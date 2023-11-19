Пока девушки в соцсетях пользуются фильтрами, эти 13 актрис не стесняются показывать свою натуральную красоту

Постоянно находиться под прицелами фотокамер и выглядеть идеально — не только труд, но и большое напряжение. Звезды знают об этом не понаслышке и с удовольствием позволяют себе расслабиться в домашней обстановке — побыть в простой одежде, без стильных укладок и тонны косметики.