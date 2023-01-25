20 фактов о комедиях Гайдая, которые мы можем пересматривать взахлеб даже в сотый раз
30 января 2023 года Леониду Гайдаю исполнилось бы 100 лет. Этот гениальный режиссер создал немало комедий, которые и поныне вызывают смех у зрителей, а вот сам почти никогда не смеялся и даже улыбался редко. В честь такой даты мы решили собрать малоизвестные факты о том, как снимались наши любимые киноленты Гайдая.
Пес Барбос и необычный кросс
- К моменту, когда Леонид Гайдай взялся за съемки короткометражки, неудачи на профессиональном поприще были для него не редкостью. Он снял сатирическую комедию «Жених с того света», и ее раскритиковал худсовет. Снял исторический фильм «Трижды воскресший», и ленту тоже ждал провал. Тогда режиссер взял отпуск, поехал к родителям и на чердаке в кипе газет случайно обнаружил фельетон «Пес Барбос» о 3 браконьерах и об их псе. Гайдай рискнул снять по нему фильм, и тот получился настолько забавным, что его раскупило для проката больше 100 стран мира.
- До съемок в фильме Юрий Никулин, который на тот момент работал в цирке, не был лично знаком ни с кем из своих коллег: ни с Моргуновым, ни с Вициным. И лишь слышал анекдотические истории о Моргунове, ходившие в среде актеров.
- Гайдай настолько хотел видеть в своем фильме Никулина, что подстроил весь график работы так, чтобы не отвлекать актера от работы в цирке. Для съемок в фильме Никулину клеили огромные ресницы, чтобы лицо казалось глупее. А Гайдай посоветовал как можно чаще хлопать ими: так Балбес казался еще более смешным и бестолковым.
- Несколько забавных сцен так и не вошли в фильм. В одной из них режиссер лично примерил шкуру медведя. Эпизод выглядел так: троица пробегает сквозь шалаш, и Трус (Вицин) выбегает из него в одних трусах. Оборачивается, а там стоит медведь, который держит в лапах его брюки. Но настоящего медведя снимать в этой сцене было бы слишком опасно, а Гайдай, облаченный в шкуру, показался худсовету не слишком убедительным.
Операция «Ы» и другие приключения Шурика
- Изначально главного героя звали Владик. Героя Владика Арькова — неунывающего студента, попадающего в комичные ситуации, — Гайдай нашел в сценарии Мориса Слободского и Якова Костюковского «Несерьезные истории». Из самого сценария, помимо героя, осталась лишь сцена, где Владик воспитывает мрачного типа, который никак не хочет работать. А сам Владик стал Шуриком — как предполагается, в честь самого Александра Демьяненко, который просто идеально подошел на эту роль.
- В истории с Трусом, Балбесом и Бывалым по сценарию дело происходит на заснеженном складе, а на улице стоит мороз. Вот только зима тогда выдалась слякотная и дождливая. Снег решили завезти на съемочную площадку на самосвалах, однако пролежал он всего 2 часа, а потом растаял. Чтобы до конца отснять сцену, снег соорудили из ваты и нафталина — именно по ним и проехался Бывалый на своей машине.
Не может быть!
- В новелле «Свадебное происшествие» Валентина Теличкина играла невесту. Перед съемками актриса сама умоляла гримеров накрасить ее как можно красочнее: она пряталась за ярким макияжем и париком, боясь, что ей не удастся воплотить столь непохожий на нее образ.
- Михаил Светин обогатил фильм своими импровизациями. В одной из сцен он вместе с узлом купленной на распродаже у «вдовы» Анны Васильевны одежды прихватывает будильник. И когда брат Анны Васильевны спрашивает у героя Михаила, заплатил ли он за одежду, тот отвечает: «Уплатил, уплатил, не сомневайтесь», после чего ворованный будильник под мышкой у него звенит.
- Фраза пронырливого брата «Береги ее» вместе со скупой мужской слезой — это тоже идея Светина. По рассказам, Вячеслав Невинный, игравший этого самого брата, смог нормально произнести данную фразу лишь с 4-го дубля: первые 3 раза он не выдерживал и просто начинал смеяться.
