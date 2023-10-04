Как бы выглядели фильмы конца прошлого века, если бы режиссерам вдруг вздумалось их переснять
Представьте себе, как бы выглядела Роза из «Титаника», если бы ее сыграла Дженнифер Лоуренс. А как — мама Кевина Маккаллистера из фильма «Один дома», если бы ее на экране воплотила Эмили Блант. Мы обожаем немножко шалить и представлять одних актеров на месте других. И на этот раз мы выбирали женских персонажей из культовых фильмов конца прошлого века.
Френсис, «Грязные танцы» — Софи Тернер
Мэри, «Все без ума от Мэри» — Эль Фаннинг
Роза, «Титаник» — Дженнифер Лоуренс
Кейт, «Один дома» — Эмили Блант
Марла, «Бойцовский клуб» — Эмма Стоун
Тринити, «Матрица» — Дакота Джонсон
Рита, «День сурка» — Галь Гадот
Молли, «Привидение» — Энн Хэтэуэй
Катрина, «Сонная лощина» — Аня Тейлор-Джой
Ванесса, «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» — Натали Дормер
Лиза, «Прерванная жизнь» — Марго Робби
Сара, «Терминатор» — Шарлиз Терон
Хелен, «Осторожно, двери закрываются» — Кирстен Данст
Шелби, «Стальные магнолии» — Ана де Армас
Эвелин, «Мумия» — Скарлетт Йоханссон
Трилогия «Мумия» покорила нас почти четверть века назад. И, конечно, за это время актеры, сыгравшие в ней, здорово изменились.
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