19 звезд, которые наплевали на мнение, что играть в мыльных операх стыдно, и сделали головокружительную карьеру
В некоторые сериалы вкладывают не меньший бюджет, чем в полнометражные фильмы. А на роли в них претендуют кинозвезды. Но многие зрители до сих пор несправедливо считают, что в телесериалах, особенно в формате мыльных опер, снимаются лишь посредственные актеры и актрисы. А ведь многие наши любимые звезды начинали карьеру именно с таких проектов.
Мы в ADME покопались в фильмографии голливудских талантов и отыскали среди них немало тех, кому роли в мыльных операх принесли первую известность.
Джулианна Мур — «Как вращается мир», 1985–1988
Леонардо Ди Каприо — «Санта-Барбара», 1990
Брэд Питт — «Даллас», 1987
Мег Райан — «Как вращается мир», 1982–1984
Сибилл Шеперд — «Детективное агентство „Лунный свет“», 1985–1989
Линдси Лохан — «Другой мир», 1996–1997
Робин Райт — «Санта-Барбара», 1984–1988
Джаред Лето — «Моя так называемая жизнь», 1994–1995
Аманда Сейфрид — «Как вращается мир», 1999–2001
Джош Дюамель — «Все мои дети», 1999–2001
Мишель Уильямс — «Лето наших надежд», 1998–2003
Сара Мишель Геллар — «Все мои дети», 1993–1995
Мариса Томей — «Как вращается мир», 1983–1985
Лоренс Фишберн — «Одна жизнь, чтобы жить», 1973–1976
Деми Мур — «Главный госпиталь», 1982–1984
Морган Фримен — «Надежда Райан», 1979
Сьюзан Сарандон — «Разделенный мир», 1970–1971
Марго Робби — «Соседи», 2008–2011
Дженсен Эклс — «Дни нашей жизни», 1997–2000
А вы помните актеров и актрис, которые начинали карьеру с телесериалов?
Фото на превью Santa Barbara / New World Television and co-producers
AdMe/Кино/19 звезд, которые наплевали на мнение, что играть в мыльных операх стыдно, и сделали головокружительную карьеру
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