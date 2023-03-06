Люди рассказали о том, какой фильм заставил их уйти из кинотеатра до окончания сеанса. Некоторым мы охотно верим

Даже знаменитые блокбастеры иногда оказываются в списке зрительских антипатий. Не по нраву киноманам может оказаться абсолютно все: от подобранных режиссером декораций и вплоть до игры актеров. Мы решили разобраться в том, чем же именно не угодили пользователям интернета знаменитые фильмы последних лет.

Тор: Любовь и гром

Супергеройский фильм о приключениях Тора и его возлюбленной Джейн Фостер стал одной из самых кассовых картин 2022 года. Соединив в себе черты сразу нескольких жанров, лента «Тор: Любовь и гром» приковала к себе внимание зрителей со всех уголков планеты. Однако нашлись у нее и свои критики, которые отмечали слишком активные звуковые эффекты, повлиявшие на все восприятие фильма, основанного на комиксах. Ох уж этот «Тор: Любовь и гром». Этот фильм буквально напичкан звуковыми спецэффектами. Да такими громкими, что в кино усидишь от силы полчаса. Мы, кстати, так и сделали, а потом попросту покинули кинозал. © Kangaroodle / Reddit

Мир юрского периода: Господство

Картина с по-настоящему звездным составом не только должна была держать в напряжении зрителей от начала до самого конца, но и обязана была подарить им пару часов незабываемого удовольствия. Однако, несмотря на все обещания режиссеров, фильм про борьбу с динозаврами получил в основном негативные отзывы кинокритиков. Меня крайне разочаровал новый «Мир юрского периода». Не продержишься в зале и половину фильма — настолько бардак, творящийся на экране, выводит из себя. © iceman_x2 / Reddit

Я честно старался высидеть хотя бы половину этого фильма, но спустя час понял, что все мои попытки бесполезны. Явно предполагалась, что фильм как-то будет связан с предыдущими шедевральными частями, однако на деле вышло все совсем не так. Пересматривать этот фильм я точно не буду. © natingle42 / Reddit

Вечные

«Вечные» — это еще один супергеройский фильм компании Marvel со звездным составом. По сюжету картины нашу планету в очередной раз спасают бессмертные инопланетные существа, роли которых исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Кит Харрингтон. Несмотря на то что фильм активно хвалили за его визуальные эффекты и музыкальное сопровождение, кинокритики до сих пор ругают картину за ее сценарий и затянутый темп повествования. Во время просмотра «Вечных» я засыпал несколько раз. Понятия не имею, кто дал добро на съемки этого фильма, но он просто ужасен. Он очень скучный, сбивает с толку и прекрасно убаюкивает всех сидящих в зрительном зале. © B3RS3RK_CR0W / Reddit

День независимости: Возрождение

Эта лента в жанре научной фантастики повествует о борьбе пришельцев и землян, научившихся пользоваться инопланетными технологиями. Фильм, в котором сценаристы умело сочетали и боевик, и фантастику, все же не смог повторить успех своего предшественника, который вышел еще в 1996 году. Вторая часть «Дня независимости» уж очень хороша. Хороша для того, чтобы как следует под нее поспать. В кинотеатре я проспал под фильм почти полтора часа, а потом просто встал и ушел из-за скукотени на экране. © TheCaramelMan / Reddit

Первому игроку приготовиться

Еще один фильм в жанре научной фантастики повествует о происходящем в 2040-х годах энергетическом кризисе и виртуальной реальности, к которой обращаются люди для того, чтобы избежать упадка. По сюжету главный герой находит один из ключей, который открывает врата загадочной сокровищницы с несметными богатствами. Несмотря на захватывающий сюжет, зрители посчитали фильм слишком детским и далеким от «взрослого» киберпанка. Единственной причиной, из-за которой я все-таки досидел до конца этого фильма, было то, что мне как-то жалко стало потраченных на билет денег. Изначально я и подумать не мог, что это детский фильм, ведь в трейлерах все выглядело очень по-взрослому, в стиле шпионского киберпанка. © HighlightFun8419 / Reddit

