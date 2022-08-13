15 известных женщин, которые не боятся стареть естественно

Несмотря на то, что спрос на пластические операции растет, некоторые звезды продолжают отдавать предпочтение естественной красоте. Даже работая в киноиндустрии, где внешность играет большое значение, многие знаменитые актрисы не скрывают свои морщины и седые волосы.

ADME не смог пройти мимо кинодив, которые принимают свой возраст и отказываются от услуг хирургов.

1. Айшвария Рай

2. Джессика Альба

Jano / starmaxinc.com / East News , Invision / Invision / East News

3. Нив Кэмпбелл

© Scream / Dimension Films and co-producer , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

4. Вайнона Райдер

KENNELL KRISTA / SIPA / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

5. Хилари Дафф

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , Stars Image Bank / KCS / East News

6. Дженнифер Тилли

0000554 / Reporter / East News

7. Кейли Куоко

Galaxy / starmaxinc.com / East News

8. Риз Уизерспун

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , Invision / Invision / East News

9. Лора Дерн

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , Invision / Associated Press / East News

10. Кили Броснан

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

11. Коби Смолдерс

AP / East News

12. Селин Дион

13. Кэти Бэйтс

Buena Vista Pictures / Courtesy Everett Collection / Everett Collect / East News , Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

14. Эмилия Кларк

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

15. Эллен Помпео

East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

На ваш взгляд, кто из знаменитостей стареет более изящно? Заметили ли вы сильные изменения в своей внешности за последние годы? Будем рады видеть ваши фото в комментариях.