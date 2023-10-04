Как бы выглядели фильмы конца прошлого века, если бы режиссерам вдруг вздумалось их переснять

Представьте себе, как бы выглядела Роза из «Титаника», если бы ее сыграла Дженнифер Лоуренс. А как — мама Кевина Маккаллистера из фильма «Один дома», если бы ее на экране воплотила Эмили Блант. Мы обожаем немножко шалить и представлять одних актеров на месте других. И на этот раз мы выбирали женских персонажей из культовых фильмов конца прошлого века.