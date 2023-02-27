17 человек, которые жили себе потихоньку, а в один прекрасный день нос к носу столкнулись со звездой

Звезды только кажутся нам недосягаемыми. На самом деле они, как и мы, ходят в кафе, магазины и спортзалы, и шанс встретить знаменитость там, где меньше всего ожидаешь — скажем, за соседним столиком в ресторане, — не так уж и мал. В сегодняшней статье мы собрали истории счастливчиков, которые не думали не гадали, а звезда раз — и оказалась на расстоянии вытянутой руки.