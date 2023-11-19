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Пока девушки в соцсетях пользуются фильтрами, эти 13 актрис не стесняются показывать свою натуральную красоту

Кино
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Постоянно находиться под прицелами фотокамер и выглядеть идеально — не только труд, но и большое напряжение. Звезды знают об этом не понаслышке и с удовольствием позволяют себе расслабиться в домашней обстановке — побыть в простой одежде, без стильных укладок и тонны косметики.

Сара Мишель Геллар

Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Ким Кэттролл

Charles Sykes/Invision/East News

Джулианна Мур

ANGELA WEISS/AFP/East News

Дженна Дуан

Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Дженнифер Лав Хьюитт

Faye Sadou / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

Селена Гомес

Chris Pizzello/Invision/East News

Вера Фармига

Invision/Invision/East News

Гвендолин Кристи

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Сельма Блэр

VALERIE MACON/AFP/East News

Джоди Комер

Vianney Le Caer/Invision/East News

Энн Хэтэуэй

Evan Agostini/Invision/East News

Наоми Уоттс

Evan Agostini/Invision/East News

Приянка Чопра

Evan Agostini/Invision/East News

А прочитав эту нашу статью, вы сможете убедиться, что знаменитые красавицы-модели также не боятся показаться неидеальными. И нередко выкладывают фото без макияжа в соцсетях.

Фото на превью Evan Agostini/Invision/East News
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AdMe/Кино/Пока девушки в соцсетях пользуются фильтрами, эти 13 актрис не стесняются показывать свою натуральную красоту
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