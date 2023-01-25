20 фактов о комедиях Гайдая, которые мы можем пересматривать взахлеб даже в сотый раз

30 января 2023 года Леониду Гайдаю исполнилось бы 100 лет. Этот гениальный режиссер создал немало комедий, которые и поныне вызывают смех у зрителей, а вот сам почти никогда не смеялся и даже улыбался редко. В честь такой даты мы решили собрать малоизвестные факты о том, как снимались наши любимые киноленты Гайдая.