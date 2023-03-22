Брендан Глисон начал сниматься в 34 года. Он не только достиг успеха, но и привел в карьеру 2 сыновей

В Голливуде есть множество актеров, которые сыграли свои звездные роли в юном возрасте. И поэтому можно подумать, что чем позже начать строить актерскую карьеру, тем труднее будет пробиться. Может, это и так, но для Брендана Глисона, который в 34 года дебютировал в кино, преград не было. И за более чем 30 лет в киноиндустрии он добился успеха и признания.

Joel Ryan / Invision / AP / East News

Брендан Глисон с детства был заядлым читателем, увлекался языком и литературой. Он не из тех звезд, которые с рождения болели актерской игрой. В театр он попал случайно. В юности они с другом хорошо общались с учителем английского, и тот привел мальчиков в театр. Так Брендан начал играть. А когда через несколько лет поступил в колледж, то пришел в местную труппу, которая писала и ставила спектакли на ирландском и проводила концерты.

Но у Брендана были и другие увлечения. В 19–20 лет он начал заниматься музыкой и теперь виртуозно играет на скрипке и мандолине. И даже поет. Эти свои таланты Брендан не раз потом демонстрировал в кино. К тому же он принял участие в записи альбома ирландской фолк-группы Dervish.

Searchlight Pictures / Courtesy Everett Collection / East News

Брендан женился в 1982 году, преподавал в школе и параллельно занимался театром. Он писал сценарии для спектаклей, ставил их на сцене, сам играл, пытался организовывать разные концерты в школе. Ему правда нравилось работать с детьми, и он старался сделать так, чтобы они стали как можно более образованными. Казалось бы, так можно прожить всю жизнь. Но в 34 года все изменилось. В один прекрасный день Глисон решил, что готов к переменам. Ведь он не хочет через год пожалеть об упущенных возможностях.

«Я любил преподавать. И я всегда говорил, что актерство — это то, чем я занимаюсь исключительно на своих условиях, и что если мне придется зарабатывать этим на жизнь, то будет слишком много давления». Брендан Глисон

AFP / EAST NEWS

В 1992 году он снялся в фильме «Договор», посвященном ирландской истории. Это определило всю его дальнейшую жизнь. Брендан прославился у себя на родине, да и в Голливуде его заметили. Следом посыпались роли в крутых проектах. Он снялся в таких фильмах, как «Далеко-далеко», «Храброе сердце», «Миссия невыполнима 2», «Банды Нью-Йорка» и многих других. Да, роли не всегда были крупными. Но это актера совсем не смущало.

«Это клише, что нет маленьких ролей. Некоторые роли просто функциональны. И если вы переусердствуете и попытаетесь стать Гамлетом, то можете только помешать. Иногда достаточно просто открыть дверь и сказать „Доброе утро“». Брендан Глисон

Кинокарьера Брендана началась в 34 года, но развивалась достаточно стремительно. Когда в одном интервью Глисона спросили, как ему удается совмещать постоянные съемки и семью с детьми, он все заслуги приписал своей жене Мэри. Они решили, что у их семьи будет неизменная база в Дублине, чтобы актер мог ездить по разным съемочным площадкам, но детям не пришлось бы постоянно переезжать. Мэри многим пожертвовала, чтобы поддержать мужа и своих 4 мальчиков. Кстати, сам Брендан называет 4 сыновей главным подарком в жизни.

Двое сыновей Брендана тоже стали актерами. Причем с одним из них, Доналом, Брендан снялся в серии фильмов о Гарри Поттере. Отец сыграл мракоборца Аластора Грюма, а сын — Билла Уизли. Примечательно, что в 2009 году отца с сыном номинировали за работу в разных фильмах на British Independent Film Awards. Брендан обошел своего сына, но не смог присутствовать на церемонии. Так что Донал принял награду от имени своего отца.

В 2022 году на экраны вышел фильм «Банши Инишерина». Эта работа была очень важной для Брендана по многим причинам. Его партнером по съемкам стал Колин Фаррелл, тоже ирландец, с которым они давно дружили. Брендан и Колин сыграли двух мужчин, чья многолетняя дружба разрушилась. И оба актера переживали, что для вживания в образ им придется не общаться во время съемок. Но когда они встретились и попытались заговорить об этом, они посмотрели друг на друга и сказали: «Не-а, нам это не нужно».

Willy Sanjuan / Invision / East News

Брендана и Колина номинировали на «Оскар» за исполнение ролей в этом фильме. Глисон рассказал, как он узнал о номинации. Он снимался в картине «Джокер: Безумие на двоих», когда ему позвонили и сказали приобрести смокинг, чтобы прийти на церемонию награждения. Брендан был просто в восторге. Ему уже 67 лет, поэтому, конечно, ему хотелось бы получить какую-то награду за свою работу.

ISABEL INFANTES / AFP / East News

Фильм «Банши Инишерина» раскрывает много ирландских стереотипов, но Колин и Брендан только приветствовали подобные отсылки. И все же, когда Глисона пригласили принять участие в передаче Saturday Night Live и показать свое чувство юмора, он чуть было не отказался: боялся неосторожным высказыванием оскорбить свою родину. Но Фаррелл уговорил его, и шоу прошло на ура. И пусть Брендан уступил статуэтку Ке Хью Квану, эта номинация — большой успех для его него. Наверняка у Глисона еще все впереди.