12 свежих сериалов, которые стоит только включить, как уже не оторваться
В наше время ежегодно выходит невообразимое количество сериалов. Знать обо всех премьерах едва ли кому по силам. А еще более проблематично отыскать среди всего многообразия тот проект, который действительно будет стоить потраченного времени.
Мы в ADME решили пролистать рейтинги и глянуть, какие новинки 2022 года прошли мимо нас. И знаете, достойных сериалов более чем достаточно. Пожалуй, расположим их в соответствии с оценками зрителей по возрастанию.
Волк как я
- Рейтинг IMDb: 7,3
- Жанр: комедия, драма, фэнтези
«Волк как я» — это романтическая комедия с крутым поворотом. Отец-одиночка Гэри, долгие годы страдающий после потери жены, встречает очаровательную и сумасбродную Мэри. В эту девушку, которую играет Айла Фишер, не влюбиться просто невозможно. Но она скрывает темные тайны, о которых лучше не знать никому.
Амстердам
- Рейтинг IMDb: 7,3
- Жанр: комедия, романтика
Неторопливая история о молодой актрисе Наде и звукорежиссере Мартине. Отношения пары оживляет бездомный пес, которого они встретили и назвали Амстердамом. Действие сериала разворачивается в одном из лучших районов Мехико, поэтому, помимо трогающего сюжета и хороших актеров, можно вдоволь налюбоваться местными видами.
В поисках Олы
- Рейтинг IMDb: 7,4
- Жанр: комедия, драма
Ола — женщина средних лет с двумя детьми. Совсем недавно она пережила развод и заново пытается найти себя, стараясь не оглядываться на упреки окружающих. «В поисках Олы» — легкая и непринужденная комедия, главная героиня которой регулярно ломает третью стену, общаясь со зрителями напрямую.
Четыре жизни
- Рейтинг IMDb: 7,4
- Жанр: криминал, драма, детектив
Криминальный сериал, сделанный настолько хорошо, насколько это возможно. Он основан на реальных событиях, произошедших в Великобритании в 2014–2015 годах. Особенность проекта в том, что в довольно необычной манере зрителю показывают истории разных людей, которых объединяет общая беда.
Дневники Энди Уорхола
- Рейтинг IMDb: 7,7
- Жанр: документальный
Документальный сериал, основанный на дневниках, которые Энди Уорхол вел в конце своей жизни. Взгляд с другой стороны позволяет еще ближе познакомиться с гениальным художником. Проект спродюсировал создатель «Американской истории ужасов» Райан Мерфи.
Наш флаг означает смерть
- Рейтинг IMDb: 7,8
- Жанр: приключения, комедия
Забавная история с комиком Рисом Дарби и режиссером Тайкой Вайтити в главных ролях, которая определенно порадует фанатов франшизы «Пираты Карибского моря». Сюжет основан на реальных событиях и повествует о заскучавшем аристократе, неожиданно решившем стать пиратом.
Кто-то где-то
- Рейтинг IMDb: 7,9
- Жанр: комедия, драма
Главная героиня Сэм — женщина за 40, которая переживает потерю сестры и кризис среднего возраста. Но, несмотря на довольно грустный синопсис, сериал наполнен иронией и жизнеутверждающими моментами.
Нашими глазами
- Рейтинг IMDb: 8,1
- Жанр: комедия, драма
Забавные и трогательные приключения троих соседей по комнате, у каждого из которых расстройство аутистического спектра. Главные герои пытаются жить обычной жизнью, но даже самые простые вещи даются им с трудом. Однако унывать — это не про наших ребят.
Пять дней после катастрофы
- Рейтинг IMDb: 8,2
- Жанр: драма
Сериал с Верой Фармигой в главной роли переносит нас в городскую больницу, врачи которой столкнулись с непредвиденной ситуацией. История держит в напряжении каждую секунду, и с каждой новой серией ситуация только накаляется.
Миротворец
- Рейтинг IMDb: 8,3
- Жанр: боевик, приключения, комедия
Действия сериала разворачиваются после событий ленты «Отряд самоубийц» 2021 года. Нам показывают, как Кристофер Смит, он же суперзлодей по прозвищу Миротворец, возвращается к своей привычной и весьма своеобразной жизни.
Медведь
- Рейтинг IMDb: 8,5
- Жанр: драма
Летний хит с Джереми Алленом Уайтом в главной роли получил восторженные отзывы критиков. Актер исполнил роль крутого шеф-повара, которому после трагических событий пришлось вернуться домой, чтобы спасти семейный бизнес — простую закусочную. Проблема в том, что в придачу к заведению ему достаются куча долгов и никудышняя команда.
Предложение
- Рейтинг IMDb: 8,7
- Жанр: биография, драма
Сериал переносит нас в конец 60-х и в легкой манере повествует о том, как создавалась драма «Крестный отец». История основана на рассказах продюсера легендарного фильма Альберта Радди.
Какие сериалы приглянулись вам в этом году? Посоветуйте что-нибудь.