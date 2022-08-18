12 свежих сериалов, которые стоит только включить, как уже не оторваться

В наше время ежегодно выходит невообразимое количество сериалов. Знать обо всех премьерах едва ли кому по силам. А еще более проблематично отыскать среди всего многообразия тот проект, который действительно будет стоить потраченного времени.

Мы в ADME решили пролистать рейтинги и глянуть, какие новинки 2022 года прошли мимо нас. И знаете, достойных сериалов более чем достаточно. Пожалуй, расположим их в соответствии с оценками зрителей по возрастанию.

Волк как я

Рейтинг IMDb: 7,3

Жанр: комедия, драма, фэнтези «Волк как я» — это романтическая комедия с крутым поворотом. Отец-одиночка Гэри, долгие годы страдающий после потери жены, встречает очаровательную и сумасбродную Мэри. В эту девушку, которую играет Айла Фишер, не влюбиться просто невозможно. Но она скрывает темные тайны, о которых лучше не знать никому.

Амстердам

Рейтинг IMDb: 7,3

Жанр: комедия, романтика Неторопливая история о молодой актрисе Наде и звукорежиссере Мартине. Отношения пары оживляет бездомный пес, которого они встретили и назвали Амстердамом. Действие сериала разворачивается в одном из лучших районов Мехико, поэтому, помимо трогающего сюжета и хороших актеров, можно вдоволь налюбоваться местными видами.

В поисках Олы

Рейтинг IMDb: 7,4

Жанр: комедия, драма Ола — женщина средних лет с двумя детьми. Совсем недавно она пережила развод и заново пытается найти себя, стараясь не оглядываться на упреки окружающих. «В поисках Олы» — легкая и непринужденная комедия, главная героиня которой регулярно ломает третью стену, общаясь со зрителями напрямую.

Четыре жизни

Рейтинг IMDb: 7,4

Жанр: криминал, драма, детектив Криминальный сериал, сделанный настолько хорошо, насколько это возможно. Он основан на реальных событиях, произошедших в Великобритании в 2014–2015 годах. Особенность проекта в том, что в довольно необычной манере зрителю показывают истории разных людей, которых объединяет общая беда.

Дневники Энди Уорхола

Рейтинг IMDb: 7,7

Жанр: документальный Документальный сериал, основанный на дневниках, которые Энди Уорхол вел в конце своей жизни. Взгляд с другой стороны позволяет еще ближе познакомиться с гениальным художником. Проект спродюсировал создатель «Американской истории ужасов» Райан Мерфи.

Наш флаг означает смерть

Рейтинг IMDb: 7,8

Жанр: приключения, комедия Забавная история с комиком Рисом Дарби и режиссером Тайкой Вайтити в главных ролях, которая определенно порадует фанатов франшизы «Пираты Карибского моря». Сюжет основан на реальных событиях и повествует о заскучавшем аристократе, неожиданно решившем стать пиратом.

Кто-то где-то

Рейтинг IMDb: 7,9

Жанр: комедия, драма Главная героиня Сэм — женщина за 40, которая переживает потерю сестры и кризис среднего возраста. Но, несмотря на довольно грустный синопсис, сериал наполнен иронией и жизнеутверждающими моментами.

Нашими глазами

Рейтинг IMDb: 8,1

Жанр: комедия, драма Забавные и трогательные приключения троих соседей по комнате, у каждого из которых расстройство аутистического спектра. Главные герои пытаются жить обычной жизнью, но даже самые простые вещи даются им с трудом. Однако унывать — это не про наших ребят.

Пять дней после катастрофы

Рейтинг IMDb: 8,2

Жанр: драма Сериал с Верой Фармигой в главной роли переносит нас в городскую больницу, врачи которой столкнулись с непредвиденной ситуацией. История держит в напряжении каждую секунду, и с каждой новой серией ситуация только накаляется.

Миротворец

Рейтинг IMDb: 8,3

Жанр: боевик, приключения, комедия Действия сериала разворачиваются после событий ленты «Отряд самоубийц» 2021 года. Нам показывают, как Кристофер Смит, он же суперзлодей по прозвищу Миротворец, возвращается к своей привычной и весьма своеобразной жизни.

Медведь

Рейтинг IMDb: 8,5

Жанр: драма Летний хит с Джереми Алленом Уайтом в главной роли получил восторженные отзывы критиков. Актер исполнил роль крутого шеф-повара, которому после трагических событий пришлось вернуться домой, чтобы спасти семейный бизнес — простую закусочную. Проблема в том, что в придачу к заведению ему достаются куча долгов и никудышняя команда.

Предложение

Рейтинг IMDb: 8,7

Жанр: биография, драма Сериал переносит нас в конец 60-х и в легкой манере повествует о том, как создавалась драма «Крестный отец». История основана на рассказах продюсера легендарного фильма Альберта Радди.