17 человек, которые жили себе потихоньку, а в один прекрасный день нос к носу столкнулись со звездой
Звезды только кажутся нам недосягаемыми. На самом деле они, как и мы, ходят в кафе, магазины и спортзалы, и шанс встретить знаменитость там, где меньше всего ожидаешь — скажем, за соседним столиком в ресторане, — не так уж и мал. В сегодняшней статье мы собрали истории счастливчиков, которые не думали не гадали, а звезда раз — и оказалась на расстоянии вытянутой руки.
- Много лет назад моя подруга ходила на пробный показ «Криминального чтива». Выйдя из зала, она наткнулась на улице на мужчину, который спрашивал у людей, понравился ли им фильм. Подруга его узнала — он играл в нем эпизодическую роль — и подошла сказать, что он очень талантливый актер и когда-нибудь точно добьется успеха. Мужчина поблагодарил ее за добрые слова, а через несколько секунд к нему кто-то подошел и сказал, что это лучший фильм, который он когда-либо снимал. Вот так до моей подруги дошло, что перед ней был Квентин Тарантино. © HerpingtonDerpDerp / Reddit
- Муж как-то сидел в баре, бургер ел. Рядом с ним присел мужик, они с моим разговорились. Тот мужик уходит, муж идет платить за свой бургер, а бармен говорит, что за него заплатил тот человек, с которым он разговаривал. «Ты вообще знаешь, с кем ты там болтал?» — спросил бармен. Муж ответил, что понятия не имеет. А это был Чак Норрис, и заведение было его. © diskebbin / Reddit
- Я работал продавцом в книжном, а рядом была кофейня, куда меня периодически звали, если у них был аврал и нужно было помочь. Однажды туда пришел Алан Рикман. Не помню, что он заказал, но я написал на его стаканчике: «Ганс Грубер» (так звали героя, которого актер сыграл в «Крепком орешке». — Прим. ADME), а он, когда это заметил, тихонько улыбнулся. © zeromig / Reddit
- Папа переехал в Норвегию в конце 70-х. Поселился в хорошем районе, но квартира была так себе, поэтому вечерами он всегда гулял, чтобы там не сидеть. И вот во время своих прогулок он периодически встречал дедулю, выгуливающего собаку. Иногда они разговаривали: о собаке, о погоде, да о чем угодно. О том, что этот старик — король Норвегии, мой отец узнал гораздо позже. © RightWhenWrong / Reddit
- Брат моего бывшего с девушкой ехали как-то в лифте с высоченным парнем. Девушка пялилась на него несколько секунд, а затем ляпнула: «Офигеть, ну ты и высокий, тебе бы баскетболистом быть!» Парень такой: «Да, я это часто слышу» — и вышел на своем этаже. Короче, с ними ехал Майкл Джордан. © ugotamesij / Reddit
- Жена водила сына в зоопарк, и он хотел, чтобы она читала каждую табличку на вольерах рептилий. Когда она на мгновение отвлеклась, сын попросил ближайшую незнакомку прочитать ему табличку. Супруга обернулась и увидела, как ему с улыбкой зачитывает текст Скарлетт Йоханссон. © mojomann128 / Reddit
- Моя мама накричала на Пирса Броснана. Они с папой отдыхали на горнолыжном курорте и решили перекусить. Стоит мама в очереди, и вот только она собралась сделать заказ, как какой-то мужик попытался протиснуться перед ней. А она как гаркнет, чтобы шел в конец очереди, как все нормальные люди. Возвращается с подносом еды к папе, а папа вообще в шоке сидит. Ты, говорит, знаешь, кто это был? «Нет», — отвечает. «Это был Пирс Броснан! Ты только что наорала на Джеймса Бонда!» © XANA12345 / Reddit
- А я виделся с Дженнифер Лоуренс в 2008 году. Мы познакомились на занятиях йогой, и я знать не знал, кто она такая. Мне показалось, что она очень милая, у нас завязался разговор. Потом она подвезла меня до дома после занятий, я даже попросил ее номер, и мы встретились еще пару раз. Я потерял с ней связь через пару месяцев после того, как ее карьера пошла в гору, но всегда приятно видеть ее в кино. © Dodi Zaku / Quora
- В 2002 году мне было 10 лет. Мама впервые отвела меня в зоопарк. Капал дождь, поэтому зоопарк был почти пустым: никого не было, кроме еще одной женщины с 3 детьми. Мама разговорилась с ней, ну а я присоединился к ребятам, и мы вместе смотрели на всякую живность. А когда все разошлись, мама сказала, что пацан по имени Дэниел, с которым мы общались, играл Гарри Поттера в фильме, вышедшем в прошлом году. То-то он мне знакомым показался! © Syntactic_Acrobatics / Reddit
- Однажды я встретила Рассела Кроу. Он остановился в одном крутом отеле, а я там в фойе пела и играла на рояле. Сижу играю, как вдруг мне анонимно дарят бутылку дорогого игристого. При этом краем глаза вижу, как Рассел Кроу идет мимо. Ну я подбегаю к нему и прошу подписать мне буклет отеля, а он спрашивает: «Ну что, тебе понравился напиток?» Божечки, подарок-то был от него! И добавил еще, что мои песни ему понравились, а потом чмокнул в щеку и ушел к лифту. Я была в шоке! Никогда этого не забуду! © Lee J. Collier / Quora
