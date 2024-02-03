16 актеров из «Великолепного века», которых трудно распознать в других ролях
Сериал «Великолепный век» стал настоящим явлением. Многие до дыр засматривали любимые моменты и цитировали понравившихся героинь. Актеры приобрели мировую славу, и их теперь часто даже не по именам называют, а говорят примерно так: «А, это же Хюррем в новом фильме снялась!» Но застрять в одном амплуа не очень приятно для любого актера, поэтому давайте посмотрим на них в других образах.
Мерьем Узерли (Хюррем) — «Великолепный век» / «Улей»
Халит Эргенч (Сулейман) — «Великолепный век» / «Тысяча и одна ночь»
Сельма Эргеч (Хатидже) — «Великолепный век» / «Девушка за стеклом»
Нур Феттахоглу (Махидевран) — «Великолепный век» / «Дети сестер»
Нихан Бююкаач (Гюльшах) — «Великолепный век» / «Имя любовь»
Мехмет Гюнсюр (Мустафа) — «Великолепный век» / «Фи, Чи, Пи»
Селен Озтюрк (Гюльфем) — «Великолепный век» / «Азизе»
Толга Сарыташ (Джихангир) — «Великолепный век» / «Отец»
Дениз Чакыр (Шах-и-Хубан) — «Великолепный век» / «На самом деле вы свободны»
Небахат Чехре (Айше Хафса) — «Великолепный век» / «Враг в моем доме»
Бурак Озчивит (Малкочоглу) — «Великолепный век» / «Черная любовь»
Бурджу Озберк (Хуриджихан) — «Великолепный век» / «Душа не слышит»
Мерве Болугур (Нурбану) — «Великолепный век» / «Буря внутри меня»
Энгин Озтюрк (Селим) — «Великолепный век» / «Тайна матери»
Мелике Ипек Ялова (Изабелла) — «Великолепный век» / «Невиновный подсудимый»
Джансу Дере «Великолепный век» / «Неверный»
Вот что у нас есть еще: 9 фактов о сериале «Великолепный век», которые могли не знать даже те, кто засмотрел его до дыр.
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