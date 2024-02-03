16 актеров из «Великолепного века», которых трудно распознать в других ролях

Сериал «Великолепный век» стал настоящим явлением. Многие до дыр засматривали любимые моменты и цитировали понравившихся героинь. Актеры приобрели мировую славу, и их теперь часто даже не по именам называют, а говорят примерно так: «А, это же Хюррем в новом фильме снялась!» Но застрять в одном амплуа не очень приятно для любого актера, поэтому давайте посмотрим на них в других образах.