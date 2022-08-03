9 сериалов, создатели которых продумали все до мелочей. Кроме финала

Первым в мире телесериалом стал «Фарэуэй-Хилл», транслировавшийся на экранах в 1946 году. Интересно, что снималось ТВ-шоу в прямом эфире, однако записей его, к сожалению, не сохранилось. С тех пор на телевидении выходили сотни сериалов, и некоторые из них стали настоящими любимцами зрителей. Однако бывает и так, что мощная сюжетная линия заканчивается откровенно слабым или грустным финалом, с которым поклонники не могут смириться.

ADME обратил внимание на успешные сериалы, заключительный эпизод которых стал разочарованием для их почитателей.

Теория Большого взрыва (2007–2019)

«Теория Большого взрыва» выходила в телевизионный эфир на протяжении 12 лет, и за это время у истории о четырех ученых появилась масса поклонников во всем мире. Первые сезоны были полны научных шуток и вполне оправдывали название сериала, однако по мере продвижения по сюжету главной темой комедийного ТВ-шоу стали отношения между парнями и их девушками, а в последствии женами. Однако несмотря на усталость от шоу количество фанатов у него было все же очень большим, и последнюю серию за 3 дня посмотрело более 23 млн человек. По мнению почитателей ситкома, одним из самых разочаровывающих моментов финальной главы стало то, что Пенни практически лишили свободы выбора: девушка заявляла о нежелании иметь детей, а создатели сериала завершили его новостью о ее беременности, фактически заставив стать матерью. Да и окончание истории Раджа тоже мало порадовало почитателей «Теории Большого взрыва», поскольку он, в отличие от своих друзей, так и не встретил свою любовь. И только Шелдон получил то, к чему он стремился на протяжении всех 12 сезонов, — Нобелевскую премию.

Друзья (1994–2004)

Несмотря на то что с момента завершения «Друзей» прошло практически 2 десятка лет, количество поклонников ситкома меньше не становится. Простые и понятные ситуации, добрый юмор, отсутствие какой-либо агрессии и приятные персонажи, в каждом из которых можно узнать одного из своих знакомых, помогли этому, несомненно, культовому ныне шоу взобраться на вершины всевозможных рейтингов и собрать множество наград. Финалом 10-летних отношений 6 девушек и парней (а он на самом деле был весьма и весьма логичным и, конечно же, вполне предсказуемым) фанаты остались довольны. Но одно но все же есть: история Джоуи, в отличие от сюжетных линий остальных друзей, осталась незавершенной, и он единственный из всех остался в одиночестве, так и не найдя возлюбленную. Возможно, все дело в том, что именно Джоуи удостоился собственного спин-оффа, где он все же обретает любовь, однако финал его истории в рамках «Друзей» все равно не становится менее грустным.

Секретные материалы (1993–2018)

«Секретные материалы» — один из самых долгоиграющих сериалов, он длился аж четверть века. Причем 9-й сезон, который по замыслу создателей должен был завершить шоу, от 10-го отделяет почти 14 лет. Парадокс состоит в том, что и финал 9-го сезона, и финал 11-го, вышедший на экраны в 2018 году, были негативно приняты поклонниками сериала о 2 агентах ФБР, занимающихся загадочными преступлениями, которые так и не были раскрыты. Главная претензия к 1-му финалу теледрамы состояла в том, что он, по мнению зрителей, не дал ни одного ответа на многочисленные вопросы, поставленные шоу за 9-летнее на тот момент существование, — более того, увеличил количество последних. Что же касается последней серии 11-го сезона, где Скалли сообщает Малдеру о своей беременности, тут разочарование фанатов было еще большим: мало того что это кажется странным после трагической истории с первым ребенком, так еще и по сюжету персонажу Джиллиан Андерсон уже 53 года. Да и сама актриса, кстати, тоже осталась недовольна завершением арки ее персонажа.

Клан Сопрано (1999–2007)

Сериал «Клан Сопрано» по праву считается одной из лучших многосерийных драм за всю историю телевидения. Рассказ о жизни Тони Сопрано и его семьи был с восторгом принят как критиками, так и обычными зрителями, а исполнители главных ролей — Джеймс Гандольфини и Эди Фалко — были удостоены множества наград. Несмотря на то что Тони в общем-то отрицательный персонаж, он, как и все трикстеры, сумел влюбить в себя публику и заставить сопереживать себе. Финал 6-го, последнего, сезона был крайне необычным: Тони с женой и сыном сидят в ресторане, куда заходит странный человек, который шествует мимо них в сторону туалета, в то время как дочь долго пытается припарковаться. Как только девушка заходит в ресторан, свет гаснет и вместо сцены в закусочной перед зрителем предстает просто черный экран. Многие поклонники сериала были по-настоящему злы, ибо, по сути, судьба Тони навсегда осталась неизвестной. Да и сам шоураннер Дэйв Чейз отказался проливать свет на финал этой, несомненно, великой телеистории.

