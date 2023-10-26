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Мы решили показать, как изящно с возрастом менялись культовые актрисы

Кино
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Порой следить за тем, как с годами меняется внешность актрис, не менее завораживающе, нежели смотреть фильмы с их участием. Одни с возрастом становятся будто более сдержанными, у вторых, наоборот, появляется уверенность во взгляде. У кого-то яркий образ с самого начала карьеры, а у других красота расцветает со временем.

Мы в ADME получили настоящее эстетическое удовольствие, собирая эту статью. Теперь предлагаем насладиться и вам.

Вивьен Ли

Сигурни Уивер

Мэгги Смит

Моника Беллуччи

Джулианна Мур

Одри Хепберн

Мерил Стрип

Шэрон Стоун

Ким Бейсингер

Катрин Денев

Рита Хейворт

Хелен Миррен

Дайан Китон

Софи Лорен

Шарлотта Рэмплинг

Джейн Фонда

Вы могли бы дополнить список актрис, за изменениями которых наблюдать — одно удовольствие?

Внимание: в октябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, Studiocanal Films Ltd / Mary Evans Picture Library / East News, ALL GIRL PRODUCTION / GAYLORD FILMS / SISTERHOOD PRODUCTIONS / Album / East News
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76271315
AdMe/Кино/Мы решили показать, как изящно с возрастом менялись культовые актрисы
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