До встречи с Дэниелом Крейгом Рэйчел Вайс была против брака, но ради него пошла в ЗАГС и даже взяла фамилию мужа
Дэниела Крейга и Рэйчел Вайс называют скрытной парой, потому что они предпочитают не распространяться о своей личной жизни. Познакомились они в 1990-х, а встречаться начали только в 2010 году. Их крепкая дружба со временем переросла в большую любовь.
Мы в ADME с удовольствием проследили за историей двух талантливых артистов, которые нашли счастье друг в друге.
- Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс познакомились в 1994 году, когда играли на одной сцене в Национальной театральной студии Лондона. Тогда они еще не были известными актерами. Никто — даже они сами — не подозревал, что роман, который они изображали на театральной сцене, спустя более чем 10 лет воплотится в реальность. Пока между ними была лишь дружба.
- До того как актеры поняли, что между ними нечто большее, чем просто приятельские отношения, они встречались и даже сочетались браком с другими людьми. С 1992 по 1994 год Крейг был женат на Фионе Лаудон, с 1997 по 2004 годы встречался с Хайке Макатч, а с 2005 по 2010 год — с Сацуки Митчелл. С последней даже был помолвлен.
- Рэйчел была обручена. Ее избранником с 2001 года и на протяжении 9 лет был режиссер и продюсер Даррен Аронофски. У них есть общий сын. После расставания они объявили о том, что останутся близкими друзьями и оба будут принимать участие в воспитании сына.
Дэниел Крейг с Сацуки Митчелл и Рэйчел Вайс с Дарреном Аронофски.
- В 2010 году Крейг и Вайс работали вместе на съемочной площадке фильма «Дом грез». Одна из создательниц фильма признавалась: «Они играли супругов, и я чувствовала между ними реальную искру. Но не могла даже подумать, что вне съемочной площадки у них тоже были чувства. Они проделали грандиозную работу, держа это все в секрете».
- В декабре 2010 года папарацци застукали парочку в английской глубинке, где влюбленные проводили рождественские праздники. Один очевидец рассказывал, что Дэниел и Рэйчел ходили по улице как супруги, которые вместе уже целую вечность.
- Скорее всего, Вайс не ожидала, что когда-нибудь выйдет замуж, ведь до начала отношений с Крейгом она говорила о том, что ей не нравится сама идея брака. Ну а в 2018 году актриса призналась: «Я никогда не хотела выйти замуж, для меня это не было приоритетной задачей. Скорее наоборот. Я не очень люблю романтические комедии, а брак, кажется, является как раз ею. Но сейчас я ношу кольцо с гордостью».
- Их сдержанная свадьба была полной неожиданностью для всех. Крейг и Вайс оформили отношения в июне 2011-го, через полгода после того, как начали встречаться. На секретной свадебной церемонии присутствовало всего 4 человека: дочь Дэниела от первого брака, сын Рэйчел и двое близких друзей, которые стали свидетелями. Прессе даже не удалось заполучить фото со свадьбы.
- Вайс призналась, что взяла фамилию мужа, которая теперь красуется у нее в паспорте, чековой книжке и в других документах. Она добавила: «Мне нравится быть миссис Крейг. Я очень счастлива быть замужем».
- В начале 2012 года они впервые появились на красной дорожке в статусе супругов. Актеры тщательно оберегают свои отношения от посторонних. В одном из интервью Рэйчел призналась: «Вы обязаны защищать свой брак. Когда вы молоды, то рассказываете подругам буквально все, но в более зрелом возрасте такая необходимость отпадает. После свадьбы дверь в личную жизнь закрывается для посторонних раз и навсегда».
- Супруги частенько обсуждают друг с другом свои любимые фильмы и картины, в которых сыграли сами. Обожают ходить в театр и размышлять об увиденном. Они уважают и ценят работу друг друга, но никогда не говорят о своей профессии.
- Как-то Рэйчел сказала: «Нет ничего хуже, чем два актера, которые собираются вместе и говорят об актерском мастерстве. Это начало конца». Также в списке их предпочтений кулинария. Они дегустируют новые блюда в ресторанах и любят готовить.
- Если свадебное торжество молодые держали в секрете, то предстоящее рождение малыша не стали утаивать. В апреле 2018 года в одном из интервью Рэйчел заявила: «Мы с Дэниелом счастливы. У нас будет ребенок. Нам не терпится встретиться с ним или с ней».
- В сентябре у супругов родилась дочь, но ее имя они до сих пор не раскрыли. Лишь однажды Рэйчел призналась, что малышка похожа на отца. После рождения ребенка Вайс сказала, что больше не хочет детей, а Крейг и вовсе заявил, что измотан родительством.
- В августе 2021 года появилась информация о том, что за съемки в продолжении фильма «Достать ножи» Крейг получит огромный гонорар. И что любопытно, актер заявил, что его дети ничего из этих средств не получат: «Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Моя философия в том, чтобы потратить или отдать все деньги, прежде чем уйти в мир иной».
- Актеры продолжают держать в тайне свою личную жизнь и дают знать о том, что они вместе, лишь совместными появлениями на красных ковровых дорожках. Рэйчел признавалась, что им очень трудно оберегать свою жизнь от посторонних, так как они публичные личности.
- Крейг же говорил, что не хотел бы посвящать общественность в подробности их личной жизни. Мужчина вообще считает, что таким образом личную жизнь только «продают» публике: «Если вы ее продадите, то эта драгоценность исчезнет. А она стоит больше любых денег. Вы уже не сможете выкупить свою приватность обратно».
- Как-то Рэйчел сказали: «Итак, ты замужем за Бондом». Актриса парировала в ответ: «Нет, я замужем за тем, кто играет этого персонажа». Она не воспринимает своего мужа как экранного супергероя, он для нее любимый человек, от которого она без ума вот уже более 10 лет. И это взаимно.
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AdMe/Кино/До встречи с Дэниелом Крейгом Рэйчел Вайс была против брака, но ради него пошла в ЗАГС и даже взяла фамилию мужа
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