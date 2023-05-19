14 доказательств того, что киношники слабо представляют себе, как живут люди за пределами съемочной площадки

Киношники часто пренебрегают точностью в угоду зрелищности, особенно в отношении различных профессий. Мы, зрители, конечно, понимаем, что никто не захочет смотреть на ежедневную производственную рутину, но стоит крепко подумать, прежде чем очаровываться какой-либо профессией, всего лишь увидев ее в кино.

Мы, зрители, уже устали закатывать глаза оттого, что киногерои никогда не потеют и не краснеют, обходятся без зубной пасты и совсем невосприимчивы к холоду. Поэтому, когда на экране снова происходят все эти вещи, которые не имеют никакого отношения к реальности, нам остается только тяжело вздохнуть и смириться.