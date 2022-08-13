15 известных женщин, которые не боятся стареть естественно
Несмотря на то, что спрос на пластические операции растет, некоторые звезды продолжают отдавать предпочтение естественной красоте. Даже работая в киноиндустрии, где внешность играет большое значение, многие знаменитые актрисы не скрывают свои морщины и седые волосы.
ADME не смог пройти мимо кинодив, которые принимают свой возраст и отказываются от услуг хирургов.
1. Айшвария Рай
2. Джессика Альба
3. Нив Кэмпбелл
4. Вайнона Райдер
5. Хилари Дафф
6. Дженнифер Тилли
7. Кейли Куоко
8. Риз Уизерспун
9. Лора Дерн
10. Кили Броснан
11. Коби Смолдерс
12. Селин Дион
13. Кэти Бэйтс
14. Эмилия Кларк
15. Эллен Помпео
На ваш взгляд, кто из знаменитостей стареет более изящно? Заметили ли вы сильные изменения в своей внешности за последние годы? Будем рады видеть ваши фото в комментариях.
Фото на превью East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
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