К звездам

«К звездам» — почти философская научная драма о ценностях взаимоотношений между близкими людьми. Хотя критики и оценили картину в плане новизны и подачи идеи, зрителям, похоже, история о поиске персонажем Брэда Питта своего отца в районе Нептуна не слишком-то пришлась по сердцу. На премьере этого фильма я в кинотеатре находился в полном одиночестве, да и то сумел просидеть перед экраном лишь около 40 минут. Уж очень это кино скучное и унылое. © cheesecutter13 / Reddit

Я думала, что «К звездам» будет чем-то похож на «Интерстеллар». Но нет, он больше похож на мультик «Мама для мамонтенка». © Awkward-Painting-591 / Reddit

Фильм настолько скучный, что лучше бы его назвали не «К звездам», а «К скукотени». © Legal-Software / Reddit

Фантастические твари и где они обитают

Не все поклонники вселенной Гарри Поттера разделяют всеобщую любовь к следующей франшизе. Сказку о фантастических животных, которые всячески помогают главному герою в его противостоянии со злым волшебником Геллертом Грин-де-Вальдом, часто ругают за несоответствие сюжета предыдущим фильмам о «мальчике, который выжил».

Я выросла на «Гарри Поттере». Первая книга о нем вышла еще тогда, когда мне едва исполнилось 11. Гарри взрослел в книжках, а я взрослела вместе с ним в реальной жизни. Всю эту идиллию испортили как раз-таки «Фантастические твари»: мало того что они буквально напичканы сюжетными дырами, так еще и полностью нарушают все знакомые мне сюжетные линии из оригинального «Гарри Поттера». А еще этот фильм банально скучный. © _manicpixie / Reddit



Игры разума

Сильный актерский состав не уберег биографическую драму «Игры разума» от нападок критиков. История жизни молодого ученого была не раз порицаема за несоответствие сценария реальной истории Джона Нэша, по чьей биографии и был снят фильм. Однако зрители пожаловались на совсем другую особенность картины, безнадежно позабытую кинокритиками, — на ее нединамичное начало. Единственный фильм, чье начало меня совершенно не заинтриговало, — это начало картины «Игры разума». Признаюсь, оно настолько мне наскучило, что я не успел досидеть до ключевого момента фильма — появления у главного героя воображаемых друзей. С тех пор я смотрю все фильмы от начала и до конца. © Ameliorism-2023 / Reddit

Дюна

Долгое время «Дюну» боялись экранизировать из-за большого количества персонажей и трудных для восприятия сюжетных арок, которыми прославился оригинальный роман Фрэнка Герберта. Ситуацию усугубляло еще и то, что все предыдущие попытки экранизации «Дюны» заканчивались провалом. Однако когда современный ремейк картины с Тимоти Шаламе в главной роли все-таки вышел на большие экраны, «Дюна» практически моментально обзавелась сразу несколькими престижными кинонаградами. Впрочем, зрители, как оно обычно и бывает, все-таки нашли повод для критики и этого фильма. Не понимаю распиаренность «Дюны» — история никакая, да и персонажи умом не отличаются. © JuicyOlives9876 / Reddit

Ла-Ла Ленд

Этот комедийно-романтический мюзикл в 2016 году считался одним из самых прибыльных фильмов планеты. Впрочем, таким он остается и до сих пор. Однако, несмотря на кассовые сборы, зрители отметили и главные недостатки мюзикла, а именно предсказуемость сюжета и многочисленные клише. По долгу службы мне пришлось научиться хорошо разбираться в мюзиклах. Так вот, по моему профессиональному мнению, фильм «Ла-Ла Ленд» сильно переоценили. © CJ_Pizzle92 / Reddit

Да, в «Ла-Ла Ленде» действительно неплохая музыка и режиссура, однако я так и не понял, откуда взялся весь ажиотаж вокруг этого фильма. Слишком уж банальный сюжет у него. © Unknown_author / Reddit

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