Мы решили показать, как изящно с возрастом менялись культовые актрисы

Порой следить за тем, как с годами меняется внешность актрис, не менее завораживающе, нежели смотреть фильмы с их участием. Одни с возрастом становятся будто более сдержанными, у вторых, наоборот, появляется уверенность во взгляде. У кого-то яркий образ с самого начала карьеры, а у других красота расцветает со временем.