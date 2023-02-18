12 мест, в которых на самом деле снимали наши любимые кинокартины. А мы и не подозревали
Коротая время за любимыми фильмами, мы не задумываемся о том, сколько труда было вложено в каждый проект. Многие детали ускользают от нас при первом просмотре. Сегодня же мы решили копнуть чуть глубже и узнать, в каких странах и неординарных локациях снимали всеми известные сериалы и фильмы.
«Уэнсдэй» (Румыния)
Чтобы создать мрачный и мистический сериал по всем канонам, съемочная группа на полгода отправилась на родину Дракулы, а именно в Румынию. Большинство сцен было снято в Бухаресте. И, несмотря на холодную погоду, которая периодически мешала процессу, мы теперь можем порадоваться новой атмосферной истории про любимую семейку Аддамс.
Внешний фасад Академии «Невермор», где учились главные герои, — это старинный замок Кантакузино, а уроки ботаники у Уэнсдэй на самом деле проводились в Бухарестском ботаническом саду.
«Билет в рай» (Австралия)
По сюжету романтической комедии герои отдыхают на Бали, но съемки были в Австралии. Одним из центральных мест съемочного процесса стал курорт Палм-Бей, расположенный на Лонг-Айленде — части островов Уитсанди в Квинсленде.
Для того чтобы передать атмосферу райского Бали, находясь совершенно в другом месте, постановщикам нужно было изрядно попотеть. Им приходилось собственноручно строить локации. Они воздвигли гостиничный номер на сцене с бассейном, периодически передвигая стены с места на место для съемки комнат разных персонажей. А заведение, где танцевали Джулия Робертс и Джордж Клуни, — просто задекорированная местная кофейня на открытом воздухе.
«Корона» (Шотландия)
В нескольких эпизодах «Короны» поместье Ардверики изображало резиденцию королевы Англии в Шотландии. Локация интересна тем, что это баронский дом XIX века, который исторически находится на земле древнего шотландского клана.
В Ардверики также снимали такие кинокартины, как «Чужестранка» и «Хозяин долины». На территории локации создаются не только фильмы. Там сдаются маленькие коттеджи и функционирует гидроэлектростанция, которая помогает сохранять экологию.
«Белый лотос» (Италия)
Если вам хочется погрузиться в солнечную атмосферу Сицилии, то второй сезон сериала «Белый лотос» исполнит ваше желание, ведь именно там проходил почти весь съемочный процесс.
Ключевые сюжетные повороты происходили в стенах отеля White Lotus Resort & Spa, хотя на самом деле это был Дворец Сан-Доменико. Это место хранит в себе долгую историю. В XIV веке дворец выполнял функцию монастыря, а в настоящее время является действующим отелем, где может остановиться любой желающий. Можно сказать, что актеры смогли прочувствовать на себе все прелести королевской жизни.
«Затерянный город» (Доминиканская Республика)
«Затерянный город» радует не только колоритным кастом, в который вошли такие звезды, как Сандра Буллок, Ченнинг Тейтум и Дэниел Рэдклифф, но и красотами диких джунглей. Большинство сцен в этой картине были сняты в Доминиканской Республике в живых природных локациях. Можно сказать, что съемочный каст выживал в дикой природе, как и их персонажи. Например, сцена, где главные герои находят гробницу, происходила у настоящего водопада в Национальном парке Лос-Айтисес.
Эта локация — реальный заповедник, где можно увидеть животных из Красной книги. Кстати, здесь же когда-то снимали «Парк юрского периода».
«Дом Дракона» (Португалия)
Актеры «Дома Дракона» стали настоящими путешественниками, ведь во время создания фильма им удалось посетить целых 3 страны, в том числе и Португалию. Съемки некоторых сцен отыгрывались в руинах средневековой деревни Монсанто, где в нескольких эпизодах оказался Мэтт Смит, и замке Пенья Гарсия.
Монсанто — это средневековая деревня в центральной Португалии, распложенная на холмах и окруженная со всех сторон огромными гранитными валунами. Дома и улочки буквально зажаты между скал, и эта локация является двойником «Драконьего камня» — родового гнезда Таргариенов. Само название деревни переводится как «Святая гора», и существует она уже практически 500 лет.
«Смерть на Ниле» (Египет)
Экранизация второй части истории о легендарном детективе Пуаро появилась с помощью двух съемочных команд. Одна из них отправилась в Египет, чтобы заснять красоты пирамид и реки Нил, а другая работала уже в павильонах, собирая там по кусочкам атмосферу таинственной восточной сказки.
В фильме мы можем увидеть такую локацию, как Абу-Симбел. Это два древнеегипетских храма, которые были высечены в скале на Западном берегу Нила еще во времена правления Рамсеса II.
«Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» (Турция)
Мало кто знает, но новая приключенческая кинокартина с Джейсоном Стейтемом позволила своим зрителям попутешествовать не только по окрестностям Англии, но и заглянуть в Турцию. В момент, когда главные герои направляются на вечеринку Грега Симмондса, они разгуливают по одной из гаваней Анталии.
Турция идеально подошла для съемок, потому что эта страна славится красотой средиземноморского побережья и большим количеством шикарных яхт на причалах.
«Достать ножи: Стеклянная луковица» (Греция)
Центральной локацией сюжета стал остров Майлза, он же настоящий частный курорт Amanzoe на Порто-Хели в Греции. Здесь также жил весь актерский состав и съемочная команда, поэтому в перерывах они ощущали себя как на летних каникулах. В их распоряжении было 6 бассейнов, спа и шикарный панорамный вид из каждого номера.
Купол в виде стеклянной луковицы, который мы постоянно видим в кадре, не существует. Он был создан компьютерной графикой на вершине особняка.
«Властелин колец: Кольца власти» (Новая Зеландия)
Cериал, как и основные трилогии, базировался в Новой Зеландии. Именно здесь постановщики решили воссоздать царство эльфов. В киноленте засветились такие места, как национальный парк «Маунт Аспиринг» и пляж «Пиха».
Пляж «Пиха» с черным песком и живописными утесами отлично передает атмосферу вымышленного мира. Конкретно в этом месте в одном из эпизодов героиня Морвед Кларк скачет верхом на белом коне. Актрисе пришлось упорно тренироваться перед съемками, чтобы уверенно чувствовать себя в седле.
«Изобретая Анну» (Марокко)
В сериале мы движемся по следам настоящей Анны, порой оказываясь в реальных локациях, где она бывала в жизни во времена ее аферы. Один из эпизодов рассказывает нам о поездке девушки с друзьями в Марокко, где они остановились в шикарном отеле La Mamounia. Персонал гостиницы до сих пор помнит Анну и ее эксцентричные выходки, когда она не хотела оплачивать счета.
«Доводы рассудка» (Англия)
Последняя адаптация романа Джейн Остин — «Доводы рассудка» с Дакотой Джонсон — удивляет своим символизмом в выборе локаций для съемок. Съемочный процесс проходил в английском городе Бате, где раньше жила сама писательница. Так сценаристы хотели выразить дань уважения автору романа.
«Переулок влюбленных», который можно увидеть в фильме, уже стал местом паломничества для фанатов творчества Остин. Энн Элиот и леди Расселл в одной из сцен посетили «Бат-стрит», где, по cюжету, располагался магазин мадам Лефруа. Данная улочка знаменита своими эффектными колоннадами.