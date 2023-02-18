12 мест, в которых на самом деле снимали наши любимые кинокартины. А мы и не подозревали

Коротая время за любимыми фильмами, мы не задумываемся о том, сколько труда было вложено в каждый проект. Многие детали ускользают от нас при первом просмотре. Сегодня же мы решили копнуть чуть глубже и узнать, в каких странах и неординарных локациях снимали всеми известные сериалы и фильмы.

«‎Уэнсдэй» (Румыния)

Чтобы создать мрачный и мистический сериал по всем канонам, съемочная группа на полгода отправилась на родину Дракулы, а именно в Румынию. Большинство сцен было снято в Бухаресте. И, несмотря на холодную погоду, которая периодически мешала процессу, мы теперь можем порадоваться новой атмосферной истории про любимую семейку Аддамс. Внешний фасад Академии «Невермор», где учились главные герои, — это старинный замок Кантакузино, а уроки ботаники у Уэнсдэй на самом деле проводились в Бухарестском ботаническом саду.

«‎Билет в рай» (Австралия)

По сюжету романтической комедии герои отдыхают на Бали, но съемки были в Австралии. Одним из центральных мест съемочного процесса стал курорт Палм-Бей, расположенный на Лонг-Айленде — части островов Уитсанди в Квинсленде. Для того чтобы передать атмосферу райского Бали, находясь совершенно в другом месте, постановщикам нужно было изрядно попотеть. Им приходилось собственноручно строить локации. Они воздвигли гостиничный номер на сцене с бассейном, периодически передвигая стены с места на место для съемки комнат разных персонажей. А заведение, где танцевали Джулия Робертс и Джордж Клуни, — просто задекорированная местная кофейня на открытом воздухе.



«‎Корона» (Шотландия)

В нескольких эпизодах «Короны» поместье Ардверики изображало резиденцию королевы Англии в Шотландии. Локация интересна тем, что это баронский дом XIX века, который исторически находится на земле древнего шотландского клана. В Ардверики также снимали такие кинокартины, как «Чужестранка» и «Хозяин долины». На территории локации создаются не только фильмы. Там сдаются маленькие коттеджи и функционирует гидроэлектростанция, которая помогает сохранять экологию.

«‎Белый лотос» (Италия)

Если вам хочется погрузиться в солнечную атмосферу Сицилии, то второй сезон сериала «Белый лотос» исполнит ваше желание, ведь именно там проходил почти весь съемочный процесс. Ключевые сюжетные повороты происходили в стенах отеля White Lotus Resort & Spa, хотя на самом деле это был Дворец Сан-Доменико. Это место хранит в себе долгую историю. В XIV веке дворец выполнял функцию монастыря, а в настоящее время является действующим отелем, где может остановиться любой желающий. Можно сказать, что актеры смогли прочувствовать на себе все прелести королевской жизни.

«‎Затерянный город» (Доминиканская Республика)

«Затерянный город» радует не только колоритным кастом, в который вошли такие звезды, как Сандра Буллок, Ченнинг Тейтум и Дэниел Рэдклифф, но и красотами диких джунглей. Большинство сцен в этой картине были сняты в Доминиканской Республике в живых природных локациях. Можно сказать, что съемочный каст выживал в дикой природе, как и их персонажи. Например, сцена, где главные герои находят гробницу, происходила у настоящего водопада в Национальном парке Лос-Айтисес. Эта локация — реальный заповедник, где можно увидеть животных из Красной книги. Кстати, здесь же когда-то снимали «Парк юрского периода».

«‎Дом Дракона» (Португалия)

Актеры «Дома Дракона» стали настоящими путешественниками, ведь во время создания фильма им удалось посетить целых 3 страны, в том числе и Португалию. Съемки некоторых сцен отыгрывались в руинах средневековой деревни Монсанто, где в нескольких эпизодах оказался Мэтт Смит, и замке Пенья Гарсия. Монсанто — это средневековая деревня в центральной Португалии, распложенная на холмах и окруженная со всех сторон огромными гранитными валунами. Дома и улочки буквально зажаты между скал, и эта локация является двойником «Драконьего камня» — родового гнезда Таргариенов. Само название деревни переводится как «Святая гора», и существует она уже практически 500 лет.

«‎Смерть на Ниле» (Египет)

Экранизация второй части истории о легендарном детективе Пуаро появилась с помощью двух съемочных команд. Одна из них отправилась в Египет, чтобы заснять красоты пирамид и реки Нил, а другая работала уже в павильонах, собирая там по кусочкам атмосферу таинственной восточной сказки. В фильме мы можем увидеть такую локацию, как Абу-Симбел. Это два древнеегипетских храма, которые были высечены в скале на Западном берегу Нила еще во времена правления Рамсеса II.

«‎Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» (Турция)

Мало кто знает, но новая приключенческая кинокартина с Джейсоном Стейтемом позволила своим зрителям попутешествовать не только по окрестностям Англии, но и заглянуть в Турцию. В момент, когда главные герои направляются на вечеринку Грега Симмондса, они разгуливают по одной из гаваней Анталии. Турция идеально подошла для съемок, потому что эта страна славится красотой средиземноморского побережья и большим количеством шикарных яхт на причалах.

«‎Достать ножи: Стеклянная луковица» (Греция)

Центральной локацией сюжета стал остров Майлза, он же настоящий частный курорт Amanzoe на Порто-Хели в Греции. Здесь также жил весь актерский состав и съемочная команда, поэтому в перерывах они ощущали себя как на летних каникулах. В их распоряжении было 6 бассейнов, спа и шикарный панорамный вид из каждого номера. Купол в виде стеклянной луковицы, который мы постоянно видим в кадре, не существует. Он был создан компьютерной графикой на вершине особняка.

«‎Властелин колец: Кольца власти» (Новая Зеландия)

Cериал, как и основные трилогии, базировался в Новой Зеландии. Именно здесь постановщики решили воссоздать царство эльфов. В киноленте засветились такие места, как национальный парк «Маунт Аспиринг» и пляж «Пиха». Пляж «Пиха» с черным песком и живописными утесами отлично передает атмосферу вымышленного мира. Конкретно в этом месте в одном из эпизодов героиня Морвед Кларк скачет верхом на белом коне. Актрисе пришлось упорно тренироваться перед съемками, чтобы уверенно чувствовать себя в седле.

«‎Изобретая Анну» (Марокко)

В сериале мы движемся по следам настоящей Анны, порой оказываясь в реальных локациях, где она бывала в жизни во времена ее аферы. Один из эпизодов рассказывает нам о поездке девушки с друзьями в Марокко, где они остановились в шикарном отеле La Mamounia. Персонал гостиницы до сих пор помнит Анну и ее эксцентричные выходки, когда она не хотела оплачивать счета.

«‎Доводы рассудка» (Англия)