До встречи с Дэниелом Крейгом Рэйчел Вайс была против брака, но ради него пошла в ЗАГС и даже взяла фамилию мужа

Дэниела Крейга и Рэйчел Вайс называют скрытной парой, потому что они предпочитают не распространяться о своей личной жизни. Познакомились они в 1990-х, а встречаться начали только в 2010 году. Их крепкая дружба со временем переросла в большую любовь.