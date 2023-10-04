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Как бы выглядели фильмы конца прошлого века, если бы режиссерам вдруг вздумалось их переснять

Кино
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Представьте себе, как бы выглядела Роза из «Титаника», если бы ее сыграла Дженнифер Лоуренс. А как — мама Кевина Маккаллистера из фильма «Один дома», если бы ее на экране воплотила Эмили Блант. Мы обожаем немножко шалить и представлять одних актеров на месте других. И на этот раз мы выбирали женских персонажей из культовых фильмов конца прошлого века.

Френсис, «Грязные танцы» — Софи Тернер

Мэри, «Все без ума от Мэри» — Эль Фаннинг

Роза, «Титаник» — Дженнифер Лоуренс

Кейт, «Один дома» — Эмили Блант

Марла, «Бойцовский клуб» — Эмма Стоун

Тринити, «Матрица» — Дакота Джонсон

Рита, «День сурка» — Галь Гадот

Молли, «Привидение» — Энн Хэтэуэй

Катрина, «Сонная лощина» — Аня Тейлор-Джой

Ванесса, «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» — Натали Дормер

Лиза, «Прерванная жизнь» — Марго Робби

Сара, «Терминатор» — Шарлиз Терон

Хелен, «Осторожно, двери закрываются» — Кирстен Данст

Шелби, «Стальные магнолии» — Ана де Армас

Эвелин, «Мумия» — Скарлетт Йоханссон

Трилогия «Мумия» покорила нас почти четверть века назад. И, конечно, за это время актеры, сыгравшие в ней, здорово изменились.

Фото на превью Dirty Dancing / Great American Films Limited Partnership and co-producers, Clueless / Paramount Pictures and co-producers
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102925
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