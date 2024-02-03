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16 актеров из «Великолепного века», которых трудно распознать в других ролях

Кино
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Сериал «Великолепный век» стал настоящим явлением. Многие до дыр засматривали любимые моменты и цитировали понравившихся героинь. Актеры приобрели мировую славу, и их теперь часто даже не по именам называют, а говорят примерно так: «А, это же Хюррем в новом фильме снялась!» Но застрять в одном амплуа не очень приятно для любого актера, поэтому давайте посмотрим на них в других образах.

Мерьем Узерли (Хюррем) — «Великолепный век» / «Улей»

Халит Эргенч (Сулейман) — «Великолепный век» / «Тысяча и одна ночь»

Сельма Эргеч (Хатидже) — «Великолепный век» / «Девушка за стеклом»

Нур Феттахоглу (Махидевран) — «Великолепный век» / «Дети сестер»

Нихан Бююкаач (Гюльшах) — «Великолепный век» / «Имя любовь»

Мехмет Гюнсюр (Мустафа) — «Великолепный век» / «Фи, Чи, Пи»

Селен Озтюрк (Гюльфем) — «Великолепный век» / «Азизе»

Толга Сарыташ (Джихангир) — «Великолепный век» / «Отец»

Дениз Чакыр (Шах-и-Хубан) — «Великолепный век» / «На самом деле вы свободны»

Небахат Чехре (Айше Хафса) — «Великолепный век» / «Враг в моем доме»

Бурак Озчивит (Малкочоглу) — «Великолепный век» / «Черная любовь»

Бурджу Озберк (Хуриджихан) — «Великолепный век» / «Душа не слышит»

Мерве Болугур (Нурбану) — «Великолепный век» / «Буря внутри меня»

Энгин Озтюрк (Селим) — «Великолепный век» / «Тайна матери»

Мелике Ипек Ялова (Изабелла) — «Великолепный век» / «Невиновный подсудимый»

Джансу Дере «Великолепный век» / «Неверный»

Вот что у нас есть еще: 9 фактов о сериале «Великолепный век», которые могли не знать даже те, кто засмотрел его до дыр.

Фото на превью Muhteşem Yüzyıl / Tims Productions and co-producers, Içimdeki Firtina / Aslan Film and co-producers, Muhteşem Yüzyıl / Tims Productions and co-producers, Camdaki Kiz / Kanal D and co-producers
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AdMe/Кино/16 актеров из «Великолепного века», которых трудно распознать в других ролях
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