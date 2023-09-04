Люди назвали 10 культовых фильмов, от которых у них изрядно подгорает
Классику не принято ругать, потому что можно схлопотать в свой адрес кучу неодобрительных слов. Однако не понимать и не любить фильмы, даже если большинство людей вокруг восторгаются ими, совершенно нормально. Вот и герои нашей подборки, оценив некоторые культовые картины через призму современного человека, не смогли не поделиться своими критическими замечаниями.
- Практически с детства слышал о фильме «Кин-дза-дза». Много людей его хвалили, говорили, гениальный и интересный. Наконец дошли до него руки. Увы, этот фильм один из тех случаев, когда актеры известные, играют замечательно, а сюжета нет, поэтому его заполняют кривляниями. Такое чувство, что оставляющие положительные отзывы также не поняли, о чем фильм, но чтобы не отставать от «умных и понимающих», просто повторяют все их положительные отклики. © QwertyPsi / Kinopoisk
- Когда я только начал смотреть «Любовь и голуби», подумал: «Наверняка мне понравится, вон какая чудная мелодия на титрах играет!». Такое же ощущение оставалось еще пару минут после титров, поскольку герой Михайлова с первой минуты производит благоприятное впечатление. Но все надежды улетучились, когда появилась так называемая Надюха. Омерзительно, просто омерзительно. Мало того, что она, извините уж, последняя дура и двух слов связать не может, так у нее еще жутко неприятный голос. А уж когда она визжит свое постоянное «Людк, а Людк», хочется просто выключить фильм немедленно и влепить низший балл. В общем, ужас. Будто камень, тянущий фильм ко дну. © Makleab / Kinopoisk
- Я с детства слышал хвалебные оды, посвященные легендарному «Ширли-мырли», но не понял причину успеха картины. Все происходящее на экране раздражает, и мне сложно поверить, что 28 лет назад это не должно было раздражать зрителя. Все метафоры подаются нарочито, шутки плоские и повторяются каждые десять минут. История буквально высосана из пальца. © steamport / Kinopoisk
- «Ирония судьбы, или С легким паром!» — очень милое кино с очень перепутанными морально-этическими принципами. Главный герой Лукашин — нереальный тип. Такие бывают только в кино. Халявщик во всем и всегда. Но главная проблема, конечно, — образ Ипполита. Яковлев сумел конкурента Лукашина изобразить так, как хотел Рязанов. Они ответственного крепкого мужика сделали размазней. © kiray452 / Kinopoisk
- Раньше, когда «Обыкновенное чудо» было еще свежим фильмом, чтобы показывать его как шедевр только по праздникам, я думала, что я многого пока не понимаю. Теперь же, наоборот, уверена, что это бессмыслица, которую понимать не нужно и даже вредно. Это произведение хочется назвать нелепым и плохо сделанным, смотришь только потому, что думаешь, вдруг неожиданно начнется — как его там... чудо... Но нет — король-то голый. © juliama / Kinopoisk
- Сюжет в фильме «Москва слезам не верит» меня настораживает. Нет, ну вы представьте. Входит в чужой дом посторонний человек, ведет себя, как хочет, заявляет «любимой» что-то вроде: «Я не обязан согласовывать с тобой свои решения. Сам что хочу, то и творю. Еще раз поднимешь голос, не увидишь меня!» И знаете все почему? Нет, не потому, что он какой-то особенный, хотя считает себя таковым. Самолюбие так и прет. А потому, что он, видите ли, мужчина. Да, его природа создала представителем мужского рода. А значит, ему можно быть и авантюристом, и нарушать многие правила. Браво! Вот оно — женское счастье! Рецепт в полном виде. © Nina Syers / Kinopoisk
- Мастер и Маргарита (сериал, 2005 год). Пилат — при всем моем глубочайшем уважении к Кириллу Лаврову — вообще ни в какие ворота в плане возраста. В сериале он не просто старый, он дряхлый. А ведь это воин — постаревший, погрузневший, но воин и боец! Ну и Бегемот в «котячьем» образе тоже отстойный. Да и на цене спецэффектов здорово сэкономили в целом. © Евгений Евгений
- Пересмотрела недавно «Вокзал для двоих» и, к своему удивлению, разочаровалась страшно. Слишком уж он приторный, а концовка — вообще атас. Главные герои очевидно из разных миров. Она — хамоватая официантка, он — интеллигентный пианист. У нее довольно приземленные мечты о женском счастье, муж при ней и семеро по лавкам. Он витает в фантазиях о признании. И самое главное: все что между ними было — лишь случайный роман. Пихать сюда хэппи-энд в стиле «и жили они долго и счастливо» было очень опрометчиво.
- Посмотрела «Покровские ворота» в первый раз уже в возрасте хорошо за 30 чисто для общего развития. Еле досмотрела. © Алина Семенова
- Чудовищная ляпота! Именно «ля», ибо не вылеплено, а наляпано. Красок в «Женитьбе Бальзаминова» не жалели — сомневаться не приходится. Не лица, а маски какие-то — у иной матрешки симпатичнее будет. Эмоции — это вообще нечто. Вместо смеха — сплошное «гуси, гуси, га-га-га!» с явным акцентом на последнее, вместо слез — звериный рев с завыванием и т.д. Вроде бы и отзывы неплохие о картине, а только упаси меня бог ее еще раз посмотреть. Не то, что безвкусица — нелепая пародия в лучшем случае. © Andron / Kinopoisk
Кассовые фильмы с высокими рейтингами и по сей день вызывают вокруг себя кучу споров. В одной из других наших статей пользователи сети высказали свое негодование относительно современных картин, чья популярность не поддается объяснению.
Фото на превью Любовь и голуби / Мосфильм
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