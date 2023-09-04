Люди назвали 10 культовых фильмов, от которых у них изрядно подгорает

Классику не принято ругать, потому что можно схлопотать в свой адрес кучу неодобрительных слов. Однако не понимать и не любить фильмы, даже если большинство людей вокруг восторгаются ими, совершенно нормально. Вот и герои нашей подборки, оценив некоторые культовые картины через призму современного человека, не смогли не поделиться своими критическими замечаниями.