20+ фактов о Милли Олкок, которая до своей звездной роли в «Доме Дракона» жила на чердаке и еле сводила концы с концами

Благодаря экранизации серии романов «Песнь льда и огня» миру открылись новые таланты, взять хотя бы Эмилию Кларк и Софи Тернер. И только успел выйти первый сезон приквела «Игры престолов», как на голливудском небосклоне появилась еще одна звезда. Подающей надежды австралийской актрисе Милли Олкок на момент выхода «Дома Дракона» было всего 22 года, а ей уже пророчат большое будущее.