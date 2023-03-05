9 актеров и актрис, которым выделили мало экранного времени, но именно они украли наши сердца

В это трудно поверить, но некоторые наши любимые актеры играли в известных блокбастерах буквально считаные минуты, а иногда засветились всего лишь в одной сцене. Но самое удивительное, что некоторые из них еще и умудрились получить «Оскар» за свое короткое появление на экране. И в данном случае действительно начинаешь понимать суть выражения «Качество превыше количества», ведь эти талантливые актеры вложили всю душу в свои пусть и маленькие, но такие важные роли.

1. Анджелина Джоли — «Вечные», 19 минут на экране

«Мне понравилось быть частью этой семьи, и у меня нет никакого желания от нее отделяться. Но я буду рада сыграть Тену снова, глубже исследовать ее внутренний мир и ее внутреннюю борьбу. Мне кажется, что будет здорово узнать, где она была все эти годы. У нас же целые тысячелетия материала. Мы можем забросить Тену в любую эпоху и страну. И мне импонирует идея, что Вечные могут появиться в любой момент — и, может быть, даже в фильме киновселенной Marvel».

2. Том Круз — «Солдаты неудачи», 9 минут на экране

Режиссер фильма Бен Стиллер рассказал: «Это была идея Тома Круза — сыграть Леса Гроссмана в фильме. Изначально этого персонажа не было. Но Круз сказал: „У вас нет студийного босса, и я бы с удовольствием его сыграл“. А потом он сам придумал, как этот человек должен выглядеть. И именно он придумал его танец. Я помню, что, когда мы делали Крузу тестовый грим, кто-то дал ему банку с диетической колой, и в этот момент он начал пританцовывать».

3. Том Фелтон — все фильмы о Гарри Поттере, 31 минута (это значит, что его экранное время в каждом фильме составляет в среднем 4 минуты)

«Мне никогда не приходилось сниматься в одной сцене так долго. Битва за Хогвартс была очень важной, ведь она была кульминацией всех 8 фильмов, поэтому ее снимали со всех возможных углов».

4. Мэттью Макконахи — «Волк с Уолл-стрит», 10 минут на экране

«Я люблю музыку, и, играя своих персонажей, я стараюсь каждому из них присвоить свою собственную мелодию при помощи речи, тона голоса, лексикона и модуляции».

5. Ана де Армас — «Не время умирать», 5 минут на экране

«Этого персонажа даже не было в фильме. Просто в какой-то момент мы разговорились с режиссером картины, и он вдруг захотел, чтобы я в ней сыграла. Вот так все и произошло».

6. Энн Хэтэуэй — «Отверженные», 15 минут на экране

«Когда я увидела себя на экране, я расплакалась. Фантина такая жалкая, но я расплакалась не из-за этого, а потому что вспомнила, как готовилась к этой роли, и вновь погрузилась в этот процесс».

7. Энтони Хопкинс — «Молчание ягнят», 16 минут на экране

«Я раньше никогда об этом не рассказывал, но, когда я учился в Королевской академии драматического искусства, там был один учитель, который преподавал нам метод Станиславского. И этот человек олицетворял собой ужас. Он был очень харизматичным и одновременно смертельным. Он буквально рвал нас на части в интеллектуальном плане. Он мог усмехнуться и сказать: „Нет. Повтори еще раз“. Так что я вдохновлялся этим учителем, когда создавал своего персонажа. „Нет. Кларис“. В этот момент учитель буквально стоял у меня перед глазами. После выхода фильма он мне позвонил и сказал: „Тони, твоя игра была невероятной. Ты что, копировал Ганнибала с меня?“»