличная Рэйчел — она то чувственная, то хитрая и расчетливая. Ее глаза выражали многое. Актриса была абсолютно убедительна образе этого персонажа. © jotix100 / IMDb

Рэйчел Вайс сыграла хорошо, но ей не хватало харизмы и глубины, необходимых для этой роли. © Phillippa_me-me-me / IMDb

Джулия Чайлд

В 2009 году свет увидела кинокартина «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», одной из главных героинь которой была Джулия Чайлд — кулинарных дел мастер. Сыграла ее неподражаемая Мерил Стрип. И сорвала овации. Актриса выиграла несколько премий за лучшую женскую роль. Вероятно, лавры этой ленты не давали покоя киношникам, раз они решили посвятить Джулии Чайлд отдельный проект. В 2022 году стартовал сериал «Джулия», главная роль в котором досталась Саре Ланкашир. И эта актриса заставила критиков рукоплескать. Также она была удостоена номинаций на несколько кинопремий. Зрители же в восторге от двух версий персонажа. Мэрил Стрип по праву считается одной из лучших актрис современности. Наблюдать за ней и ее игрой — сплошное удовольствие! © Wikia / Kinopoisk

Сара Ланкашир никогда не была той актрисой, за которой мне хотелось бы следить. Но проект «Джулия» все изменил. Она великолепна! © riaholt66 / IMDb

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Автора романов «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна» на экране воплотили кинозвезды разных эпох. В 1959 году его сыграл Грегори Пек в фильме «Возлюбленный язычник». Увы, но эта работа не пополнила копилку культовых ролей голливудского актера. Возможно, причиной тому стало отсутствие сходства с прототипом. В 2016 году писателя сыграл Гай Пирс в ленте «Гений». И даже если он чуть более походил на Фицджеральда, впечатлить критиков ему, судя по всему, не удалось. Потому что они больше ругали съемочную команду, нежели хвалили. А вот что говорят об исполнителях роли зрители: Грегори Пек был неправдоподобен в роли Фицджеральда. Он недостаточно решительный, недостаточно отчаянный и просто... ну, просто он Грегори Пек. © Bucs1960 / IMDb

У Пирса хоть и небольшая роль в фильме, но игра его весьма добротна. © subxerogravity / IMDb

Прекрасный принц

Возлюбленного Золушки, принца Кита, в 2015 году сыграл Ричард Мэдден, ставший звездой после выхода сериала «Игра престолов». Знатокам кино экранизация сказки пришлась по нраву, но все-таки почести достались главным женским персонажам, а герой Мэддена остался в их тени. В 2021 году свет увидела новая киноадаптация всеми любимой истории. В этот раз принца звали Роберт, а сыграл его Николас Голицын. Увы, он повторил судьбу Мэддена. Критики хвалили исполнительницу главной женской роли, им вторили жюри кинопремий, а вот Голицын остался без номинаций и наград. А вот что сказали зрители: Из Ричарда Мэддена получился очаровательный принц! © seannasuti / IMDb

Актерам нового проекта, включая Голицына, не удалось вытянуть этот фильм. © Thanos_Alfie / IMDb

Моргана