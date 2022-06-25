19 звезд, которые наплевали на мнение, что играть в мыльных операх стыдно, и сделали головокружительную карьеру

В некоторые сериалы вкладывают не меньший бюджет, чем в полнометражные фильмы. А на роли в них претендуют кинозвезды. Но многие зрители до сих пор несправедливо считают, что в телесериалах, особенно в формате мыльных опер, снимаются лишь посредственные актеры и актрисы. А ведь многие наши любимые звезды начинали карьеру именно с таких проектов.