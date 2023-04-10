16 доказательств того, что у популярных мультфильмов может быть второе, более глубокое, дно

Создатели анимационных фильмов иногда любят подшутить и спрятать деталь или отсылку, которую заметит только самый внимательный зритель. А мы даже и не догадываемся, пока не пересмотрим мультфильм дважды.

Хей-Хей из «Моаны» — не просто петух, а настоящий полубог

Во-первых, петух не стареет: Хей-Хей совсем не меняется со времен младенчества Моаны. Во-вторых, он ее никогда не оставляет. Конечно, петух глуповат, но у него есть главная миссия: быть всегда рядом с девушкой и защищать ее. А еще Хей-Хей выживает в невероятно опасных ситуациях. Петух также может вообще не есть, если его не кормят насильно, что намекает на его магические особенности.

В мультфильме «Принцесса и лягушка» есть сцена, где женщина вытряхивает ковер. Он очень напоминает ковер-самолет из «Аладдина»

Надпись «A113» в «Суперсемейке-2» появляется дважды: один раз — на поезде, а затем — на афише кинотеатра

A113 — это номер аудитории в Калифорнийском институте искусств, в которой учились многие аниматоры Pixar.

В «„Пиноккио“ Гильермо дель Торо» прическа графа Вольпе напоминает уши лисы, а его имя переводится c итальянского как «лис»

Сначала граф Вольпе показан как джентльмен, излучающий доброту к своим работникам и Пиноккио. Но на самом деле он хитрый и коварный злодей-манипулятор, прямо как настоящий лис. Вольпе пойдет на все, чтобы получить свои денежки.

Одежда Райли в «Головоломке» показывает эмоциональное состояние девочки

Цветная футболка в начале мультфильма символизирует целый спектр эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. После переезда Райли носит желтую куртку: девочка хочет добавить радости в свою жизнь и подавляет другие чувства. Позже она надевает черный свитер, чтобы скрыть все эмоции.

На самом деле Немо — это плод воображения отца

Согласно популярной теории, распространенной в интернете, Немо не существует. В начале «В поисках Немо» рыба-клоун Марлин видит, как вся его семья погибает. Отцу сложно принять утрату, и он придумывает, что одна икринка выжила. Кроме того, слово nemo на латыни означает «никто».

Известный аниматор Макс Флейшер создал Бетти Буп в 1930-х годах. Сначала он задумал ее как поющую и говорящую французскую собаку с длинными ушами

Но позже аниматор превратил персонажа в женщину. Предполагалось, что певица Хелен Кейн, известная своим кокетством и игривой натурой, вдохновила его на создание очаровательной Бетти Буп. Девушка появляется во многих кинокартинах. Один из примеров — это эпизодическая роль в фильме «Кто подставил кролика Роджера», где Бетти изобразили в традиционных черно-белых тонах.

В мультфильме «Энканто» изумрудно-зеленый был выбран в качестве основного цвета для Бруно не просто так

В Колумбии считается, что изумруды наделяют людей способностью предсказывать будущее. Бруно, изгнанный дядя главной героини Мирабель, носит изумрудно-зеленое пончо, а его видения показаны в том же цвете. Интересно, что имя Бруно созвучно с испанским словом brujo, которое переводится как «колдун».

Превращение главной героини «Я краснею» в гигантскую красную панду — метафора взросления

Это происходит каждый раз, когда Мэй нервничает или волнуется. Режиссер Доми Ши говорит: «Всем нам было по 13 лет, и мы чувствовали, что превращаемся в какого-то дикого и волосатого зверя». Идея мультфильма — показать процесс созревания и то, насколько важно принимать себя и свои эмоции. А еще, когда Мэй удивляется, находясь в форме животного, она инстинктивно поднимает лапы над головой. Это реальное поведение красной панды в момент опасности.

В анимационном фильме «Душа» первой душе присвоен номер 108 210 121 415

Цифра согласуется с данными справочного бюро по народонаселению на тот период. Когда был выпущен мультфильм, за время существования человечества на Земле родилось чуть больше 108 миллиардов людей.

В начальных сценах «ВАЛЛ-И» показаны ветряные турбины и атомные электростанции, заваленные мусором. А в конце у Люксо-младшего перегорает лампочка

Дело в том, что человечество так и не перешло на чистую энергию. Земля стала непригодна для жизни, потому что люди не заботились об окружающей среде. После титров ВАЛЛ-И заменяет лампочку Люксо-младшего на светодиодную, экологически безвредную, тем самым намекая на то, что у зрителей все еще есть шанс предотвратить катастрофу.

Живодэра (Скиннера) в мультфильме «Рататуй» назвали в честь поведенческого психолога Б. Ф. Скиннера, известного своими экспериментами с крысами

В мульфильме «Подводная братва» у главного злодея — акулы Дона Лино, озвученного Робертом Де Ниро, — такая же родинка на правой щеке, как и у самого актера

Между первой и финальной битвами в мультфильме «Кот в сапогах — 2. Последнее желание» есть сходство, которое и подсказывает зрителю, кто победит

В начале мультфильма Кот безумно боится Смерти (Волка): его испуганные глаза отражаются в серпах. В конце Волк понимает, что его соперник усвоил урок, больше не боится и хочет спокойно прожить свою последнюю из 9 жизней. Победив свой страх, Кот выигрывает битву.

Осел из «Шрека» не такой простой персонаж

Нам не говорят о происхождения Осла в мультфильме. Но если ссылаться на известные сказки, то о говорящем осле писали братья Гримм. В их истории «Ослик» королева и король мечтают о наследнике, но у них рождается осел. Несмотря на его внешний вид, он учится говорить, обучен манерам, любит музыку и очень напоминает нам Осла из «Шрека». Вывод: Осел — не настоящий осел, а человек в ослиной шкуре. Еще одна теория говорит, что Осел — это один из похищенных мальчиков из «Пиноккио», который превратился в осла на Острове Развлечений.

В мультфильме «Кунг-фу панда» По стал избранным потому, что панды редко получают травмы