- Многие сцены первой новеллы фильма, «Преступление и наказание», снимались в Астрахани, где есть река Волга, в которой водится много раков. Как-то Наталья Крачковская вернулась со съемок в гостиницу и обнаружила, что ее ванна кишит раками. Оказалось, что местным жителям стало известно о том, как сильно она их любит, и они решили ее порадовать. В результате актриса буквально объелась, а Гайдай, узнав об этом, нравоучительно изрек: «Делиться надо с друзьями!»
- В этой новелле у актрисы была сцена, где она падает на булыжную мостовую. Мало того, что это было весьма болезненно даже для пышной Крачковской, так еще и Игорь Ясулович, сыгравший ее мужа, никак не мог ее поднять. Было ли это придумано актером в качестве комедийного хода или он на самом деле не мог справиться с ее весом, актриса так и не узнала.
12 стульев
- На роль Остапа Бендера пробовались 22 актера. Просмотрев их всех, режиссер остановился на Александре Белявском, который позже сыграл друга Жени Лукашина в «Иронии судьбы, или С легким паром!». Вот только игра актера оказалась настолько блеклой на фоне неподражаемого Кисы Воробьянинова (Сергея Филиппова), что Гайдай был вынужден срочно искать замену. И в итоге остановился на кандидатуре Арчила Гомиашвили.
- «Знойной женщине» Наталье Крачковской несладко пришлось на cъемках ленты «12 стульев». 2 недели начинающая актриса бегала по лестнице, чтобы киноделы отсняли сцену погони за Бендером. А потом ей и вовсе пришлось прыгать вниз головой на крошечный матрас. Она прыгнула, все вышло удачно. Но камеру как раз в этот момент заело, и эпизод пришлось переснимать.
- Наталья Варлей могла сыграть в фильме Эллочку-людоедку, но в итоге исполнила роль простодушной Лизы, чья красота буквально завораживает Кису Воробьянинова.
Бриллиантовая рука
- С именем главного героя в «Бриллиантовой руке» тоже определились не сразу: вначале его назвали Семеном Семеновичем Павликом, потом он стал Тимошкиным и только затем — Горбунковым.
- Часто работа у Гайдая начиналась с коллективного просмотра фильмов Чарли Чаплина. Поэтому в фильмах режиссера было много трюков, энергии, клоунады и веселья.
- В «Бриллиантовой руке» есть немало отсылок к бондиане. Сам Семен Горбунков — агент поневоле, который случайно стал участником криминальной истории. В образе Шефа, которого большую часть фильма можно распознать только по руке с перстнем, заложена пародия на одного из врагов Джеймса Бонда — Эрнста Блофельда, у которого также в первых кинолентах бондианы видно лишь руку с перстнем. А сцена с вертолетом, поднимающим в воздух машину, вероятно, является отсылкой к фильму о Бонде «Живешь только дважды».
- А сама Анна Сергеевна, которую играет Светлана Светличная, своим образом весьма напоминает Хани Райдер, первую девушку Бонда, чей культовый образ воплотила Урсула Андресс.
- Фраза «Вот усы вам — вылитый Володька Трынкин», которую произносит персонаж Романа Филлипова, когда принимает Горбункова за своего школьного друга, увековечила в фильме настоящего одноклассника Гайдая по имени Володя Трынкин.
- Жена Гайдая Нина Гребешкова, сыгравшая в фильме хозяйственную супругу Горбункова Надю, была не очень довольна серой ролью, которую доверил ей муж. И решила привнести в нее кое-что от себя. Фраза «Шуба подождет», которую Надя говорит журналисту, провожая мужа на пароход, родилась из личного опыта актрисы. Она долгое время копила на шубу, а Гайдай тем временем ждал очереди на автомобиль. И когда наконец подошла его очередь на машину, с согласия жены он потратил все те деньги, которые супруги откладывали на шубу.
Какая из комедий Гайдая у вас любимая и почему? Кто из его персонажей произвел на вас неизгладимое впечатление?
Фото на превью Самогонщики / Мосфильм, Не может быть! / Мосфильм
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