Мы решили сравнить, как выглядят 12 сказочных героев в экранизациях разных стран

Наверняка немногие догадываются о том, что в Японии есть свой мультфильм про Маугли, в Перу — про Щелкунчика, а в Норвегии — целый фильм про Золушку. Ведь все мы уже давно привыкли к каноническим экранизациям легендарных сказок. Наверное, все-таки пора сломать стереотип и показать, как же выглядят герои сказок в других странах.

1. Пиноккио

Пиноккио — один из самых любимых персонажей режиссеров и мультипликаторов, ведь про него снято огромное множество художественных и анимационных фильмов. С 1976 по 1977 годы в Японии показывали сериал «Приключения Пикколино». В 2019 году итальянский режиссер Маттео Гарроне снял фильм «Пиноккио», а спустя 3 года на экраны вышла лента от Роберта Земекиса с таким же названием.

2. Русалочка

В XIX веке Ханс Кристиан Андерсен подарил миру сказку «Русалочка», которая впоследствии неоднократно экранизировалась. В 1975 году в Японии увидела свет анимационная лента «Принцесса подводного царства». А в 1989 году вышла очередная версия легендарной сказки («Русалочка»), которую сняли в США. В отличие от американской версии, в японской экранизации финал сказки трагичен, как и в первоисточнике.

3. Маугли

В 1967 году американская студия Walt Disney показала миру «Книгу джунглей». Кстати, он стал последним фильмом, спродюсированным самим Уолтом Диснеем, и первой анимационной лентой, выпущенной после его кончины. С 1989 по 1990 годы в Японии выходил анимационный сериал «Книга джунглей: Приключения Маугли».

4. Страшила

Книгу Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» неоднократно экранизировали. В 1978 году в США вышел фильм «Виз», в котором Страшилу сыграл Майкл Джексон. А японские мультипликаторы превратили это произведение в анимационный сериал «Удивительный волшебник из страны Оз».

5. Щелкунчик

Любимая всеми рождественская сказка про Щелкунчика от Эрнста Теодора Амадея Гофмана также неоднократно экранизировалась. Так, в середине 2010-х годов увидели свет как минимум 2 адаптации этого произведения. В 2015 году в Германии вышел фильм «Щелкунчик и Мышиный король», а в этом же году в Перу — «Волшебное королевство Щелкунчика».

6. Спящая красавица

«Спящая красавица» уже давно является классикой, которую без конца экранизируют в разных странах. Так, в Чехословакии стала популярной картина «Как разбудить принцессу», снятая в 1978 году. В Германии также есть своя киноадаптация сказки, которая так и называется «Спящая красавица» (2009). Похвастаться своей версией может и США, там в 2016 году вышла лента «Проклятие Спящей красавицы».

7. Белль

«Красавица и Чудовище» — еще одна популярная во всем мире сказка, которая также не обделена вниманием кинематографистов. Она была создана в 1740 году французской писательницей Габриэлой Сюзанной Барбо де Вильнёв. В 2010 увидела свет австралийская киноверсия любви Белль и Чудовища («Красавица и Чудовище»). Спустя 4 года на экраны вышла французская киноадаптация сказки под тем же названием, ну а в 2017 — в США. Роль Белль в американском фильме блистательно воплотила Эмма Уотсон.

8. Гретель

«Гензель и Гретель» — это история о брате и сестре, которым угрожала ведьма. Сказка была записана и издана братьями Гримм в 1812 году. С тех пор она многократно переосмысливалась не только литераторами, которые вдохновлялись ею при создании своих произведений, но и режиссерами. Например, в 2012 году в Германии вышел фильм «Гензель и Гретель», главными героями которого как раз таки и стали эти сказочные персонажи. А в 2013 в США появилась своя версия этой сказки.

9. Питер Пэн

Питер Пэн — один из популярных персонажей детской литературы XX века. Его создатель — шотландский писатель и драматург Дж. М. Барри. Впервые историю про этого мальчика экранизировали в 1924 году. «Питер и Венди» (2015) — один из фильмов, в которых главным героем стал Питер Пэн. А в сериале «Однажды в сказке» этого персонажа сделали отрицательным. Там он появлялся в сезонах от 2013, 2016 и в 2018 годов.

10. Золушка

11. Аладдин

Цикл «Тысяча и одна ночь» подарил нам такого героя, как Аладдин, который тоже никогда не был обделен вниманием кинематографистов. Так, в 2009 году зрители увидели Аладдина из Индии в комедийном боевике в жанре фэнтези «Аладин». Однако, он показал не очень хорошие результаты в прокате, в отличие от Аладдина из США («Аладдин», 2019), которого создал Гай Ричи.

12. Белоснежка

«Белоснежка» была опубликована братьями Гримм в 1812 году и дополнена ими же в 1854-м. В этой сказке находили вдохновение литераторы, музыканты, театральные режиссеры и даже создатели компьютерных игр. Бесспорно, одной из канонических версий экранизации данного произведения является «Белоснежка и семь гномов» (1937), которую сняли в США. Не так широко известен, но от этого не менее захватывающ аниме-сериал «Легенда о принцессе Белоснежке» (1994–1995), который был произведен в Италии и Японии.