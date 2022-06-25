AdMe
AdMe

19 звезд, которые наплевали на мнение, что играть в мыльных операх стыдно, и сделали головокружительную карьеру

-1--

В некоторые сериалы вкладывают не меньший бюджет, чем в полнометражные фильмы. А на роли в них претендуют кинозвезды. Но многие зрители до сих пор несправедливо считают, что в телесериалах, особенно в формате мыльных опер, снимаются лишь посредственные актеры и актрисы. А ведь многие наши любимые звезды начинали карьеру именно с таких проектов.

Мы в ADME покопались в фильмографии голливудских талантов и отыскали среди них немало тех, кому роли в мыльных операх принесли первую известность.

Джулианна Мур — «Как вращается мир», 1985–1988

Леонардо Ди Каприо — «Санта-Барбара», 1990

Брэд Питт — «Даллас», 1987

Мег Райан — «Как вращается мир», 1982–1984

Сибилл Шеперд — «Детективное агентство „Лунный свет“», 1985–1989

Линдси Лохан — «Другой мир», 1996–1997

Робин Райт — «Санта-Барбара», 1984–1988

Джаред Лето — «Моя так называемая жизнь», 1994–1995

Аманда Сейфрид — «Как вращается мир», 1999–2001

Джош Дюамель — «Все мои дети», 1999–2001

Мишель Уильямс — «Лето наших надежд», 1998–2003

Сара Мишель Геллар — «Все мои дети», 1993–1995

Мариса Томей — «Как вращается мир», 1983–1985

Лоренс Фишберн «Одна жизнь, чтобы жить», 1973–1976

Деми Мур — «Главный госпиталь», 1982–1984

Морган Фримен — «Надежда Райан», 1979

Сьюзан Сарандон — «Разделенный мир», 1970–1971

Марго Робби — «Соседи», 2008–2011

Дженсен Эклс — «Дни нашей жизни», 1997–2000

А вы помните актеров и актрис, которые начинали карьеру с телесериалов?

Фото на превью Santa Barbara / New World Television and co-producers
-1--
AdMe/Кино/19 звезд, которые наплевали на мнение, что играть в мыльных операх стыдно, и сделали головокружительную карьеру
Поделиться этой статьёй