14 доказательств того, что киношники слабо представляют себе, как живут люди за пределами съемочной площадки
Киношники часто пренебрегают точностью в угоду зрелищности, особенно в отношении различных профессий. Мы, зрители, конечно, понимаем, что никто не захочет смотреть на ежедневную производственную рутину, но стоит крепко подумать, прежде чем очаровываться какой-либо профессией, всего лишь увидев ее в кино.
- Горничные и официантки
При взгляде на их одежду в кино складывается ощущение, что начальству все равно, как они выглядят на работе и во что одеты. Кто-то забивает на униформу, другие выносят еду и убирают со столиков с распущенными волосами, что крайне не рекомендуется. Не говоря уже о том, что в любой момент они могут отпустить язвительную шутку в разговоре с клиентом или крикнуть своему коллеге: «Срочно подмени меня!» и сорваться со смены по любой причине. И кажется, из всех только героиня Дженнифер Лопес в фильме «Госпожа горничная» действительно дорожит работой: она носит аккуратную униформу, избегает броских аксессуаров и убирает волосы в хвостик.
- Фрилансеры
На экране эти люди зарабатывают деньги только в свободное время. Они никому ничего не должны и могут себе позволить роскошь делать что хотят. По всей видимости, бизнесмены из онлайн-рекламы, которые щедро предлагают бесплатное обучение и огромные гонорары, черпают вдохновение из таких образов. Потому что реальные фрилансеры знают, что такое конкуренция, дедлайны и непорядочные заказчики.
- Разнорабочие
По фильмам может показаться, что это довольно непыльная работа: инструменты всегда новые и даже для сложных задач не нужно ничего, кроме молотка и нескольких ключей. Рабочие места, даже на стройке, остаются чистыми. Конечно, было бы здорово, если бы настоящим рабочим так же было легко и комфортно работать, но, к сожалению, в реальности все не так радужно.
- Лаборанты
Для создания ощущения, что это сложная работа, реквизиторы используют простой трюк: они украшают сцену различными микроскопами и сосудами. Последние никогда не подписаны, и определять, где и какое вещество, по всей видимости, лаборантам приходится на вкус и запах. В реальных лабораториях такого хаоса нет. Однако такие детали помогают зрителю погрузиться в атмосферу научного исследования и поверить в реалистичность происходящего на экране.
- Музыканты
Для передачи эмоционального настроя в музыке барабанщики могут играть с таким напряжением, словно пытаются пробить дыру в барабане, хотя для успешной игры им необходимо оставаться расслабленными. Музыканты, играющие на скрипке или виолончели, зачастую даже неправильно держат в руках инструмент.
- Работники архива
В фильмах про будущее человечество создает летающие машины, неотличимых от человека роботов и архивы, в которых можно блуждать неделями. Судя по всему, прогресс свернул куда-то не туда, потому что сегодня люди стараются все оцифровывать.
- Танцоры
Обычно сцены с танцующими парами впечатляют зрителей, однако часто создатели фильмов игнорируют технические детали, что вызывает нервный тик у профессиональных танцоров. Например, при исполнении вальса у мужчины рука часто оказывается на талии партнерши, а не на ее лопатках.
- Психиатры, психологи и психотерапевты
В кино между ними постоянно происходит путаница либо кто-то один может выполнять функции сразу трех. На самом деле разница большая. Психолог, в отличие от остальных, не врач. Он помогает людям найти выход из проблемных ситуаций. Психиатры выписывают препараты и не проводят долгих бесед с пациентами. Психотерапевты работают с депрессиями, маниями и другими заболеваниями, но могут иметь дополнительные квалификации и выполнять также функции психолога и психиатра.
- Сварщики и резчики по металлу
В кинематографе встречаются сцены, в которых женщины с распущенными волосами занимаются опасной работой, хотя в реальности их локоны давно бы подпалились. Также наивно думать, что излюбленным кинотрюком с небольшой горелкой можно легко открыть сейф: процесс может занять много времени, а комната будет наполнена дымом настолько, что героям будет трудно дышать.
- Журналисты
В кино порой не ощущается разницы: на экране перед нами полицейский, частный детектив или журналист. В фильмах работники медиа раскрывают сложнейшие преступления и нередко оказываются в крайне опасных ситуациях. Однако на самом деле их работа выглядит более скучной: встречи с людьми, переписка с государственными органами и так далее.
- Психолингвисты
Существует известный киномиф, будто они могут распознавать лжецов по поведению. Но на самом деле единственный надежный способ определить, что человек врет, заключается не в наблюдении за его глазами, руками и уровнем потливости. Все значительно проще: необходимо просто знать правду. Если вы ее не знаете, то шанс вычислить лгуна — примерно 53 %, что немногим лучше подбрасывания монетки. Так что в жизни обманщики часто безнаказанно дурят всем головы.
- Шахматисты
Почти невозможно для опытного игрока поставить мат своему сопернику за несколько шагов, однако кинематографисты все еще придумывают персонажей-гениев, способных на это. В реальности, даже если профессиональный уровень шахматистов сильно различается, игра будет долгой и напряженной, с нападением со стороны более опытного игрока и обороной со стороны менее опытного. Нет мгновенных матов, ставящихся за один гениальный ход.
- Медицинский персонал
Все работники больниц в кино не прочь покатать пациента на каталке, хотя в реальности этим занимаются специальные люди. Вокруг больного вечно толпится куча людей: врачи, медсестры, уборщики и другие. Однако в реальной жизни такое количество людей вокруг больного может быть неудобным, примерно так же, как неудобно катить тележку с продуктами в несколько рук. Кроме того, больницы в фильмах обычно изображаются нереалистично: кардиомониторы и кислородные маски — спутники всех пациентов. К слову, если на ЭКГ у пациента прямая полоса (асистолия), то дефибрилляторы не помогут, хотя киногерои не оставляют попыток. В таком случае применяется массаж сердца или укол адреналина.
- Писатели
В киноиндустрии укоренился стереотип писателя-трудоголика, который заваливает кабинет своими записями и пьет кофе без остановки. При этом люди этой профессии имеют большое количество поклонников, хотя и несколько асоциальны. В реальности же это обычные люди, которые могут обладать любым характером и вести любой образ жизни, зачастую более скучный и менее романтичный. Однако именно стереотипные образы продолжают пользоваться популярностью среди зрителей.
Мы, зрители, уже устали закатывать глаза оттого, что киногерои никогда не потеют и не краснеют, обходятся без зубной пасты и совсем невосприимчивы к холоду. Поэтому, когда на экране снова происходят все эти вещи, которые не имеют никакого отношения к реальности, нам остается только тяжело вздохнуть и смириться.
AdMe/Кино/14 доказательств того, что киношники слабо представляют себе, как живут люди за пределами съемочной площадки
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