20+ фактов о Милли Олкок, которая до своей звездной роли в «Доме Дракона» жила на чердаке и еле сводила концы с концами
Благодаря экранизации серии романов «Песнь льда и огня» миру открылись новые таланты, взять хотя бы Эмилию Кларк и Софи Тернер. И только успел выйти первый сезон приквела «Игры престолов», как на голливудском небосклоне появилась еще одна звезда. Подающей надежды австралийской актрисе Милли Олкок на момент выхода «Дома Дракона» было всего 22 года, а ей уже пророчат большое будущее.
- Милли Олкок появилась на свет 11 апреля 2000 года в австралийском Сиднее. Родители девушки развелись, она жила в доме матери вместе с двумя младшими братьями. Ни ее отец, ни мать не были связаны с шоу-бизнесом.
- В раннем детстве Милли была одержима фильмом «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн в главной роли. Именно тогда она поняла, что хочет играть в кино. Еще девушка шутит, что интерес к актерству появился у нее потому, что в ее семье мало кто был заинтересован актерским ремеслом: «Я выросла среди любителей регби».
- Милли рассказывала, что с детства отличалась независимостью в принятии решений. Когда ей было 4 года, она уверенно заявила своей маме, что ей уже пора идти в школу.
- В 6 лет она получила главную роль в рок-н-ролльной версии классической сказки «Красная Шапочка». Тогда Милли выступала на сцене в джинсовой юбке и ковбойских сапогах.
- В 13 лет девочка самостоятельно позвонила в актерское агентство и спросила, можно ли ей прийти на прослушивание. «Я просто поняла, что никто не собирается делать это за меня».
- Спустя время Милли начала сниматься в небольших австралийских телесериалах, в основном про полицейских. Она с грустью признавала, что выбора ролей в Австралии особо не было.
- За несколько лет до того, как получить роль в сериале «Дом Дракона», которая принесла ей мировую славу, Милли жила на чердаке в доме своей матери и работала посудомойкой, чтобы сводить концы с концами.
- К 19 годам актриса успела сняться в нескольких австралийских сериалах, среди них были «Высшее общество», «Джанет Кинг», «Пайн Гэп», «Лес Нортон». И даже получила награду от Гильдии кастингов Австралии в категории «Восходящая звезда».
- В 2019 году на экраны вышел сериал «Пианино», в котором Милли сыграла девушку-подростка Мэг, сбежавшую из дома. «Это была моя первая большая роль, раньше я играла только в эпизодах. Я многому научилась за время этой работы».
- Для съемок в сериале требовалось переехать в сельскую местность. Милли пришлось бросить школу, хотя, по ее признанию, она об этом не жалеет. «Я понимала, что сыграть в сериале будет более ценным опытом, чем получить бумажки об образовании. Я почти сразу поняла, что это именно та возможность, которую я так ждала».
- За роль в сериале «Пианино» она была номинирована на премию Австралийской академии кинематографа и телевидения. Позже девушка говорила, что ее героиня Мэг очень похожа на Рейениру из «Дома Дракона», они обе сильные женщины. «Такие персонажи — настоящий подарок. У них есть цель и четкое понимание того, что они хотят».
- Будущая звезда не смотрела «Игру престолов» до того, как получила роль Рейениры. Возможно, причина в том, что на момент выхода сериала ей было всего 11 лет.
- Поскольку даже на этапе прослушиваний «Дома Дракона» название будущего сериала держалось в секрете, Милли совершенно не представляла, на какую важную роль претендует. «Я не знала этого, пока мне не прислали сценарий. Думала, что просто сыграю где-то в нескольких сценах, да и все», — вспоминает актриса.
- Видео для первого этапа прослушивания Милли снимала вместе с другом, который, в отличие от нее, догадался, о каком проекте идет речь. Девушка должна была сыграть сцену из «Игры престолов».
- Чтобы лучше понять своего персонажа и погрузиться в мир Джорджа Мартина, Милли изучала всю доступную информацию о писателе. Она проводила в библиотеке по 6 часов в день, целиком посмотрела оригинальный сериал, даже составила для себя схемы всех влиятельных Домов.
- Для некоторых поклонников сериала Милли могла стать новой Дейенерис, ведь девушку уже сравнивают с Эмилией Кларк, которая исполняла эту роль в «Игре престолов».
- Во время съемок актриса сильно переживала. «Раньше я снималась на австралийском телевидении, где бюджет всего шоу был меньше, чем один эпизод „Дома Дракона“. На мне лежала большая ответственность», — говорила она.
- Для сцены, где Рейенира сидит верхом на драконе, актрисе пришлось провести 3 часа, сидя в неудобном положении. «Первые 10 минут это весело, а потом ягодицы начинают страшно болеть», — вспоминает актриса.
- За роль Рейениры Милли была номинирована на премию Critics’ Choice Television Awards как лучшая актриса второго плана в драматическом сериале.
- Семья девушки не смогла прилететь из Австралии, чтобы попасть на премьеру сериала в Лондоне. «Очень грустно, что мама не может быть рядом со мной, потому что такой момент может никогда не повториться», — поделилась Милли, для которой сама поездка на другой континент была первым в жизни самостоятельным путешествием за границу.
- В «Доме Дракона» Милли играла с Фабьеном Франкелем. Между их персонажами были очень пылкие чувства, и многие поклонники решили, что актеры встречаются. Однако актриса держит информацию о своей личной жизни в секрете. Известно лишь, что она не замужем.
- До съемок в «Доме Дракона» Милли жила со своей семьей в Сиднее, но потом ее жизнь кардинально изменилась. «Я прыгнула в самолет и переехала в Лондон. Это мой первый опыт самостоятельной жизни. Я многому научилась, хотя было тяжело. Мне очень повезло, что рядом со мной была такая замечательная съемочная группа. Все понимали, что я 21-летняя девчонка, совсем одна-одинешенька на другом конце света».
- В свободное время девушка увлекается фотографией. Она часто делится своими работами на страницах в социальных сетях. На ее снимках чаще всего можно увидеть ее друзей и повседневную жизнь.
- Поклонники нередко сравнивают юную звезду с другой актрисой из Австралии, которая смогла добиться большого успеха в Голливуде, и пророчат ей великое будущее: «Милли Олкок станет новой австралийской суперзвездой. Прости, Марго Робби».
- Кстати, у Милли натуральный светлый цвет волос, хотя он намного темнее, чем у платиновой блондинки Рейениры.
- На вопросы журналистов о том, какие роли она предпочла бы сыграть, Милли отвечает: «Я хочу сыграть боксера. Или Эми Тейлор — солистку австралийской панк-группы Amyl and the Sniffers». Милли поделилась, что песни этой группы вдохновляли ее во время съемок «Дома Дракона».
Какой эпизод из сериала «Дом Дракона» с участием Милли запомнился вам больше остальных? Как вам вообще игра Олкок?
Фото на превью Game of Thrones / Home Box Office (HBO) and co-producers
AdMe/Кино/20+ фактов о Милли Олкок, которая до своей звездной роли в «Доме Дракона» жила на чердаке и еле сводила концы с концами
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