Декстер (2006–2013)

Как это часто бывает с сериалами, первые сезоны которых хорошо принимаются как зрителями, так и критиками, со временем их рейтинг постепенно падает, поскольку даже самые преданные почитатели начинают находить логические и сценарные ошибки. Однако настоящим разочарованием для фанатов стал финал криминального сериала, ибо главный герой как будто стал противоположностью того Декстера Моргана, каким шоураннеры показывали его на протяжении всех сезонов. Он бросает сына и бежит из Майами, а в самом конце предстает перед зрителями в образе деревенского лесоруба. Возможно, именно разочарование поклонников столь нелепой развязкой и стало одной из причин того, что в 2021 году вышел теперь уже точно заключительный сезон шоу, который расставил все точки над i.

Секс в большом городе (1998–2004)

«Секс в большом городе», снятый по одноименной книге Кэндес Бушнелл, стал настоящим прорывом в мире телесериалов: именно в нем, пожалуй, впервые стали так откровенно говорить об альковной стороне жизни, нередко выставляя ее на передний план. Однако главной сюжетной линией была история Кэрри и Мистера Бига, которые на протяжении всех 6 сезонов то сходились, то расставались. Именно окончание любовной истории колумнистки и ее возлюбленного, чье имя мы узнаем только в последних кадрах финального эпизода, стало главным разочарованием «Секса в большом городе». Мнения фанатов по поводу завершения сериала разделились, и некоторые из них сочли, что Кэрри должна была оставить человека, отношения с которым были по-настоящему токсичными, и найти того, кто ценил бы ее по-настоящему.

Ганнибал (2013–2015)

Несмотря на то что сюжет «Ганнибала» был основан на тех же книгах Томаса Харриса, что и знаменитая тетралогия, сериал заметно отличается от полнометражных фильмов. Да и образы Ганнибала Лектера, воплощенные разными актерами, сложно назвать идентичными. Однако, пожалуй, главная фишка, принесенная в теледраму его шоураннером Брайаном Фуллером, — очень мощная визуальная часть, в которой каждая мелочь имела значение. К сожалению, несмотря на признание критиков и зрителей, к 3-му сезону рейтинги сериала упали, и этот сезон было решено сделать финальным. Однако, поскольку сценарий изначально предполагал продолжение, клиффхэнгер (сценарный прием, при котором повествование прерывается в самый напряженный момент), причем почти буквальный, в конце поставил всего лишь запятую, но не точку в истории противостояния злодея и сотрудника ФБР, чья судьба так и осталась неизвестной.

Твин Пикс (1990–2017)

Вышедший на экраны в далеком 1990 году «Твин Пикс» стал, пожалуй, одним из самых своеобразных кинопроизведений за всю историю телесериалов. Рассказ об агенте Купере, расследующем трагедию с Лорой Палмер в маленьком городке, практически сразу стал явлением в мире телевидения: запутанный сюжет, наполненный странными персонажами и большой долей мистики, захватил телезрителей и заставил внимательно изучать каждый кадр в поисках подсказок. Ждать возвращения Дейла Купера фанатам творения Линча пришлось аж 26 лет, если не учитывать фильм 1992 года. И ожидания не были напрасными: сериал получил высокие оценки, причем не только от зрителей, но и от критиков, которые в числе прочего восторгались визуальной составляющей. Конечно, финал «Твин Пикса» весьма сложно назвать плохим — он скорее огорчающий и запутанный, а потому оставляет больше вопросов, чем дает ответов.

Отчаянные домохозяйки (2004–2012)

Сериал о 4 женщинах-домохозяйках, проживающих в несуществующем городе на выдуманной улице Вистерия Лейн, за свою 8-летнюю историю собрал более 60 разнообразных наград. Интересно, что продюсер шоу Марк Черри безуспешно пытался продать идею нескольким крупным киностудиям и в конце концов получил согласие от ABC. И компания не прогадала: уже 1-ю серию шоу посмотрели более 21 млн человек. Однако финалом поклонники теледрамы были разочарованы: женщины, которые на протяжении 8 сезонов были неразрывно связаны, вдруг расстаются и никогда более не общаются. Кроме того, некоторым не понравился и своеобразный клиффхэнгер с загадочной коробкой, которую новая жилица одного из домов запирает в шкафу.