- Мой папа встретил Робина Уильямса в лифте. Они молча проехали несколько этажей, а когда лифт остановился, внутрь вбежала группа фанатов и давай делать фотки с Робином. Папа сказал, что актер был крайне любезен и фотографировался со всеми желающими. В общем, двери закрылись, лифт поехал дальше. Отец спросил: «Интересно, вот это все когда-нибудь выйдет из моды?» А Робин улыбнулся и ответил: «Не-а. Никогда». Папа вышел на своем этаже, они кивнули друг другу, и все. © skitch885 / Reddit
- Когда я работал в медклинике, массажист рассказывал. Звонит ему как-то вечером коллега-массажистка, говорит, халтурка есть: нужно съездить в гостиницу и сделать массаж каким-то богатым иностранцам. Платят хорошо. Я, говорит, отказался: день был очень насыщенным, клиентов и так много. На следующий день он у коллеги спрашивает, мол, нашла ли кого. А она ему: «Все знакомые массажисты тоже пошли в отказ, пришлось самой ехать. Приезжаю, там трое дядек. Делаю массаж. Заплатили хорошо, да еще билеты на свой концерт давали, но я не взяла». Он спрашивает: «А что за музыканты-то?» «Да фиг их знает, — отвечает она. — Там вроде „Депеше Моде“ было написано». © Ikarius / Pikabu
- Я встретила Майкла Джексона, когда мне был 21 год, в 1996 году. Работала администратором в очень дорогом ресторане, куда он пришел однажды вечером. Он был с ног до головы одет в красное, в шляпе, с маской на лице. Я немедленно отвела его в частный зал для знаменитостей и позвала официанта, чтобы тот принес ему несколько меню. Не хотелось его беспокоить, зная, что ему постоянно досаждают поклонники. Но когда я уже уходила, он меня подозвал. Спросил, как зовут, завел светскую беседу... Большинство звезд и взглядом не удостоили бы персонал, но он был очень любезен. И прежде чем покинуть ресторан, остановился возле меня и еще раз поблагодарил. © Vinati Singh / Quora
- Я работаю в магазине товаров для активного отдыха в городе, куда приезжают скалолазы со всей страны. К нам в магазин как-то заглянул Джаред Лето. Сперва он попался моему коллеге, и его окружила кучка покупателей, так что он был на взводе. А я подошел к нему и стал вести себя так, словно вообще не знаю, кто он такой. Я говорил с ним, как с любым другим клиентом, даже порой прерываясь, чтобы ответить на вопросы других покупателей. И знаете, минут через 5 он расслабился и перестал нервничать, все братишкой меня называл. Ходили мы с ним по магазину где-то полчаса. Знаете, похоже, он всего-то хотел, чтобы с ним обращались как с обычным человеком. © nryan777 / Reddit
- В спортзале как-то разогревалась на беговой дорожке. Вижу, соседнюю дорожку занял какой-то здоровяк и осматривает свежую татуировку на руке. Я его спрашиваю, мол, болит? А рука у него правда покраснела и немного опухла. Он сказал, что эта татуировка болит сильнее, чем все предыдущие. Мы поболтали немного о татуировках, потом подошла моя тренер. Замечаю, что ведет она себя странно, будто кокетничает. Мы отошли, и она спрашивает, в курсе ли я, кто это был. «Нет, — говорю, — просто какой-то мужик с татуировкой». Она на меня вытаращилась: «Это ж Скала!» Короче, она объяснила, что это Дуэйн Джонсон, суперзвезда рестлинга, и все знают, кто он такой. Кроме меня. А я никогда о нем не слышала. Правда, это было до того, как он начал сниматься в кино. © Kelly Alblinger / Quora
- Не уверен, что это считается, но расскажу. В свои 15 лет я сильно увлекся онлайн-игрой под названием Starcraft. Сыграли мы один особенно эпичный матч, обсуждаем в игровом чате, как было весело, и вдруг один из игроков пишет: «Не знаю, важно ли это вам, но вы только что победили Бена Аффлека». Само собой, мы потребовали доказательств, а он велел подождать минутку и заглянуть на доску объявлений на его официальном сайте. В общем, он правда написал там, что только что проиграл матч в Starcraft. © gregorykay / Reddit
- Лет 20 назад я пошла на стендап Адама Сэндлера в маленьком комедийном клубе. Разумеется, я знала, кто такой Адам Сэндлер: я же билеты купила на его выступление. Мы с подругой немного опоздали и на входе столкнулись с моим бывшим коллегой. Ну я такая: «О, Дэн, как дела?» Он мне в ответ: «Да нормально все. Ты как?» Я говорю, что все у меня отлично, но мне пора бежать, а то и так уже опаздываю. Мы попрощались, заходим с подругой в клуб, и она мне: «Ты поняла вообще, кто это был?» Короче, никакой не Дэн это был. Это был сам Адам Сэндлер. Но, надо сказать, он хорошо сыграл роль моего коллеги. © mtoomtoo / Reddit
AdMe/Кино/17 человек, которые жили себе потихоньку, а в один прекрасный день нос к носу столкнулись со звездой
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