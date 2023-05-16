12 вещей, которые в фильмах встречаются направо и налево, но вот в реальности с этим куда сложнее

Кинематографисты часто злоупотребляют определенными сценами, повторяя их из раза в раз в фильмах. Однако попытки повторить в жизни некоторые особо запоминающиеся моменты из кино не всегда заканчиваются удачно. Например, поцелуи под проливным дождем могут привести к простуде, а идеализированные персонажи, которые находят время абсолютно на все, могут вызвать у зрителя, пытающегося следовать их примеру, чувство неполноценности.

Поцелуй под дождем

Объяснение в любви под проливным дождем уже давно стало классикой романтического кино. Это, безусловно, выглядит красиво, но на практике такой поступок может привести к неприятным последствиям. В реальной жизни в непогоду люди защищают себя капюшонами и зонтами, иначе холодная вода будет заливаться за воротник, одежда промокнет и волшебный момент может быть навсегда испорчен.

Героя ничто не может серьезно ранить

В боевиках часто показывают сцены, где главный герой в одиночку выступает против злодеев. И неважно, как сильно ему достается, — он всегда очень быстро восстанавливается и продолжает свой путь. В реальной же жизни после таких стычек человеку потребовалась бы медицинская помощь и длительный постельный режим.

Трудоголики находят время на все

Голливуд часто показывает нам героев, которые начинают работать уже в 7 утра и продолжают до полуночи: участвуют во встречах, заключают сделки и подписывают договоры. На экране они всегда выглядят свежими и бодрыми, словно только что проснулись. Например, Харви Спектр из сериала «Форс-мажоры» (2011–2019) находит время на утреннюю пробежку или тренировку, несмотря на напряженный график работы. Получается, что для этого ему нужно было бы каждый день вставать не позже 5 утра. Но, несмотря на такой сумасшедший график, на лице мужчины нет никаких признаков усталости.

Объяснение у трапа самолета

Объяснение в аэропорту — это еще одно клише романтических фильмов. В таких сюжетах один из героев отправляется в путь, а другой, понимая, что не может просто так отпустить его, бросается следом. Он спешно покупает билет, находит возлюбленного и открывает ему свои чувства. Наконец они покидают аэропорт вместе. Однако на самом деле службы безопасности аэропорта не играют в романтику. Если вы пытаетесь купить билет в последний момент, приезжаете без багажа, проходите регистрацию и паспортный контроль, а затем отказываетесь лететь, это может вызвать вопросы у охраны. Хотя, по сути, в таких действиях нет ничего незаконного.

Поиск информации всегда успешен

Даже если персонажи фильма ищут в интернете или книжном магазине что-то необычное, они всегда получают все ответы за пару кликов. Например, когда Белла («Сумерки») заподозрила, что Эдвард — не простой человек, она быстро нашла информацию в интернете. А сборник легенд об оборотнях очень кстати оказался в местной букинистической лавке.

Сделать татуировку — быстро и просто

Несомненно, сделать татуировку — не сложная задача. Иногда даже не требуется выбирать эскиз заранее. Однако персонажи в фильмах и сериалах порой слишком легкомысленно относятся к такому важному решению. Например, в «Друзьях» (1994–2004) или «Дивергенте» (2014) тату-мастера не предупреждают клиенток о возможных последствиях, связанных с горячим душем, не накладывают специальную защитную пленку и не рекомендуют необходимые мази для заживления. Героини без всякого раздумья делают татуировки и продолжают свои повседневные дела, будь то купание в джакузи или интенсивные тренировки. В реальности, конечно, всего этого стоит избегать.

Помогает случайная зацепка

В детективных сериалах, таких как «Касл» (2009–2016) и «Элементарно» (2012–2019), главные герои, решая криминальные загадки, обычно находят ключ к разгадке в незначительных предметах, принадлежащих жертве или подозреваемому. Это может быть поздравительная записка на книге, открытка, оставленная в кармане, или даже чек. Однако в реальной жизни каждый человек окружен кучей мелочей, которые имеют значение только для него самого, например книга с личной подписью, праздничная открытка от друзей или чек на покупку бутылки воды и бананов. Поиск ответа среди этих вещей может занять целую вечность.

Обаятельный человек уговорит купить что угодно

Эксперт по продажам способен убедить в кино в чем угодно. Немного юмора — и клиент, который пришел в автосалон за минивэном для семьи, уже готов купить дорогой и яркий спортивный автомобиль. Кажется, у него бесконечно много денег и любая роскошь ему по карману, а между ним и престижным товаром стоит только привлекательный молодой человек в костюме. В реальности большинство людей осторожно относятся к крупным покупкам. Даже если в душе они хотят вернуться из магазина домой на крутом автомобиле, ограниченный бюджет может помешать им совершить такую импульсивную покупку.

Грубого чудака все равно полюбят

В некоторых фильмах и телесериалах есть персонажи, которые добавляют искры своей эксцентричностью. Например, в сериале «Теория Большого взрыва» (2007–2019) таким героем является Шелдон Купер, а в «Бруклин 9-9» (2013–2021) — Джина Линетти. Они могут быть несносными, часто проявлять эгоизм и даже грубость. Но близкие любят их и терпят, даже несмотря на их странное поведение. А вот в реальной жизни мало кто будет готов мириться с этим и называть эксцентричного грубияна своим другом.

Туалет используется как угодно, но не по назначению

Герои фильмов никогда не оказываются в неловких ситуациях, когда им нужно посетить уборную во время ответственного момента. Несмотря на это, персонажи часто заглядывают в туалет, но совсем по другим поводам: чтобы поплакать, немного передохнуть от толпы, подслушать чьи-то разговоры, а иногда — чтобы встретиться там с супергероем. Конечно, в реальной жизни эти помещения используются в первую очередь по своему прямому назначению.

Мужская и женская дружба всегда выливается в романтику

Если в романтической комедии мужчина и женщина всего лишь друзья или напарники, то, вероятно, к концу истории они станут парой. Однако в реальной жизни люди могут так и остаться хорошими друзьями и проводить вместе годы, не чувствуя никакого сильного романтического притяжения.

Герои принимают ванну с пеной в любое время суток

Банные процедуры в кино всегда выглядят необыкновенно романтично: горы снежно-белой пены, свечи, мыльные пузыри в воздухе. Неудивительно, что первое, что мы вспоминаем, думая о ванне, — это сцена с Вивьен в фильме «Красотка». В кино это всегда просто: не нужно ждать, пока наберется вода в огромное джакузи, а пена точно будет пышная и идеально плотной консистенции. Даже Гарри Поттер, пытаясь выполнить задание к «Турниру Трех Волшебников», не избежал пенного великолепия.

Хотя в действительности пышный и плотный слой пены в сценах с ванной нужен кинематографистам не только ради красоты и зависти зрителей, а чтобы соблюсти правила приличия в кадре.