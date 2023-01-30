9 знаменитых пар влюбленных, которые поженились в 2022 году

2022 год порадовал нас многими яркими событиями. Бейонсе неожиданно выпустила новый альбом, а на экраны вышла вторая часть «Аватара» — после 13 лет ожиданий. В жизни некоторых знаменитостей тоже произошли большие изменения: они вступили в брак. Давайте вместе узнаем, какие известные пары поженились в 2022-м. И мы надеемся, что они будут жить долго и счастливо вместе.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

B4859 / Avalon / Photoshot / East News

Они познакомились в 2016 году во время съемок клипа Бритни, и между ними тут же пробежала искра. Но им потребовалось еще 5 месяцев, чтобы встретиться вновь. Однако после этого пара больше не расставалась, и в сентябре 2021 года Асгари сделал Бритни предложение. А свадьбу они сыграли в июне 2022-го.

Тейлор Лотнер и Тейлор Дом

Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер женился в ноябре 2022-го. Его избранницу зовут Тейлор Дом. Она работает медсестрой, и они познакомились в 2017 году на вечеринке у Лотнера дома. Забавно, что обоих влюбленных зовут одинаково, а после женитьбы они стали полными тезками.

Кирстен Данст и Джесси Племонс

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Актеры познакомились на съемках сериала «Фарго» в 2015-м, где они сыграли мужа и жену. И после 6 лет отношений влюбленные поженились — частную церемонию провели в 2022 году.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

gilbertflores@broadimage / Broad Image / East News

Старшая сестра семейства Кардашьян и барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер сыграли не 1, не 2, а целых 3 свадьбы в 2022 году. В первый раз влюбленные обменялись клятвами во время частной церемонии в Лас-Вегасе в апреле. В мае они сыграли вторую свадьбу в Санта-Барбаре в Калифорнии. И, наконец, пара обвенчалась в окружении своих близких в Портофино в Италии.

Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд

Invision / Invision / East News

Так же как и Кирстен Данст и Джесси Племонс, Юэн и Мэри познакомились на съемках сериала «Фарго». Тогда, в 2016 году, они оба состояли в браке с другими людьми. Но после того как актеры закончили свои предыдущие отношения, они начали встречаться. В июне 2021 года у них родился ребенок, а в апреле 2022-го они поженились.

Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей

Аня Тейлор-Джой, звезда сериала «Ход королевы», теперь замужняя женщина. Она и музыкант Малкольм Макрей стали супругами — влюбленные устроили частную церемонию в июле 2022 года.

Александра Даддарио и Эндрю Форм

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Александра Даддарио, звезда телесериала «Белый лотос», вышла замуж за продюсера Эндрю Форма в Новом Орлеане в июне 2022 года. Молодые люди познакомились прямо на улице Нью-Йорка, и Форм решился пригласить актрису на ужин. А в августе 2021 года они обручились.

Бонни Райт и Эндрю Лококо

В марте 2022 года актриса, которая сыграла Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, объявила о своей свадьбе на страничке в соцсети. Она также выложила видео, где они с мужем обмениваются кольцами, и написала: «Вчерашний день был лучшим в моей жизни».

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

OnTheJLo via Grosby Group / Grosby Group / East News

Их головокружительный роман начался еще в 2002-м, но через 2 года после помолвки они расстались. В интервью Дженнифер рассказала, что разрыв стал для нее большим ударом. Но 20 лет спустя эта история закончилась счастливым финалом. Влюбленные поженились в августе 2022 года. «Настоящая любовь существует, и есть такие вещи, которые никогда не заканчиваются», — сказала Лопес.