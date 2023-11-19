Пока девушки в соцсетях пользуются фильтрами, эти 13 актрис не стесняются показывать свою натуральную красоту
Постоянно находиться под прицелами фотокамер и выглядеть идеально — не только труд, но и большое напряжение. Звезды знают об этом не понаслышке и с удовольствием позволяют себе расслабиться в домашней обстановке — побыть в простой одежде, без стильных укладок и тонны косметики.
Сара Мишель Геллар
Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Ким Кэттролл
Charles Sykes/Invision/East News
Джулианна Мур
ANGELA WEISS/AFP/East News
Дженна Дуан
Kristin Callahan/Everett Collection/East News
Дженнифер Лав Хьюитт
Faye Sadou / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News
Селена Гомес
Chris Pizzello/Invision/East News
Вера Фармига
Invision/Invision/East News
Гвендолин Кристи
Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News
Сельма Блэр
VALERIE MACON/AFP/East News
Джоди Комер
Vianney Le Caer/Invision/East News
Энн Хэтэуэй
Evan Agostini/Invision/East News
Наоми Уоттс
Evan Agostini/Invision/East News
Приянка Чопра
Evan Agostini/Invision/East News
А прочитав эту нашу статью, вы сможете убедиться, что знаменитые красавицы-модели также не боятся показаться неидеальными. И нередко выкладывают фото без макияжа в соцсетях.
Фото на превью Evan Agostini/Invision/East News
AdMe/Кино/Пока девушки в соцсетях пользуются фильтрами, эти 13 актрис не стесняются показывать свою натуральную красоту
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